"Дядя Ваня, ти дурак" (с) один фільм родом з СССР.
Ваше посилання на закупівлю від КМДА всього лиш відмазка в стилі - хай інші платять/воюють і взагалі, поки хтось з... чогось не зробить, і я нічого не буду робити поки... Типова імпотентна позиція пасіонарія родом із СССР, або більш сучасна зі московії...
Подивіться детально куди пішов донат, як ці кошти використовуються, яким чином за ці закупівлі потім звітують.
І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
"Дядя Ваня, ти дурак" (с) один фільм родом з СССР.
Ваше посилання на закупівлю від КМДА всього лиш відмазка в стилі - хай інші платять/воюють і взагалі, поки хтось з... чогось не зробить, і я нічого не буду робити поки... Типова імпотентна позиція пасіонарія родом із СССР, або більш сучасна зі московії...
Подивіться детально куди пішов донат, як ці кошти використовуються, яким чином за ці закупівлі потім звітують.
І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
У пості нема жодного мого коментаря, тому це все ваші фантазії.
mephala написав:а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то. это на тему бутиков и ресторанов.
А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?
Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.
холява написав:Хотабыч - вы умница ! Учитесь, хоть чему то ! ....... я за время войны книги не прочитал , времени нет ! Отупел до крайности .Если приезжаю на день -два, голову не поднимаю и в глаза ни кому не смотрю.
По англійському, можна використовувати також Duolingo, буде тримати в тонусі хоча б мінімальних занять кожен день. Для українців, наразі, доступний безкоштовно. Доступний як для мобільного так і для компьютера.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 лип, 2023 17:36, всього редагувалось 1 раз.
"Дядя Ваня, ти дурак" (с) один фільм родом з СССР. Ваше посилання на закупівлю від КМДА всього лиш відмазка в стилі - хай інші платять/воюють і взагалі, поки хтось з... чогось не зробить, і я нічого не буду робити поки... Типова імпотентна позиція пасіонарія родом із СССР, або більш сучасна зі московії...
Подивіться детально куди пішов донат, як ці кошти використовуються, яким чином за ці закупівлі потім звітують.
І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
У пості нема жодного мого коментаря, тому це все ваші фантазії.
Фантазії, ваше посилання на закупівлю рацій від КМДА.
flyman написав:В Бучі хазяйнували орки, це ти кому особисто приписуєш, хто їх впистив, Микола ти забагато бустера прийняв?
І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
Якщо прилетить у щось твоє, просто згадай цей допис.
А ще, цоколя в Бучі, квартирки в Києві, уже могла б і не бути взагалі, якби не ЗСУ, та люди, які допомагали, і продовжують допомагати ЗСУ. Пам'тай це!
Объясните на каком основании вы развешивание ярлыки, что некоторые форумчане не помогают ВСУ? Мне просто для себя интересно, или они сами такое говорили? Купленные рации в укрытия днепровского района пробили очередное дно, очень нужная вещь для гражданских в дальнем тылу
flyman написав:В Бучі хазяйнували орки, це ти кому особисто приписуєш, хто їх впистив, Микола ти забагато бустера прийняв?
І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
Якщо прилетить у щось твоє, просто згадай цей допис.
А ще, цоколя в Бучі, квартирки в Києві, уже могла б і не бути взагалі, якби не ЗСУ, та люди, які допомагали, і продовжують допомагати ЗСУ. Пам'тай це!
Объясните на каком основании вы развешивание ярлыки, что некоторые форумчане не помогают ВСУ? Мне просто для себя интересно, или они сами такое говорили? Купленные рации в укрытия днепровского района пробили очередное дно, очень нужная вещь для гражданских в дальнем тылу
hume написав:Объясните на каком основании вы развешивание ярлыки, что некоторые форумчане не помогают ВСУ? Мне просто для себя интересно, или они сами такое говорили? Купленные рации в укрытия днепровского района пробили очередное дно, очень нужная вещь для гражданских в дальнем тылу
Так, ті до кого це стосується і не приховують, шо не допомагають ніяк. Flyman, дуже активний і відкритий активіст з цього табору.