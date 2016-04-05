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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 лип, 2023 01:23
Hotab написав:mephala
, ви про якого чела? Микола показав скільки він сам задонатив. До чого тут Еверест?
та його чомусь дуже збудив мій пост, де було вказано як през київміськбуду виїхав з країни як інвалід а потім пішов на еверест що коштувало 150К баксів.
збудив настільки що він почав мене питати про донати https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594190#p5594190
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Додано: Чет 06 лип, 2023 01:30
mephala написав: Hotab написав:mephala
, ви про якого чела? Микола показав скільки він сам задонатив. До чого тут Еверест?
та його чомусь дуже збудив мій пост, де було вказано як през київміськбуду виїхав з країни як інвалід а потім пішов на еверест що коштувало 150К баксів.
збудив настільки що він почав мене питати про донати https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594190#p5594190
Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию.
Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?
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Додано: Чет 06 лип, 2023 01:35
Hotab написав:
Так вище ж були пруфи..
ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 01:37
mephala написав: Hotab написав:
Так вище ж були пруфи..
ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
У Мухи? Та звичайно що є. Він і не приховує, що все є, але клав на все. Тому Микола його і розминає.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 01:38
Hotab написав:
Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию.
Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?
я написал новость что бы страна знала своих "героев" в лицо.
а ваши виводы - это ваше дело.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 01:39
Hotab написав: mephala написав: Hotab написав:
Так вище ж були пруфи..
ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
У Мухи? Та звичайно що є. Він і не приховує, що все є, але клав на все. Тому Микола його і розминає.
он написал мне а не мухе вопрос про донаты.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594208#p5594208
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