Додано: Сер 05 лип, 2023 20:54

pesikot написав: Ну ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Прикину варианты

1) Заморозка

А кто пойдёт на эту заморозку ?

Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкус

Украина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех



2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) Ваш

Это лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракет

И опять начать боевые действия.



Путин не хочет никакой заморозки и не хочет переговоров

Не тешься себя этими иллюзиями



Поэтому, НАТО - это должно стать нашей реальностью Ну ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области.Прикину варианты1) ЗаморозкаА кто пойдёт на эту заморозку ?Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкусУкраина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) ВашЭто лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракетИ опять начать боевые действия.Путин не хочет никакой заморозки и не хочет переговоровНе тешься себя этими иллюзиямиПоэтому, НАТО - это должно стать нашей реальностью

Я свое мнение сказал. Оно в основном базируется на зарубежных источниках, а не на марафоне и бодрых комментах мальчуганов из соцсетей.Повторное нападение - это уже вопрос веры. Уже все понимают, что чисто военная победа над рашкой невозможна, поэтому армия и ЯО у нее при любом исходе сохранится. Так что с заморозкой,без заморозки,с выходом на границы-91 - вероятность повторного нападения всегда есть. Таков наш удел - жить рядом с агрессивной сверхдержавой (если не нравится термин - обращайтесь к г-ну Марку Милли, он постоянно так называет рашку).НАТО никому ничего не должен, у него свои заботы. Они и так рады и счастливы, что успели оторвать от союза с рашкой даже таких отъявленных "братушек", как Болгария и Словакия. Финляндия и (может быть) Швеция - это вообще бонус. Думаю (это уже мои домыслы), теперь им нужно сделать своим союзником еще одних братушек - Сербию, тогда вся Центральная Европа будет у них под колпаком. И чешут репу, что делать с Орбаном.