Додано: Сер 05 лип, 2023 20:10

барабашов написав: _Mykola_ написав: mephala написав: а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то.

это на тему бутиков и ресторанов. а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то.это на тему бутиков и ресторанов.

А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?



Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.



Так як?

Донат ОСОБИСТО від Вас буде? А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.Так як?Донат ОСОБИСТО від Вас буде?



Мыкола - ты дурак или как Жириновский только прикидываешься?

У тебе две руки/две ноги - отдай одну воину ЗСУ,что потерял её защищая тебя от русни !

У тебя прекрасная квартира - продай её, а сам переедь в 1Кхрущ в аренду вместе с семьёй, а лишние деньги отправь на очередной спутник фонду Притулы! Мыкола - ты дурак или как Жириновский только прикидываешься?У тебе две руки/две ноги - отдай одну воину ЗСУ,что потерял её защищая тебя от русни !У тебя прекрасная квартира - продай её, а сам переедь в 1Кхрущ в аренду вместе с семьёй, а лишние деньги отправь на очередной спутник фонду Притулы!

барабашов написав: Ты хоть понимаешь разницу между возможностью задонатить среднепересичной семьи и стоимостью пикапа там 10летнего в ЕС или тем более Джавелина или САУ какой с хранения 20ти летней? Или ты подпольный Корейко, в своё время пильнувший не один завод, и теперь, сидя на бочках в парафине со старыми баксами тебя тянет поучить жить всех, кто не в окопе?

Сам хоть меньше есть стал и больше на крупу, а не на мяско с алкоголем налегать, с 24.02??? Ты хоть понимаешь разницу между возможностью задонатить среднепересичной семьи и стоимостью пикапа там 10летнего в ЕС или тем более Джавелина или САУ какой с хранения 20ти летней? Или ты подпольный Корейко, в своё время пильнувший не один завод, и теперь, сидя на бочках в парафине со старыми баксами тебя тянет поучить жить всех, кто не в окопе?Сам хоть меньше есть стал и больше на крупу, а не на мяско с алкоголем налегать, с 24.02???

"Барабашов, зачеркнуто, Шарик, ти балбес"(с)Приведи мені, будь-ласка цитату, де я пропоную віддати руку/ногу, або продати квартиру?Але, якщо ти хочеш розмірковувати у такому ключі, то можемо розмірковувати логічно,топо перше - технічно, більш забезпечений боєць, як засобами розвідки, так і особистими технічними засобами, має набагато більше шансів, вижити, і не втратити руку/ногу.по друге - краща робота ППО, забезпечує підвищення відсотку, що ТВОЯ квартира, сім'я, рідня вціліє.по третє - Супутник Притули, окупився в сотні разів, особливо після того як у нас з'явилася високоточна зброя, це підтверджують в міноборони та ГУР.А ти хоч розумієш, різницю між НУЛЕМ, і, повним пофігізмом, та посильною допомогою ЗСУ, лікарням?Участі в закупівлях необхідного обладнання, автівок, кулементів, гранатометів, рацій, дронів, на постійній основі?Чи ти зовсім наразі сидиш "на барабашово" і поточних доходів не маєш зовсім?Важливі навіть "дві гривні", які з поточних доходів особисто, або сім'ї, постійно виділяються на донати, у кожного різні доходи, і виділити 10% з 100 гривень и 100тис. гривень, це РІЗНІ суми і у кожно, в залежності від доходу, вони сприймаються по різному, але вони однаково ВАЖЛИВІ, для нашої перемоги.Щодо раціону, так перелік продуктів змінився з початком війни, по різним причинам, і не тільки фінансовим.Ти суть та причинно-наслідкові зв'язки з вищенаписаного зрозумів, чи треба на фенє розписувати?