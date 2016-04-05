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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4520452145224523
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:40

  vt313 написав: А до 24.02.2022?
Залужний і Шаптала були призначені влітку 2021 р.

До, не сприймався як президент, і скоріше негативно, да, да шашлики, дороги і все таке, наразі розв'язки та дороги, які зараз не першочергове, також трошки тригерять і в мінус карму, але якщо оцінювати глобально і об'єктивно, то те що встояли, його заслуга, і це факт. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:41

  _Mykola_ написав: І, я не впевнений що інші кандидати витягнули б цю війну і зберегли країну.

Хоча і не згодний з Вашим твердженням, але Вашу думку поділяє, наприклад:
41.57
https://m.youtube.com/watch?v=5K0f-G6Yfns

А от з тим, що їх (Зе) двоє)) згоден з Парасюком.

Ще сподобалось 1.22.00 Зе треба вчасно піти.
І про те, що молоде покоління не знає хто такий Парасюк. Отаке...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 05 лип, 2023 20:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:мені в Польщу треба» - красавчек. Хто задонатив 22к і закликає приєднуватись - той «бустеру


Ще й дураком обізвали.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:54

  pesikot написав:Ну ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области.
Прикину варианты
1) Заморозка
А кто пойдёт на эту заморозку ?
Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкус
Украина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех

2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) Ваш
Это лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракет
И опять начать боевые действия.

Путин не хочет никакой заморозки и не хочет переговоров
Не тешься себя этими иллюзиями

Поэтому, НАТО - это должно стать нашей реальностью

Я свое мнение сказал. Оно в основном базируется на зарубежных источниках, а не на марафоне и бодрых комментах мальчуганов из соцсетей.

Повторное нападение - это уже вопрос веры. Уже все понимают, что чисто военная победа над рашкой невозможна, поэтому армия и ЯО у нее при любом исходе сохранится. Так что с заморозкой,без заморозки,с выходом на границы-91 - вероятность повторного нападения всегда есть. Таков наш удел - жить рядом с агрессивной сверхдержавой (если не нравится термин - обращайтесь к г-ну Марку Милли, он постоянно так называет рашку).

НАТО никому ничего не должен, у него свои заботы. Они и так рады и счастливы, что успели оторвать от союза с рашкой даже таких отъявленных "братушек", как Болгария и Словакия. Финляндия и (может быть) Швеция - это вообще бонус. Думаю (это уже мои домыслы), теперь им нужно сделать своим союзником еще одних братушек - Сербию, тогда вся Центральная Европа будет у них под колпаком. И чешут репу, что делать с Орбаном.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:54

А потім хтось питає чому таке ставлення і за що його…

BeneFuckTor , з точки зору людини, яка штопає туфлі за 15 доларів і гріє воду на підвіконні (і зовсім не тому, що бідний) , так ясно що дурак, якщо дав 22к. Це ж 4 місяці жити 😄…

Звичка на чужому *** в рай , вона така…
Hotab
 
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