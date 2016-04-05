Додано: Сер 05 лип, 2023 21:46

Hotab написав: BeneFuckTor , з точки зору людини, яка штопає туфлі за 15 доларів і гріє воду на підвіконні (і зовсім не тому, що бідний) , так ясно що дурак, якщо дав 22к. Це ж 4 місяці жити 😄…



Звичка на чужому *** в рай , вона така… , з точки зору людини, яка штопає туфлі за 15 доларів і гріє воду на підвіконні (і зовсім не тому, що бідний) , так ясно що дурак, якщо дав 22к. Це ж 4 місяці жити 😄…Звичка на чужому *** в рай , вона така…

+1Сьогодні, ще раз довели теорему, що нашій країні ще дуже багато треба зробити щоб виховати справжніх патріотів, і вигнати з себе рабів, тих у кого "хата скраю", і які вважають що їм всі винні, і робити щось для них завжди повинен хтось інший.Напевно, метод Моісея тільки спрацює на всі 100%, треба ще час, щоб більша частина рабів не дійшла до "землі обітованої".Діти, які не бачили ссср, не бачили тяжких 90-х, та народилися після 2000, напевно і будуть тим потягом, якщо пощастить, почне витягати нас з того совкового багна психології негідників та рабів, яким байдуже "при кому" жити, аби не чіпали, та наливали баланду.Дивує одне, чому навіть таке страшне потрясіння як повномасштабна війна, яку всі без виключення, відчули на собі, відчувають досі, і будуть відчувати поки йде війна, у будь-якому місці країни, не призвела до згуртування у боротьбі з загарбниками?Кожного на своєму місці, хто воює, хто волонтерить, хто донатить, хто просто допомагає тим хто поруч, щоб розвантажити ресурси держави для боротьби.Це ж стосується кожного, і чим більше ми робимо зараз, тим скоріше і з меншими втратами закінчиться ця війна.Дуже показово, коли пенсіонери з мінімальною пенсією, донатять 10-50 гривень з кожної пенсії, а ті хто працює, навіть добре заробляє, не донатять і не допомагають взагалі, ніяк.Коли дитина, знає що волонтери будуть везти щось на фронт, або до лікарні, просто сідає і малює малюнок, або віддає маленьку дрібничку, цукерку у футлярі з-під кіндера, з запискою непевними літерами з помилками, тому що знає що це те що допоможе комусь додати впевненості і мотивації, в тому що їх цінують, тут в тилу...Такий контраст у країні дивує і засмучує.