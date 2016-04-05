RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4516451745184519
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:13

А краще ставте вже крапку

  fler написав:А він знову, вчетверте, задає те саме питання. Нагадує іншого військового, якого він захищає, а той теж, як папуга, повторює свої питання по десятому колу. Все б нічого, якби не доводилося витрачати свій час на читання їхнього флуду.
Поки писала, то Холява вже прокоментував із професійного досвіду 8)

Які проблеми, підключайтесь.

Я відкритий до нових знань. Та визнаю свої помилки.
Ще ви розкажіть мені про навіщо взвання.
Бо кук мовчить.

Зручно вам і Ко нападати?
А от з аргументацією складнощі.

Я ж поки чекаю поки ви змінете формат... як для Успіха.
Тоді і я з чистою совістю перейду на нью-формат.
Бо кнопати багато важкувато.

Натяк про психіатрію - перший дзвоник.

У фундаменті --- бо схотілося.
Нарешті і до мене дійшла така масова черга "Ату! Його".
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 лип, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26984
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:«Війна — це математика, де все прораховується, — повідомив «24 каналу» військовий експерт Роман Світан. — Їм доведеться або піти з Бахмута до Попасної, або перекинути війська із Запорізького фронту, втративши його. У них зараз виникла дилема. І вирішуватимуть вони її, найвірогідніше, на користь Бахмута, який став для них інформаційним капканом. Цей капкан організував пригожин, загнавши в нього російську армію».

Здається почалося наше ІПСО:
В стилі - ще трохи і звільнемо Бахмут.
https://censor.net/ua/news/3429030/pid_ ... e_rozvidka
Місто Бахмут буде звільнене. Для цього потрібно, щоб збереглася динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони України на Бахмутському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону сказав командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов. Його слова цитує Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3429030

Але там і роздмухувати нічого не треба. Орківські пабліки сьогодні самі по собі підгорають від просування ЗСУ в бік Кліщіївки.
Denik
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:53

  Denik написав:Але там і роздмухувати нічого не треба. Орківські пабліки сьогодні самі по собі підгорають від просування ЗСУ в бік Кліщіївки.

Так руйнується їх лейтмотив останнього часу --- ЗСУ так просуваються, так просуваються кожного дня, а до Кліщіївки досі не дійшли.
Цікаво що зараз заспівають? Поверніть пригожина))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26984
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4516451745184519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118244
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5838
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4921)
05.07.2023 15:54
Sense Bank (8631)
05.07.2023 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.