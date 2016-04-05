fler написав:А він знову, вчетверте, задає те саме питання. Нагадує іншого військового, якого він захищає, а той теж, як папуга, повторює свої питання по десятому колу. Все б нічого, якби не доводилося витрачати свій час на читання їхнього флуду. Поки писала, то Холява вже прокоментував із професійного досвіду
Які проблеми, підключайтесь.
Я відкритий до нових знань. Та визнаю свої помилки. Ще ви розкажіть мені про навіщо взвання. Бо кук мовчить.
Зручно вам і Ко нападати? А от з аргументацією складнощі.
Я ж поки чекаю поки ви змінете формат... як для Успіха. Тоді і я з чистою совістю перейду на нью-формат. Бо кнопати багато важкувато.
Натяк про психіатрію - перший дзвоник.
У фундаменті --- бо схотілося. Нарешті і до мене дійшла така масова черга "Ату! Його".
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 лип, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:«Війна — це математика, де все прораховується, — повідомив «24 каналу» військовий експерт Роман Світан. — Їм доведеться або піти з Бахмута до Попасної, або перекинути війська із Запорізького фронту, втративши його. У них зараз виникла дилема. І вирішуватимуть вони її, найвірогідніше, на користь Бахмута, який став для них інформаційним капканом. Цей капкан організував пригожин, загнавши в нього російську армію».
Місто Бахмут буде звільнене. Для цього потрібно, щоб збереглася динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони України на Бахмутському напрямку.
Про це в ефірі телемарафону сказав командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов. Його слова цитує Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3429030
Але там і роздмухувати нічого не треба. Орківські пабліки сьогодні самі по собі підгорають від просування ЗСУ в бік Кліщіївки.
Denik написав:Але там і роздмухувати нічого не треба. Орківські пабліки сьогодні самі по собі підгорають від просування ЗСУ в бік Кліщіївки.
Так руйнується їх лейтмотив останнього часу --- ЗСУ так просуваються, так просуваються кожного дня, а до Кліщіївки досі не дійшли. Цікаво що зараз заспівають? Поверніть пригожина))
Учора натрапив на цифри (від наших). По пам'яті, якщо не переплутав: Східне угрупування в них - 180 тис. Найбільше. З них під Бахмутом 50. Південне наче десь 120. Вже не пам'ятаю. Виходило щось під півмільйона орків в Україні зараз.
Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Мінфіну РФ, у першому півріччі 2023 року надходження від нафтогазової галузі до бюджету Росії зменшилися на 46,9% і склали 3,38 трлн руб. проти 6,38 трлн руб. роком раніше, передає enkorr.
Denik написав:Але там і роздмухувати нічого не треба. Орківські пабліки сьогодні самі по собі підгорають від просування ЗСУ в бік Кліщіївки.
Так руйнується їх лейтмотив останнього часу --- ЗСУ так просуваються, так просуваються кожного дня, а до Кліщіївки досі не дійшли. Цікаво що зараз заспівають? Поверніть пригожина))
Учора натрапив на цифри (від наших). По пам'яті, якщо не переплутав: Східне угрупування в них - 180 тис. Найбільше. З них під Бахмутом 50. Південне наче десь 120. Вже не пам'ятаю. Виходило щось під півмільйона орків в Україні зараз.
Смысл действий на бахмутском направлении, скорее всего, взять под огневой контроль дороги снабжения группировки которая находится внутри Бахмута. Туда залезло большое количество орков и было бы неплохо их немного уничтожить. За всю войну как только начинало пахнуть жаренным кацапы сразу "перегруппировались" и отходили без сильного разгрома.
У чьей? Не, и вряд ли посмотрю. Я в свободное время учу англ. А когда совсем не хочется, то смотрю «The last Kingdom “. Злые нравы, злое время. Где-то как сейчас у нас наступает.
Я вас УБЕДИТЕЛЬНО прошу закончить ненужные споры . Остаться при своем мнении .
Хотабыч - вы умница ! Учитесь, хоть чему то ! ....... я за время войны книги не прочитал , времени нет ! Отупел до крайности .Если приезжаю на день -два, голову не поднимаю и в глаза ни кому не смотрю. Очень бесят прогревающие машины каждую неделю переселенцы с лицами о которые можно цуценят убивать .(причем вопросом , когда победим просто зае......ли ) Агрессия прямо лезет из нутра . Жаль что и на нашем форуме происходит тоже . Надо быть чуть терпеливее к друг другу .