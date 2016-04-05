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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4520452145224523>
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:38

  andrijk777 написав:Війна закінчиться(остаточно) коли здохне путін. Пишу це в 10 раз.
Поки путін живий(при владі) конфлікт не закінчиться це очевидно для мене.
Коли він здохне з 99% ймовірністю буде украдений "мир навіки", якщо наша влада не буде тупити, звичайно. Такий мир як з Фінляндією, наприклад. І в РФ нарешті зрозуміють що Україна це не їх сфера впливу. Хто не зрозуміє - телевізор пояснить.
На щастя чекати вже не довго - максимум рік.

Ваша версія спирається на припущення, що російська еліта та оточення пуйла мріють про цей мир навіки. Якщо б дійсно так було - давно скинулися б на табакерку чи шарфик, грошей би не пожаліли.

Можна, звичайно, припустити, що їх усіх ФСБ міцно тримає за горлянку. Але тоді як можна сподіватися, что після пуйла вони зможуть щось змінити?

Нема вже такої еліти, за 20 років пуйло знищив під аплодисменти наріду.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:42

Можливий варіант, що ФСБ самі вже втомились помирати в українському відрядженні, та робити те, що очевидно не принесе результат ніколи.
Поки цар живий, вони бояться. А якщо гікнеться, то чому б і справді швидко не завершити.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:53

  Hotab написав:Можливий варіант, що ФСБ самі вже втомились помирати в українському відрядженні, та робити те, що очевидно не принесе результат ніколи.
Поки цар живий, вони бояться. А якщо гікнеться, то чому б і справді швидко не завершити.

Можливий ... але малойомовірний

Минулого року активно просували тему, що Путин - хворий, все скоро закінчеться
Багато хто з форумчан це сюди тащив, не будемо вказувати пальцем

Але Пуйло живий і в міру активний
А в самій Раші, навіть, "марш справедлівості" скінчився нічим
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:55

  Hotab написав:Можливий варіант, що ФСБ самі вже втомились помирати в українському відрядженні, та робити те, що очевидно не принесе результат ніколи.
Поки цар живий, вони бояться. А якщо гікнеться, то чому б і справді швидко не завершити.


Можливий. Але там не тільки ФСБ.
І не зовсім зрозуміло, що їм робити, всі замазані.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вибух у суді в Києві: підсудний загинув, підірвавши себе. Двоє правоохоронців поранено
Попередньо, невстановлений пристрій підірвав чоловік, якого доставили на засідання суду, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Это, блядь, как ?????
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:07

  _Mykola_ написав:

"Дядя Ваня, ти дурак" (с) один фільм родом з СССР.
....
І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.

Однозначно моя вина, бо не сміявся у 2019.

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:10

  барабашов написав:
  _Mykola_ написав:
  mephala написав:а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то.
это на тему бутиков и ресторанов.

А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?

Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.

Так як?
Донат ОСОБИСТО від Вас буде? :?:


Мыкола - ты дурак или как Жириновский только прикидываешься?
У тебе две руки/две ноги - отдай одну воину ЗСУ,что потерял её защищая тебя от русни !
У тебя прекрасная квартира - продай её, а сам переедь в 1Кхрущ в аренду вместе с семьёй, а лишние деньги отправь на очередной спутник фонду Притулы!

"Барабашов, зачеркнуто, Шарик, ти балбес"(с)

Приведи мені, будь-ласка цитату, де я пропоную віддати руку/ногу, або продати квартиру?

Але, якщо ти хочеш розмірковувати у такому ключі, то можемо розмірковувати логічно,
то
по перше - технічно, більш забезпечений боєць, як засобами розвідки, так і особистими технічними засобами, має набагато більше шансів, вижити, і не втратити руку/ногу.

по друге - краща робота ППО, забезпечує підвищення відсотку, що ТВОЯ квартира, сім'я, рідня вціліє.

по третє - Супутник Притули, окупився в сотні разів, особливо після того як у нас з'явилася високоточна зброя, це підтверджують в міноборони та ГУР.

  барабашов написав:Ты хоть понимаешь разницу между возможностью задонатить среднепересичной семьи и стоимостью пикапа там 10летнего в ЕС или тем более Джавелина или САУ какой с хранения 20ти летней? Или ты подпольный Корейко, в своё время пильнувший не один завод, и теперь, сидя на бочках в парафине со старыми баксами тебя тянет поучить жить всех, кто не в окопе?
Сам хоть меньше есть стал и больше на крупу, а не на мяско с алкоголем налегать, с 24.02???

А ти хоч розумієш, різницю між НУЛЕМ, і, повним пофігізмом, та посильною допомогою ЗСУ, лікарням?

Участі в закупівлях необхідного обладнання, автівок, кулементів, гранатометів, рацій, дронів, на постійній основі?
Чи ти зовсім наразі сидиш "на барабашово" і поточних доходів не маєш зовсім?

Важливі навіть "дві гривні", які з поточних доходів особисто, або сім'ї, постійно виділяються на донати, у кожного різні доходи, і виділити 10% з 100 гривень и 100тис. гривень, це РІЗНІ суми і у кожно, в залежності від доходу, вони сприймаються по різному, але вони однаково ВАЖЛИВІ, для нашої перемоги.

Щодо раціону, так перелік продуктів змінився з початком війни, по різним причинам, і не тільки фінансовим.

Ти суть та причинно-наслідкові зв'язки з вищенаписаного зрозумів, чи треба на фенє розписувати? :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 лип, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:11

А де правда? - ніхто не знає...

  vitaliian написав:русские пишут вероятнее всего Бахмут будет сдан.
Було б добре👍

Правда ще орки і про Антонівський міст пишуть... - що ми там ого-го, наступаєм?
А мені сни сняться, що наче навпаки...
Що ми їх накриваємо і накриваємо, а вони лізуть і лізуть... - таке враження, що орки під наркотою, або з-заді їх "піджимають/не дають розвертатись взад"
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:18

  Schmit написав:Однозначно моя вина, бо не сміявся у 2019.


Я також не сміявся, і особисто мій вибір був іншим, але наразі, те як повів себе Зе після 24.02.2022, різко змінило сприйняття його як Президента України.
Промахи будемо розглядати після війни, але зараз Зе на своєму місці, і, є повага до того що він зробив, і що робить зараз. І, я не впевнений що інші кандидати витягнули б цю війну і зберегли країну.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:31

  _Mykola_ написав:Я також не сміявся, і особисто мій вибір був іншим, але наразі, те як повів себе Зе після 24.02.2022, різко змінило сприйняття його як Президента України.
Промахи будемо розглядати після війни, але зараз Зе на своєму місці, і, є повага до того що він зробив, і що робить зараз. І, я не впевнений що інші кандидати витягнули б цю війну і зберегли країну.


А до 24.02.2022?
Залужний і Шаптала були призначені влітку 2021 р.
vt313
 
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