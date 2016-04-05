Додано: Чет 06 лип, 2023 00:28

vt313 написав: Подумайте, російська пропаганда працювала на підготовку цієї війни років 20.

Цілеспрямовано і професійно. Подумайте, російська пропаганда працювала на підготовку цієї війни років 20.Цілеспрямовано і професійно.

Пропаганда - це так.Але ще є і матеріальна основа.В 90-х у нас впали промисловість та фінанси.Заводи-КБ-галузеві НДІ позакривались, карбованець швидко знецінювався. І люди, які опинились на вулиці, зненавидили державу и передали свої почуття нащадкам. Звідси безперевні прокльони у соцмережах "гади, у мене пенсія 65 доларів, а ви все крадете". А коли кажеш "а яка в тебе була зарплата та стаж" - піднімається крик "а я не віддавав клятій державі мої податки, працював по-чорному, все одно вкрадуть".При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн (пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.