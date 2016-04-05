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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 лип, 2023 17:09
"Дядя Ваня, ти дурак" (с) один фільм родом з СССР.
Ваше посилання на закупівлю від КМДА всього лиш відмазка в стилі - хай інші платять/воюють і взагалі, поки хтось з... чогось не зробить, і я нічого не буду робити поки...
Типова імпотентна позиція пасіонарія родом із СССР, або більш сучасна зі московії...
Подивіться детально куди пішов донат, як ці кошти використовуються, яким чином за ці закупівлі потім звітують.І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
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_Mykola_
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Додано: Сер 05 лип, 2023 17:25
_Mykola_ написав:
"Дядя Ваня, ти дурак" (с) один фільм родом з СССР.
Ваше посилання на закупівлю від КМДА всього лиш відмазка в стилі - хай інші платять/воюють і взагалі, поки хтось з... чогось не зробить, і я нічого не буду робити поки...
Типова імпотентна позиція пасіонарія родом із СССР, або більш сучасна зі московії...
Подивіться детально куди пішов донат, як ці кошти використовуються, яким чином за ці закупівлі потім звітують.І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
У пості нема жодного мого коментаря, тому це все ваші фантазії.
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Schmit
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Додано: Сер 05 лип, 2023 17:27
mephala написав:
а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то.
это на тему бутиков и ресторанов.
А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?
Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.
Так як?
Донат ОСОБИСТО від Вас буде?
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_Mykola_
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Додано: Сер 05 лип, 2023 17:31
холява написав:
Хотабыч - вы умница !
Учитесь, хоть чему то !
....... я за время войны книги не прочитал , времени нет !
Отупел до крайности .Если приезжаю на день -два, голову не поднимаю и в глаза ни кому не смотрю.
По англійському, можна використовувати також Duolingo, буде тримати в тонусі хоча б мінімальних занять кожен день. Для українців, наразі, доступний безкоштовно.
Доступний як для мобільного так і для компьютера.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 05 лип, 2023 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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_Mykola_
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Додано: Сер 05 лип, 2023 17:34
Schmit написав: _Mykola_ написав:
"Дядя Ваня, ти дурак" (с) один фільм родом з СССР.
Ваше посилання на закупівлю від КМДА всього лиш відмазка в стилі - хай інші платять/воюють і взагалі, поки хтось з... чогось не зробить, і я нічого не буду робити поки...
Типова імпотентна позиція пасіонарія родом із СССР, або більш сучасна зі московії...
Подивіться детально куди пішов донат, як ці кошти використовуються, яким чином за ці закупівлі потім звітують.І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
У пості нема жодного мого коментаря, тому це все ваші фантазії.
Фантазії, ваше посилання на закупівлю рацій від КМДА.
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_Mykola_
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