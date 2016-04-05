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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4525452645274528>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:23

  Hotab написав:mephala , ви про якого чела? Микола показав скільки він сам задонатив. До чого тут Еверест?


та його чомусь дуже збудив мій пост, де було вказано як през київміськбуду виїхав з країни як інвалід а потім пішов на еверест що коштувало 150К баксів.

збудив настільки що він почав мене питати про донати

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594190#p5594190
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:30

  mephala написав:
  Hotab написав:mephala , ви про якого чела? Микола показав скільки він сам задонатив. До чого тут Еверест?


та його чомусь дуже збудив мій пост, де було вказано як през київміськбуду виїхав з країни як інвалід а потім пішов на еверест що коштувало 150К баксів.

збудив настільки що він почав мене питати про донати

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594190#p5594190

Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию.
Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:35

  Hotab написав:Так вище ж були пруфи..


ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:37

  mephala написав:
  Hotab написав:Так вище ж були пруфи..


ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.

У Мухи? Та звичайно що є. Він і не приховує, що все є, але клав на все. Тому Микола його і розминає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:38

  Hotab написав:Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию.
Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?


я написал новость что бы страна знала своих "героев" в лицо.
а ваши виводы - это ваше дело.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 01:39

  Hotab написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:Так вище ж були пруфи..


ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.

У Мухи? Та звичайно що є. Він і не приховує, що все є, але клав на все. Тому Микола його і розминає.


он написал мне а не мухе вопрос про донаты.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5594208#p5594208
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 02:17

  _Mykola_ написав:.........
всі без виключення, відчули на собі, відчувають досі, і будуть відчувати поки йде війна, у будь-якому місці країни.......

Ви в цьому впевнені?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 02:31

  Starikan написав:..........
При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн

Сомневаюсь, что завдяки цьому. Во-первых, вряд ли 10 млн. выехали в РФ, хотя, конечно, такие были. Но, думаю, на Запад уехало больше.
Во-вторых, у нас всё это время рождаемость значительно ниже смертности. А в 90 цифры вообще ужасают.

(пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).

Было такое.
Не знаю, правда, уезжали насовсем или временно. Но уезжали не из каких-то "идейных соображений", а из-за заметно более высоких заработков. Так же, как с запада Украины, а последние годы и со всей Украины ехали на заработки на Запад.

У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.

Это да.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 03:00

Тут уже цитировали (если не ошибаюсь detroytred) из интервью Писториуса:
В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией.

Но там есть ещё интересные моменты. В частности об Украине и НАТО:
В ходе моих недавних встреч с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический союз никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, будет 32, тогда вместе со Швецией будем решать вместе с Украиной условия вступления в альянс.

https://www.rp.pl/polityka/art38687171-minister-obrony-niemiec-boris-pistorius-o-ukrainie-w-nato-warunki-ustalimy-po-wojnie
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 03:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Было такое.
Не знаю, правда, уезжали насовсем или временно. Но уезжали не из каких-то "идейных соображений", а из-за заметно более высоких заработков.

Так я именно это и подчеркиваю! Никаких идей в 90-х еще не было. Обычные гастарбайтеры, такие же, как среднеазиаты.

Поэтому меня всегда удивляло возмущение "Почему не Чорновил, а Кравчук?" Многие уже забыли, как в том же 91м массово проголосовали за сохранение СССР. Большинству прежде всего нужна стабильность, а не политические идеи. Как и бизнесу, кстати :wink:

На "Запад" в 90-х уехало значительно меньше (имхо). В основном в еврейскую эмиграцию, порядка миллиона. Часть евреев уехала несколько раньше, но то были самые пассионарные, среди моих знакомых таких не было.
Starikan
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