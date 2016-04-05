RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4524452545264527>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:15

  detroytred написав:
  Faceless написав:Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний

Треба якось визначитися в фундаменті і тільки потім від нього прогнозувати, робити висновки.

Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія роіся розсиплеться, загнеться під важелем економічних, демографічних, національних та ін. проблем.
І всі погоджуються...

А на другій -- про роіся знов нападе. На нову перебудовану України з ще більш потужною армією. Да ще яка вже може буде в ЄС та НАТО.

В корені, в фундаменті спочатку треба визначитися.
Щоб не було отаких постійних протиріч.

Кого интересует "фундамент"?
Тут всем важно "разоблачить" и обвинить. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24959
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5064 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:19

  yama написав:Що буде якщо випадково підчас бойових дій підірвуть основний і єдиний газопровід ? Який йде з рашки до Європи яерез Україну . Бажано на не підконтрольній нам території

Вообще-то СП-1, вроде, целый.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24959
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5064 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:28

  vt313 написав:Подумайте, російська пропаганда працювала на підготовку цієї війни років 20.
Цілеспрямовано і професійно.

Пропаганда - це так.
Але ще є і матеріальна основа.
В 90-х у нас впали промисловість та фінанси.
Заводи-КБ-галузеві НДІ позакривались, карбованець швидко знецінювався. І люди, які опинились на вулиці, зненавидили державу и передали свої почуття нащадкам. Звідси безперевні прокльони у соцмережах "гади, у мене пенсія 65 доларів, а ви все крадете". А коли кажеш "а яка в тебе була зарплата та стаж" - піднімається крик "а я не віддавав клятій державі мої податки, працював по-чорному, все одно вкрадуть".

При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн (пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).
У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19535
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2530 раз.
Подякували: 3096 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:53

  _Mykola_ написав:
  mephala написав:а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то.
это на тему бутиков и ресторанов.

А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?

Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.

Так як?
Донат ОСОБИСТО від Вас буде? :?:


а ваші де донати?
mephala
 
Повідомлень: 8417
З нами з: 07.04.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:53

  detroytred написав:.........
Ніхто не дасть рашці повернутися на ринки, звідки її виперли.
Да і місце зайняте. Потяг тю-тю.

Хтозна.
На днях встречал сообщение о выступлении премьера Саксонии, о том, что нельзя навсегда отказываться от росс. газа и надо будет к нему вернуться. Публиковать здесь не стал, дабы не нарываться на обвинения. Ссылку не сохранил, искать не буду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24959
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5064 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:55

  detroytred написав:...........
Бо щось не чув раніше заперечень, що рашка загинається. Від тих, хто впевнений зараз, що рашка тільки відновиться та посильнішає у разі передмови.

Логика - сильная сторона нашего форума.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24959
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5064 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:57

ЛАД ,

Тут всем важно "разоблачить" и обвинить. :)


Довго ж ви ходили навколо, заглядаючи у шибки)
Воно випадково вийшло, чесно.

mephala ,

а ваші де донати?


Так вище ж були пруфи..
Hotab
 
Повідомлень: 9325
З нами з: 15.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:05

_Mykola_
от мне интересно че тебя так возбудило упоминанние сколько задонатил чел на ЗСУ на фоне того что на восхождение на Эверест потратил этот же персонаж 150К баксов?
камень и в твой огород что ли оказался?
mephala
 
Повідомлень: 8417
З нами з: 07.04.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:10

  _Mykola_ написав:До, не сприймався як президент, і скоріше негативно, да, да шашлики, дороги і все таке, наразі розв'язки та дороги, які зараз не першочергове, також трошки тригерять і в мінус карму, але якщо оцінювати глобально і об'єктивно, то те що встояли, його заслуга, і це факт. :|


прикольно. виявляється заслуга зєлі а не ЗСУ і народу.
зєлєні вже до виборів чи що готуються?
mephala
 
Повідомлень: 8417
З нами з: 07.04.14
Подякував: 279 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:13

mephala , ви про якого чела? Микола показав скільки він сам задонатив. До чого тут Еверест?
Hotab
 
Повідомлень: 9325
З нами з: 15.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4524452545264527>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118250
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4929)
06.07.2023 01:13
monobank (1858)
06.07.2023 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.