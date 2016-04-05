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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4517451845194520>
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:13

А краще ставте вже крапку

  fler написав:А він знову, вчетверте, задає те саме питання. Нагадує іншого військового, якого він захищає, а той теж, як папуга, повторює свої питання по десятому колу. Все б нічого, якби не доводилося витрачати свій час на читання їхнього флуду.
Поки писала, то Холява вже прокоментував із професійного досвіду 8)

Які проблеми, підключайтесь.

Я відкритий до нових знань. Та визнаю свої помилки.
Ще ви розкажіть мені про навіщо взвання.
Бо кук мовчить.

Зручно вам і Ко нападати?
А от з аргументацією складнощі.

Я ж поки чекаю поки ви змінете формат... як для Успіха.
Тоді і я з чистою совістю перейду на нью-формат.
Бо кнопати багато важкувато.

Натяк про психіатрію - перший дзвоник.

У фундаменті --- бо схотілося.
Нарешті і до мене дійшла така масова черга "Ату! Його".
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 лип, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:«Війна — це математика, де все прораховується, — повідомив «24 каналу» військовий експерт Роман Світан. — Їм доведеться або піти з Бахмута до Попасної, або перекинути війська із Запорізького фронту, втративши його. У них зараз виникла дилема. І вирішуватимуть вони її, найвірогідніше, на користь Бахмута, який став для них інформаційним капканом. Цей капкан організував пригожин, загнавши в нього російську армію».

Здається почалося наше ІПСО:
В стилі - ще трохи і звільнемо Бахмут.
https://censor.net/ua/news/3429030/pid_ ... e_rozvidka
Місто Бахмут буде звільнене. Для цього потрібно, щоб збереглася динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони України на Бахмутському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону сказав командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов. Його слова цитує Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3429030

Але там і роздмухувати нічого не треба. Орківські пабліки сьогодні самі по собі підгорають від просування ЗСУ в бік Кліщіївки.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:53

  Denik написав:Але там і роздмухувати нічого не треба. Орківські пабліки сьогодні самі по собі підгорають від просування ЗСУ в бік Кліщіївки.

Так руйнується їх лейтмотив останнього часу --- ЗСУ так просуваються, так просуваються кожного дня, а до Кліщіївки досі не дійшли.
Цікаво що зараз заспівають? Поверніть пригожина))

Учора натрапив на цифри (від наших). По пам'яті, якщо не переплутав: Східне угрупування в них - 180 тис. Найбільше. З них під Бахмутом 50.
Південне наче десь 120. Вже не пам'ятаю. Виходило щось під півмільйона орків в Україні зараз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:19

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Мінфіну РФ, у першому півріччі 2023 року надходження від нафтогазової галузі до бюджету Росії зменшилися на 46,9% і склали 3,38 трлн руб. проти 6,38 трлн руб. роком раніше, передає enkorr.

Стверджується, що в червні поточного року доходи зменшилися на 7,3% порівняно з травнем – до 528,6 млрд руб. А порівняно з червнем 2022 року показник впав на 26,4% – тоді надходження становили 717,9 млрд руб.
https://enkorr.ua/ru/news/naftogazov_do ... _50/255329


хто купує російську сиру нафту
https://enkorr.ua/ru/publications/tlki_ ... iti/250691
там список компаний
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 лип, 2023 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:22

холява ,

Вас тоже тяжело переспорить .


Привіт, шановний)
Скорішої перемоги та якнайшвидшого повернення до роботи за спеціальністю. Розкажете мені за бокалом рому з професійної точки зору про мої акцентуації. 😄
Флайман,

харазмент окремих операторів обліківок


Є такий анек:

Дружина чоловіку:
- Віталій, коханий, вставай на роботу…
- Не чіпай мене, це абьюз!!

Коли ти , Флай, будеш розказувати, як цивільний Успіх віддувається на війні за військових на пенсії, я тобі скажу «не чіпай їх, абьюзер!» :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:24

  Hotab написав:- Віталій, коханий, вставай на роботу…
- сама иди работать
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:27

  vitaliian написав:
  Hotab написав:- Віталій, коханий, вставай на роботу…
- сама иди работать



Так, так теж можна їй відповісти. Тобі.
Ти трохи вище рекомендував Успіху посидіти тепер дома, після перемоги, бо черга працювати тепер у дружини. Такі стосунки також мають право на життя. Не у мене.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:45

  detroytred написав:
  Denik написав:Але там і роздмухувати нічого не треба. Орківські пабліки сьогодні самі по собі підгорають від просування ЗСУ в бік Кліщіївки.

Так руйнується їх лейтмотив останнього часу --- ЗСУ так просуваються, так просуваються кожного дня, а до Кліщіївки досі не дійшли.
Цікаво що зараз заспівають? Поверніть пригожина))

Учора натрапив на цифри (від наших). По пам'яті, якщо не переплутав: Східне угрупування в них - 180 тис. Найбільше. З них під Бахмутом 50.
Південне наче десь 120. Вже не пам'ятаю. Виходило щось під півмільйона орків в Україні зараз.


Смысл действий на бахмутском направлении, скорее всего, взять под огневой контроль дороги снабжения группировки которая находится внутри Бахмута. Туда залезло большое количество орков и было бы неплохо их немного уничтожить. За всю войну как только начинало пахнуть жаренным кацапы сразу "перегруппировались" и отходили без сильного разгрома.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:59

заграница чудотворная. в 2022 инвалид в 2023 на Эверест

ЗМІ: Президент “Київміськбуду” Кушнір, який підкорив Еверест, виїхав з України з довідкою про інвалідність

https://inforesist.org/ua/zmi-prezident-kiivmiskbudu-kushnir-yakij-pidkoriv-everest-viihav-z-ukraini-z-dovidkoyu-pro-invalidnist/

ЗЫ
а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то.
это на тему бутиков и ресторанов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:02

  Hotab написав:vitaliian ,

знаю, ты бы летал у жены как веник


У чьей? :lol:
Не, и вряд ли посмотрю. Я в свободное время учу англ. А когда совсем не хочется, то смотрю «The last Kingdom “. Злые нравы, злое время. Где-то как сейчас у нас наступает.


Я вас УБЕДИТЕЛЬНО прошу закончить ненужные споры .
Остаться при своем мнении .

Хотабыч - вы умница !
Учитесь, хоть чему то !
....... я за время войны книги не прочитал , времени нет !
Отупел до крайности .Если приезжаю на день -два, голову не поднимаю и в глаза ни кому не смотрю.
Очень бесят прогревающие машины каждую неделю переселенцы с лицами о которые можно цуценят убивать .(причем вопросом , когда победим просто зае......ли )
Агрессия прямо лезет из нутра .
Жаль что и на нашем форуме происходит тоже .
Надо быть чуть терпеливее к друг другу .
холява
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