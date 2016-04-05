|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:15
detroytred написав: Faceless написав:
Будь які спроби замороження це навіть не довготривалий заморожений конфлікт, це просто відкладений черговий повномасштабний
Треба якось визначитися в фундаменті і тільки потім від нього прогнозувати, робити висновки.
Бо на одній сторінці детально розбивається, як недоімперія роіся розсиплеться, загнеться під важелем економічних, демографічних, національних та ін. проблем.
І всі погоджуються...
А на другій -- про роіся знов нападе. На нову перебудовану України з ще більш потужною армією. Да ще яка вже може буде в ЄС та НАТО.
В корені, в фундаменті спочатку треба визначитися.
Щоб не було отаких постійних протиріч.
Кого интересует "фундамент"?
Тут всем важно "разоблачить" и обвинить.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24959
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5064 раз.
- Подякували: 4718 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:19
yama написав:
Що буде якщо випадково підчас бойових дій підірвуть основний і єдиний газопровід ? Який йде з рашки до Європи яерез Україну . Бажано на не підконтрольній нам території
Вообще-то СП-1, вроде, целый.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24959
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5064 раз.
- Подякували: 4718 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:28
vt313 написав:
Подумайте, російська пропаганда працювала на підготовку цієї війни років 20.
Цілеспрямовано і професійно.
Пропаганда - це так.
Але ще є і матеріальна основа.
В 90-х у нас впали промисловість та фінанси.
Заводи-КБ-галузеві НДІ позакривались, карбованець швидко знецінювався. І люди, які опинились на вулиці, зненавидили державу и передали свої почуття нащадкам. Звідси безперевні прокльони у соцмережах "гади, у мене пенсія 65 доларів, а ви все крадете". А коли кажеш "а яка в тебе була зарплата та стаж" - піднімається крик "а я не віддавав клятій державі мої податки, працював по-чорному, все одно вкрадуть".
При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн (пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).
У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19535
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2530 раз.
- Подякували: 3096 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:53
_Mykola_ написав: mephala написав:
а сколько он задонатил интересно на армию? на Эверест деньги нашлись то.
это на тему бутиков и ресторанов.
А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?
Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.
Так як?
Донат ОСОБИСТО від Вас буде?
а ваші де донати?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8417
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:53
detroytred написав:
.........
Ніхто не дасть рашці повернутися на ринки, звідки її виперли.
Да і місце зайняте. Потяг тю-тю.
Хтозна.
На днях встречал сообщение о выступлении премьера Саксонии, о том, что нельзя навсегда отказываться от росс. газа и надо будет к нему вернуться. Публиковать здесь не стал, дабы не нарываться на обвинения. Ссылку не сохранил, искать не буду.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24959
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5064 раз.
- Подякували: 4718 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:55
detroytred написав:
...........
Бо щось не чув раніше заперечень, що рашка загинається. Від тих, хто впевнений зараз, що рашка тільки відновиться та посильнішає у разі передмови.
Логика - сильная сторона нашего форума.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24959
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5064 раз.
- Подякували: 4718 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:57
ЛАД
,
Тут всем важно "разоблачить" и обвинить.
Довго ж ви ходили навколо, заглядаючи у шибки)
Воно випадково вийшло, чесно.mephala
,
а ваші де донати?
Так вище ж були пруфи..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9325
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 2006 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 06 лип, 2023 01:05
_Mykola_
от мне интересно че тебя так возбудило упоминанние сколько задонатил чел на ЗСУ на фоне того что на восхождение на Эверест потратил этот же персонаж 150К баксов?
камень и в твой огород что ли оказался?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8417
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лип, 2023 01:10
_Mykola_ написав:
До, не сприймався як президент, і скоріше негативно, да, да шашлики, дороги і все таке, наразі розв'язки та дороги, які зараз не першочергове, також трошки тригерять і в мінус карму, але якщо оцінювати глобально і об'єктивно, то те що встояли, його заслуга, і це факт.
прикольно. виявляється заслуга зєлі а не ЗСУ і народу.
зєлєні вже до виборів чи що готуються?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8417
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лип, 2023 01:13
mephala , ви про якого чела? Микола показав скільки він сам задонатив. До чого тут Еверест?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9325
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 2006 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118250
|
|
|6076
|492750
|
|
|1
|5841
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|