Додано: Чет 06 лип, 2023 02:31

Starikan написав: ..........

При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн ..........При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн

(пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).

У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.

Сомневаюсь, что завдяки цьому. Во-первых, вряд ли 10 млн. выехали в РФ, хотя, конечно, такие были. Но, думаю, на Запад уехало больше.Во-вторых, у нас всё это время рождаемость значительно ниже смертности. А в 90 цифры вообще ужасают.Было такое.Не знаю, правда, уезжали насовсем или временно. Но уезжали не из каких-то "идейных соображений", а из-за заметно более высоких заработков. Так же, как с запада Украины, а последние годы и со всей Украины ехали на заработки на Запад.Это да.