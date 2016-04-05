vt313 написав: А до 24.02.2022? Залужний і Шаптала були призначені влітку 2021 р.
До, не сприймався як президент, і скоріше негативно, да, да шашлики, дороги і все таке, наразі розв'язки та дороги, які зараз не першочергове, також трошки тригерять і в мінус карму, але якщо оцінювати глобально і об'єктивно, то те що встояли, його заслуга, і це факт.
pesikot написав:Ну ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. Прикину варианты 1) Заморозка А кто пойдёт на эту заморозку ? Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкус Украина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех
2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) Ваш Это лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракет И опять начать боевые действия.
Путин не хочет никакой заморозки и не хочет переговоров Не тешься себя этими иллюзиями
Поэтому, НАТО - это должно стать нашей реальностью
Я свое мнение сказал. Оно в основном базируется на зарубежных источниках, а не на марафоне и бодрых комментах мальчуганов из соцсетей.
Повторное нападение - это уже вопрос веры. Уже все понимают, что чисто военная победа над рашкой невозможна, поэтому армия и ЯО у нее при любом исходе сохранится. Так что с заморозкой,без заморозки,с выходом на границы-91 - вероятность повторного нападения всегда есть. Таков наш удел - жить рядом с агрессивной сверхдержавой (если не нравится термин - обращайтесь к г-ну Марку Милли, он постоянно так называет рашку).
НАТО никому ничего не должен, у него свои заботы. Они и так рады и счастливы, что успели оторвать от союза с рашкой даже таких отъявленных "братушек", как Болгария и Словакия. Финляндия и (может быть) Швеция - это вообще бонус. Думаю (это уже мои домыслы), теперь им нужно сделать своим союзником еще одних братушек - Сербию, тогда вся Центральная Европа будет у них под колпаком. И чешут репу, что делать с Орбаном.