pesikot написав:Хотелось бы послушать варианты переговоров, а также последствия каждого из варианта
Я тоже. Может, Соскин и Чаплыга знают. Свое мнение я уже высказывал не один раз. Наилучший из реальных вариант - полное освобождение Херсонской, Запорожской и Харьковской (о чем постоянно забывают) областей, снятие блокады черноморских портов. Оккупированная часть Донбасса - под вопросом, скорее всего заморозка.
НАТО и Крым - нереально. Во-первых, рашка встанет на дыбы
Я немного о другом спрашивал. О вариантах переговоров и последствиях. Ну то таке
Ну ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. Прикину варианты 1) Заморозка А кто пойдёт на эту заморозку ? Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкус Украина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех
2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) Ваш Это лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракет И опять начать боевые действия.
Путин не хочет никакой заморозки и не хочет переговоров Не тешься себя этими иллюзиями
Поэтому, НАТО - это должно стать нашей реальностью Вся российская пропаганда оправдывала нападение на Украину, чтобы НАТО не расширялось у границ РФ. Финляндия в НАТО. Путин спокойно проглотил
Так будет и с Украиной, когда Украина будет в НАТО
во-вторых - американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит), а просто ослабление рашки и ее переход под крыло Китая, или полный контроль Китая над ее среднеазиатскими сателлитами и Монголией. Такого союза американцы боятся больше всего.
Так сейчас РФ уже под Китаем. В Китай - нефть и газ задешево, обратно - "Москвич" за 2 цены
А среднеазиатские республики уже ищут поддержки у Китая, а не у РФ Они же не идиоты, они видят, что Путин слаб, в их понимании. Войну начал, а результатов - нет
Тот же Токаев ещё год назад отказался признавать ДНР и ЛНР
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» квазідержавними територіями. Про це він сказав 17 червня, відповідаючи на запитання під час пленарного засідання на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де був присутній президент Росії Володимир Путін.
А с тех пор много чего изменилось, в смысле, дрейфа среднеазиатскимх республик в сторону Китая
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 05 лип, 2023 18:25, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Объясните на каком основании вы развешивание ярлыки, что некоторые форумчане не помогают ВСУ? Мне просто для себя интересно, или они сами такое говорили? Купленные рации в укрытия днепровского района пробили очередное дно, очень нужная вещь для гражданских в дальнем тылу
Так, ті до кого це стосується і не приховують, шо не допомагають ніяк. Flyman, дуже активний і відкритий активіст з цього табору.
"хто більше всіх кричить, той і злодій" отже ... догадайтесь хто ху а хто не ху
pesikot написав:Ну ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. Прикину варианты 1) Заморозка А кто пойдёт на эту заморозку ? Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкус Украина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех
2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) Ваш Это лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракет И опять начать боевые действия.
Заморозка, - на вряд. Москалі в ближній перспективі не підуть на повторний конфлікт.
Довготривалі домовленності. А тут проблема територій, з якими, наразі, ніхто не готовий іти на компроміси.
hume написав:Объясните на каком основании вы развешивание ярлыки, что некоторые форумчане не помогают ВСУ? Мне просто для себя интересно, или они сами такое говорили? Купленные рации в укрытия днепровского района пробили очередное дно, очень нужная вещь для гражданских в дальнем тылу
Так, ті до кого це стосується і не приховують, шо не допомагають ніяк. Flyman, дуже активний і відкритий активіст з цього табору.
"хто більше всіх кричить, той і злодій" отже ... догадайтесь хто ху а хто не ху
Flyman, типу з IT, кваліфікований, дохід в середньому по палаті 3-5Ку.о/міс, донати з 24.02.2022 = 0. Хочеш помірятися через третіх осіб (freeze або холява, скажімо, подивляться і порахують)? Тільки ж тоді і тобі доведеться сплатити рівно таку ж підтверджену* сумму у "Повернись живим". Щоб було залізно видно що це донати, можемо рахувати виключно тільки суми, по яким є призначення платежів пов'язані з донатами для ЗСУ, збори на "банки" та картки не ввійдуть...
detroytred написав:Учора натрапив на цифри (від наших). По пам'яті, якщо не переплутав: Східне угрупування в них - 180 тис. Найбільше. З них під Бахмутом 50. Південне наче десь 120. Вже не пам'ятаю. Виходило щось під півмільйона орків в Україні зараз.
Це були б страшні цифри якби орки самі не розтягнули фронт в ході зимового наступу, наробивши із десяток виступів. Зараз лінія фронту вирівнюється хіба що під Бахмутом. В інших місцях з'являються виступи, але від наших наступальних дій.
Faceless написав:"Заморозити" - це лиш на кілька років, як і було з 15 по 22 рік. кацапи знов накопичать сили, і все знов повториться. що там може "встати на диби"? Нагадаю, вони вже встигли і Запорізьку і Херсонську область включити в свій склад, то ж їх остаточне визволення це вже, з їхньої точки зору, захоплення їх території, що вони встигнути внести в конституцію. Крим тут не буде ніяк вирізнятися, крім складності власне визволення Криму через географію. Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
Не согласен ни с одним тезисом, но спорить не буду. Свое мнение высказал. "Время покажет".
mephala написав:а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то. это на тему бутиков и ресторанов.
А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?
Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.
Так як? Донат ОСОБИСТО від Вас буде?
Мыкола - ты дурак или как Жириновский только прикидываешься? У тебе две руки/две ноги - отдай одну воину ЗСУ,что потерял её защищая тебя от русни ! У тебя прекрасная квартира - продай её, а сам переедь в 1Кхрущ в аренду вместе с семьёй, а лишние деньги отправь на очередной спутник фонду Притулы! Ты хоть понимаешь разницу между возможностью задонатить среднепересичной семьи и стоимостью пикапа там 10летнего в ЕС или тем более Джавелина или САУ какой с хранения 20ти летней? Или ты подпольный Корейко, в своё время пильнувший не один завод, и теперь, сидя на бочках в парафине со старыми баксами тебя тянет поучить жить всех, кто не в окопе? Сам хоть меньше есть стал и больше на крупу, а не на мяско с алкоголем налегать, с 24.02???
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 05 лип, 2023 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Це були б страшні цифри якби орки самі не розтягнули фронт в ході зимового наступу
Як гадаєте, що їх змусило зробити це? Є бачення? Звичайно, зокрема самого простого варіанту - їх власної помилки. Да і Залужний визначав фах герасимова.
Якщо наша вдало побудована оборона, то які саме її елементи? Наприклад, зараз орки стверджують, що їх рятує тільки авіація та арта. Всі свої пройопи (в тому числі під Кліщіївкою сьогодні) валять на нестачу снарядів.