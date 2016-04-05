Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию. Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?
ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума. по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років. ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума. по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років. ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
У Мухи? Та звичайно що є. Він і не приховує, що все є, але клав на все. Тому Микола його і розминає.
Hotab написав:Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию. Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?
я написал новость что бы страна знала своих "героев" в лицо. а ваши виводы - это ваше дело.
ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума. по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років. ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
У Мухи? Та звичайно що є. Він і не приховує, що все є, але клав на все. Тому Микола його і розминає.
Starikan написав:.......... При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн
Сомневаюсь, что завдяки цьому. Во-первых, вряд ли 10 млн. выехали в РФ, хотя, конечно, такие были. Но, думаю, на Запад уехало больше. Во-вторых, у нас всё это время рождаемость значительно ниже смертности. А в 90 цифры вообще ужасают.
(пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).
Было такое. Не знаю, правда, уезжали насовсем или временно. Но уезжали не из каких-то "идейных соображений", а из-за заметно более высоких заработков. Так же, как с запада Украины, а последние годы и со всей Украины ехали на заработки на Запад.
У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.
Тут уже цитировали (если не ошибаюсь detroytred) из интервью Писториуса:
В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией.
Но там есть ещё интересные моменты. В частности об Украине и НАТО:
В ходе моих недавних встреч с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический союз никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, будет 32, тогда вместе со Швецией будем решать вместе с Украиной условия вступления в альянс.
ЛАД написав:Было такое. Не знаю, правда, уезжали насовсем или временно. Но уезжали не из каких-то "идейных соображений", а из-за заметно более высоких заработков.
Так я именно это и подчеркиваю! Никаких идей в 90-х еще не было. Обычные гастарбайтеры, такие же, как среднеазиаты.
Поэтому меня всегда удивляло возмущение "Почему не Чорновил, а Кравчук?" Многие уже забыли, как в том же 91м массово проголосовали за сохранение СССР. Большинству прежде всего нужна стабильность, а не политические идеи. Как и бизнесу, кстати
На "Запад" в 90-х уехало значительно меньше (имхо). В основном в еврейскую эмиграцию, порядка миллиона. Часть евреев уехала несколько раньше, но то были самые пассионарные, среди моих знакомых таких не было.