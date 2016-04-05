"Дядя Ваня, ти дурак" (с) один фільм родом з СССР. .... І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей.
mephala написав:а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то. это на тему бутиков и ресторанов.
А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?
Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.
Так як? Донат ОСОБИСТО від Вас буде?
Мыкола - ты дурак или как Жириновский только прикидываешься? У тебе две руки/две ноги - отдай одну воину ЗСУ,что потерял её защищая тебя от русни ! У тебя прекрасная квартира - продай её, а сам переедь в 1Кхрущ в аренду вместе с семьёй, а лишние деньги отправь на очередной спутник фонду Притулы!
"Барабашов, зачеркнуто, Шарик, ти балбес"(с)
Приведи мені, будь-ласка цитату, де я пропоную віддати руку/ногу, або продати квартиру?
Але, якщо ти хочеш розмірковувати у такому ключі, то можемо розмірковувати логічно, то по перше - технічно, більш забезпечений боєць, як засобами розвідки, так і особистими технічними засобами, має набагато більше шансів, вижити, і не втратити руку/ногу.
по друге - краща робота ППО, забезпечує підвищення відсотку, що ТВОЯ квартира, сім'я, рідня вціліє.
по третє - Супутник Притули, окупився в сотні разів, особливо після того як у нас з'явилася високоточна зброя, це підтверджують в міноборони та ГУР.
барабашов написав:Ты хоть понимаешь разницу между возможностью задонатить среднепересичной семьи и стоимостью пикапа там 10летнего в ЕС или тем более Джавелина или САУ какой с хранения 20ти летней? Или ты подпольный Корейко, в своё время пильнувший не один завод, и теперь, сидя на бочках в парафине со старыми баксами тебя тянет поучить жить всех, кто не в окопе? Сам хоть меньше есть стал и больше на крупу, а не на мяско с алкоголем налегать, с 24.02???
А ти хоч розумієш, різницю між НУЛЕМ, і, повним пофігізмом, та посильною допомогою ЗСУ, лікарням?
Участі в закупівлях необхідного обладнання, автівок, кулементів, гранатометів, рацій, дронів, на постійній основі? Чи ти зовсім наразі сидиш "на барабашово" і поточних доходів не маєш зовсім?
Важливі навіть "дві гривні", які з поточних доходів особисто, або сім'ї, постійно виділяються на донати, у кожного різні доходи, і виділити 10% з 100 гривень и 100тис. гривень, це РІЗНІ суми і у кожно, в залежності від доходу, вони сприймаються по різному, але вони однаково ВАЖЛИВІ, для нашої перемоги.
Щодо раціону, так перелік продуктів змінився з початком війни, по різним причинам, і не тільки фінансовим.
Ти суть та причинно-наслідкові зв'язки з вищенаписаного зрозумів, чи треба на фенє розписувати?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 05 лип, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:русские пишут вероятнее всего Бахмут будет сдан.
Було б добре👍
Правда ще орки і про Антонівський міст пишуть... - що ми там ого-го, наступаєм? А мені сни сняться, що наче навпаки... Що ми їх накриваємо і накриваємо, а вони лізуть і лізуть... - таке враження, що орки під наркотою, або з-заді їх "піджимають/не дають розвертатись взад"
Schmit написав:Однозначно моя вина, бо не сміявся у 2019.
Я також не сміявся, і особисто мій вибір був іншим, але наразі, те як повів себе Зе після 24.02.2022, різко змінило сприйняття його як Президента України. Промахи будемо розглядати після війни, але зараз Зе на своєму місці, і, є повага до того що він зробив, і що робить зараз. І, я не впевнений що інші кандидати витягнули б цю війну і зберегли країну.
Вы же не думаете что я фантазирую на счет своей службы ?
Та ні, у мене немає сумнівів. Наразі за особистим бажанням та при наявності високої підготовки, унікального досвіду і належного стану здоров’я, строк служби будь-якому військовослужбовцю може бути продовжений до 65 років, а вищому офіцерському складу – до 70 років. Згідно Статті 22. п.2 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про військовий обов'язок і військову службу
Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, встановлений частиною першою цієї статті, на строк до 5 років у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.
Але гранічний вік встановлений законом рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років; вищого офіцерського складу - до 65 років. І немає 100% гарантії, що залишать усіх бажаючих.
_Mykola_ написав:Я також не сміявся, і особисто мій вибір був іншим, але наразі, те як повів себе Зе після 24.02.2022, різко змінило сприйняття його як Президента України. Промахи будемо розглядати після війни, але зараз Зе на своєму місці, і, є повага до того що він зробив, і що робить зараз. І, я не впевнений що інші кандидати витягнули б цю війну і зберегли країну.
А до 24.02.2022? Залужний і Шаптала були призначені влітку 2021 р.
vt313 написав: А до 24.02.2022? Залужний і Шаптала були призначені влітку 2021 р.
До, не сприймався як президент, і скоріше негативно, да, да шашлики, дороги і все таке, наразі розв'язки та дороги, які зараз не першочергове, також трошки тригерять і в мінус карму, але якщо оцінювати глобально і об'єктивно, то те що встояли, його заслуга, і це факт.
pesikot написав:Ну ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. Прикину варианты 1) Заморозка А кто пойдёт на эту заморозку ? Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкус Украина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех
2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) Ваш Это лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракет И опять начать боевые действия.
Путин не хочет никакой заморозки и не хочет переговоров Не тешься себя этими иллюзиями
Поэтому, НАТО - это должно стать нашей реальностью
Я свое мнение сказал. Оно в основном базируется на зарубежных источниках, а не на марафоне и бодрых комментах мальчуганов из соцсетей.
Повторное нападение - это уже вопрос веры. Уже все понимают, что чисто военная победа над рашкой невозможна, поэтому армия и ЯО у нее при любом исходе сохранится. Так что с заморозкой,без заморозки,с выходом на границы-91 - вероятность повторного нападения всегда есть. Таков наш удел - жить рядом с агрессивной сверхдержавой (если не нравится термин - обращайтесь к г-ну Марку Милли, он постоянно так называет рашку).
НАТО никому ничего не должен, у него свои заботы. Они и так рады и счастливы, что успели оторвать от союза с рашкой даже таких отъявленных "братушек", как Болгария и Словакия. Финляндия и (может быть) Швеция - это вообще бонус. Думаю (это уже мои домыслы), теперь им нужно сделать своим союзником еще одних братушек - Сербию, тогда вся Центральная Европа будет у них под колпаком. И чешут репу, что делать с Орбаном.