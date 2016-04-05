Додано: Сер 05 лип, 2023 18:08

Starikan написав: pesikot написав: Хотелось бы послушать варианты переговоров, а также последствия каждого из варианта Хотелось бы послушать варианты переговоров, а также последствия каждого из варианта

Я тоже.

Может, Соскин и Чаплыга знают.

Свое мнение я уже высказывал не один раз. Наилучший из реальных вариант - полное освобождение Херсонской, Запорожской и Харьковской (о чем постоянно забывают) областей, снятие блокады черноморских портов.

Оккупированная часть Донбасса - под вопросом, скорее всего заморозка.



НАТО и Крым - нереально.

Во-первых, рашка встанет на дыбы Я тоже.Может, Соскин и Чаплыга знают.Свое мнение я уже высказывал не один раз.вариант - полное освобождение Херсонской, Запорожской и Харьковской (о чем постоянно забывают) областей, снятие блокады черноморских портов.Оккупированная часть Донбасса - под вопросом, скорее всего заморозка.НАТО и Крым - нереально.Во-первых, рашка встанет на дыбы

во-вторых - американцы все чаще подчеркивают, что их прежде всего волнует даже не ее развал (во что уже никто не верит), а просто ослабление рашки и ее переход под крыло Китая, или полный контроль Китая над ее среднеазиатскими сателлитами и Монголией. Такого союза американцы боятся больше всего.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» квазідержавними територіями. Про це він сказав 17 червня, відповідаючи на запитання під час пленарного засідання на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де був присутній президент Росії Володимир Путін.

Я немного о другом спрашивал. О вариантах переговоров и последствиях. Ну то такеНу ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области.Прикину варианты1) ЗаморозкаА кто пойдёт на эту заморозку ?Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкусУкраина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) ВашЭто лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракетИ опять начать боевые действия.Путин не хочет никакой заморозки и не хочет переговоровНе тешься себя этими иллюзиямиПоэтому, НАТО - это должно стать нашей реальностьюВся российская пропаганда оправдывала нападение на Украину, чтобы НАТО не расширялось у границ РФ.Финляндия в НАТО. Путин спокойно проглотилТак будет и с Украиной, когда Украина будет в НАТОТак сейчас РФ уже под Китаем. В Китай - нефть и газ задешево, обратно - "Москвич" за 2 ценыА среднеазиатские республики уже ищут поддержки у Китая, а не у РФОни же не идиоты, они видят, что Путин слаб, в их понимании. Войну начал, а результатов - нетТот же Токаев ещё год назад отказался признавать ДНР и ЛНРА с тех пор много чего изменилось, в смысле, дрейфа среднеазиатскимх республик в сторону Китая