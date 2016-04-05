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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4523452445254526>
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:03

  холява написав:reus

Я уверен , что незаменимых людей нет .

Я уверен , что есть более классные специалисты чем я .

..... но я по прежнему на своем месте ,и буду выполнять свою работу пока не сотрусь до мочек ушей или попросят с службы

С Уважением ко всем .

Желаю Вам удачи! На сколько мне известно, то оставляют служить после достижения граничного возраста единицы, действительно самых лучших профессионалов.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:06

  Starikan написав:
  pesikot написав:Ну ок, освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области.
Прикину варианты
1) Заморозка
А кто пойдёт на эту заморозку ?
Путин - это вряд ли. Маньяк вошёл во вкус
Украина - тоже вряд ли. Зачем замораживать, если имеем успех

2) Ну ок, произошло чудо. Заморозка. "НАТО - нереально" (с) Ваш
Это лишь повод для Путина подкопить личный состав, вооружить их, наделать ракет
И опять начать боевые действия.

Путин не хочет никакой заморозки и не хочет переговоров
Не тешься себя этими иллюзиями

Поэтому, НАТО - это должно стать нашей реальностью

Я свое мнение сказал. Оно в основном базируется на зарубежных источниках, а не на марафоне и бодрых комментах мальчуганов из соцсетей.

Повторное нападение - это уже вопрос веры. Уже все понимают, что чисто военная победа над рашкой невозможна, поэтому армия и ЯО у нее при любом исходе сохранится. Так что с заморозкой,без заморозки,с выходом на границы-91 - вероятность повторного нападения всегда есть. Таков наш удел - жить рядом с агрессивной сверхдержавой (если не нравится термин - обращайтесь к г-ну Марку Милли, он постоянно так называет рашку).

НАТО никому ничего не должен, у него свои заботы. Они и так рады и счастливы, что успели оторвать от союза с рашкой даже таких отъявленных "братушек", как Болгария и Словакия. Финляндия и (может быть) Швеция - это вообще бонус. Думаю (это уже мои домыслы), теперь им нужно сделать своим союзником еще одних братушек - Сербию, тогда вся Центральная Европа будет у них под колпаком. И чешут репу, что делать с Орбаном.

Орбан переобереться, а от що із Туреччиною, яка відтяпала в іншого натівця територію?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:21

  Успіх написав:Правда ще орки і про Антонівський міст пишуть... - що ми там ого-го, наступаєм?
про Антоновский не встречал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:28

  flyman написав: Орбан переобереться, а от що із Туреччиною, яка відтяпала в іншого натівця територію?

"не все так однозначно".
І Туреччина для Заходу - традиціна противага РосІмперії, Союзу, рашці.
Їй навіть простили дуже сумнівну позицію під час 2СВ. Тим не менш прийняли в НАТО якомога швидше.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:43

Прокремлевское издание «Известия» публикует фото якобы особняка и офиса Пригожина, где проводились обыски
https://t.me/astrapress/31877
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:46

  Hotab написав:BeneFuckTor , з точки зору людини, яка штопає туфлі за 15 доларів і гріє воду на підвіконні (і зовсім не тому, що бідний) , так ясно що дурак, якщо дав 22к. Це ж 4 місяці жити 😄…

Звичка на чужому *** в рай , вона така…

+1
Сьогодні, ще раз довели теорему, що нашій країні ще дуже багато треба зробити щоб виховати справжніх патріотів, і вигнати з себе рабів, тих у кого "хата скраю", і які вважають що їм всі винні, і робити щось для них завжди повинен хтось інший.

Напевно, метод Моісея тільки спрацює на всі 100%, треба ще час, щоб більша частина рабів не дійшла до "землі обітованої".

Діти, які не бачили ссср, не бачили тяжких 90-х, та народилися після 2000, напевно і будуть тим потягом, якщо пощастить, почне витягати нас з того совкового багна психології негідників та рабів, яким байдуже "при кому" жити, аби не чіпали, та наливали баланду.

Дивує одне, чому навіть таке страшне потрясіння як повномасштабна війна, яку всі без виключення, відчули на собі, відчувають досі, і будуть відчувати поки йде війна, у будь-якому місці країни, не призвела до згуртування у боротьбі з загарбниками?
Кожного на своєму місці, хто воює, хто волонтерить, хто донатить, хто просто допомагає тим хто поруч, щоб розвантажити ресурси держави для боротьби. :twisted:

Це ж стосується кожного, і чим більше ми робимо зараз, тим скоріше і з меншими втратами закінчиться ця війна. :!:

Дуже показово, коли пенсіонери з мінімальною пенсією, донатять 10-50 гривень з кожної пенсії, а ті хто працює, навіть добре заробляє, не донатять і не допомагають взагалі, ніяк. :x

Коли дитина, знає що волонтери будуть везти щось на фронт, або до лікарні, просто сідає і малює малюнок, або віддає маленьку дрібничку, цукерку у футлярі з-під кіндера, з запискою непевними літерами з помилками, тому що знає що це те що допоможе комусь додати впевненості і мотивації, в тому що їх цінують, тут в тилу... :|

Такий контраст у країні дивує і засмучує.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:48

  Starikan написав:Повторное нападение - это уже вопрос веры.


