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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4524452545264527
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:23

  Hotab написав:mephala , ви про якого чела? Микола показав скільки він сам задонатив. До чого тут Еверест?


та його чомусь дуже збудив мій пост, де було вказано як през київміськбуду виїхав з країни як інвалід а потім пішов на еверест що коштувало 150К баксів.

збудив настільки що він почав мене питати про донати

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594190#p5594190
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:30

  mephala написав:
  Hotab написав:mephala , ви про якого чела? Микола показав скільки він сам задонатив. До чого тут Еверест?


та його чомусь дуже збудив мій пост, де було вказано як през київміськбуду виїхав з країни як інвалід а потім пішов на еверест що коштувало 150К баксів.

збудив настільки що він почав мене питати про донати

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594190#p5594190

Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию.
Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:35

  Hotab написав:Так вище ж були пруфи..


ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:37

  mephala написав:
  Hotab написав:Так вище ж були пруфи..


ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.

У Мухи? Та звичайно що є. Він і не приховує, що все є, але клав на все. Тому Микола його і розминає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:38

  Hotab написав:Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию.
Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?


я написал новость что бы страна знала своих "героев" в лицо.
а ваши виводы - это ваше дело.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:39

  Hotab написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:Так вище ж були пруфи..


ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.

У Мухи? Та звичайно що є. Він і не приховує, що все є, але клав на все. Тому Микола його і розминає.


он написал мне а не мухе вопрос про донаты.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594208#p5594208
mephala
 
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