При чому тут віра?
Є воєнна доктрина, стратегія. Такі речі не формуються швидко.
А стратегія рф, - гібридна війна. Вона, загалом, описана.

Створення 5 колони, дестабілізація внутрішньої системи, мовчазна згода Заходу,...

Потрібно повторити все те що було до початку цієї війни, але в нових реаліях.
Зрозуміло, що нового проекту типу Медведчука-Порошенко сформувати не вийде.
Повторити інформаційну компанію в Европі також не вийде.

Потрібно щось нове і краще. А це доволі довгий час і значно більше грошей. І придумати ще щось потрібно.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:53

  vitaliian написав:русские пишут вероятнее всего Бахмут будет сдан. Обвиняют чвк которые ушли в полном составе. Пока без цитат.

Бахмут чрезвычайно важен. Его ценность для нас, по моим прикидкам грубым, выходит на второе место после ЗАЭС. Даже если учитывать его разрушенное на две трети состояние.

Искать ценную информацию из рашистских каналов, vitaliian, не приведет к успеху. Там ложь и дезинформация на 100%. Во время войны по другому не может быть.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:55

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:BeneFuckTor , з точки зору людини, яка штопає туфлі за 15 доларів і гріє воду на підвіконні (і зовсім не тому, що бідний) , так ясно що дурак, якщо дав 22к. Це ж 4 місяці жити 😄…

Звичка на чужому *** в рай , вона така…

+1
Сьогодні, ще раз довели теорему, що нашій країні ще дуже багато треба зробити щоб виховати справжніх патріотів, і вигнати з себе рабів, тих у кого "хата скраю", і які вважають що їм всі винні, і робити щось для них завжди повинен хтось інший.

Напевно, метод Моісея тільки спрацює на всі 100%, треба ще час, щоб більша частина рабів не дійшла до "землі обітованої".

Діти, які не бачили ссср, не бачили тяжких 90-х, та народилися після 2000, напевно і будуть тим потягом, якщо пощастить, почне витягати нас з того совкового багна психології негідників та рабів, яким байдуже "при кому" жити, аби не чіпали, та наливали баланду.

Дивує одне, чому навіть таке страшне потрясіння як повномасштабна війна, яку всі без виключення, відчули на собі, відчувають досі, і будуть відчувати поки йде війна, у будь-якому місці країни, не призвела до згуртування у боротьбі з загарбниками?
Кожного на своєму місці, хто воює, хто волонтерить, хто донатить, хто просто допомагає тим хто поруч, щоб розвантажити ресурси держави для боротьби. :twisted:

Це ж стосується кожного, і чим більше ми робимо зараз, тим скоріше і з меншими втратами закінчиться ця війна. :!:

Дуже показово, коли пенсіонери з мінімальною пенсією, донатять 10-50 гривень з кожної пенсії, а ті хто працює, навіть добре заробляє, не донатять і не допомагають взагалі, ніяк. :x

Коли дитина, знає що волонтери будуть везти щось на фронт, або до лікарні, просто сідає і малює малюнок, або віддає маленьку дрібничку, цукерку у футлярі з-під кіндера, з запискою непевними літерами з помилками, тому що знає що це те що допоможе комусь додати впевненості і мотивації, в тому що їх цінують, тут в тилу... :|

Такий контраст у країні дивує і засмучує.


Подумайте, російська пропаганда працювала на підготовку цієї війни років 20.
Цілеспрямовано і професійно.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:58

  vt313 написав:
  Starikan написав:Повторное нападение - это уже вопрос веры.

При чому тут віра?
Є воєнна доктрина, стратегія. Такі речі не формуються швидко.
А стратегія рф, - гібридна війна. Вона, загалом, описана.
Створення 5 колони, дестабілізація внутрішньої системи, мовчазна згода Заходу,...
Потрібно повторити все те що було до початку цієї війни, але в нових реаліях.
Зрозуміло, що нового проекту типу Медведчука-Порошенко сформувати не вийде.
Повторити інформаційну компанію в Европі також не вийде.
Потрібно щось нове і краще. А це доволі довгий час і значно більше грошей. І придумати ще щось потрібно.

Я мав на увазі віру присутніх на форумі.
Starikan
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