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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4526452745284529>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 03:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Только в нашей стране нужно разбираться, куда именно донатить. Фильм выбрать проще
beee
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 03:58

  beee написав:Только в нашей стране нужно разбираться, куда именно донатить. Фильм выбрать проще

А в каких вы еще донатили?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:57

короче все должны отчитаться хотабу куда и сколько донатили. хотаб не надоело самоутверждаться? тебе здесь никто ничего не должен, нацарапай это на экране
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  beee написав:Только в нашей стране нужно разбираться, куда именно донатить. Фильм выбрать проще

А в каких вы еще донатили?

В первое время всем подряд. Потом
Мадяру, притуле, как большинство.
В основном, я сам собирал адресно фонду, который знаю лично.
в последнее время только друзьям с перед.секторов, которых знаю лично.
Эпицентр и Макдональдс постоянно на кассе просят донатить. Окей, так и делаю.
С покупателей берут сверху, а со своей прибыли, сколько донатят?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 08:28

5 липня українські війська провели контрнаступальні дії на п’яти ділянках фронту та досягли успіхів на окремих ділянках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили просунулися на південний захід від Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута) і на південний захід від Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні дії на південь і північ від Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на південному фланзі Бахмута.

Також відомо, що українські війська зайняли нову позицію на північ від Опитного (6 км на північний захід від околиць Донецька) на ділянці фронту Авдіївка - Донецьк.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели штурми на Лиманському напрямку, Бахмутському напрямку, на ділянці Авдіївка – Донецьк, на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу генерал Олексій Громов 5 липня повідомив, що українські війська просунулися на 7,5 км на контрольовану Росією територію на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. За його словами, з початку контрнаступу 4 червня українські війська звільнили 9 населених пунктів і 160 кв. км території.

Також повідомляється, що українські сили завдали серії ракетних ударів по тилових позиціях Росії

«Кадри та заяви про ці українські удари свідчать про те, що українські сили розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на погіршення якості російського матеріально-технічного забезпечення та наземних ліній зв’язку по всій лінії фронту», – зазначили аналітики ISW.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:02

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Было такое.
Не знаю, правда, уезжали насовсем или временно. Но уезжали не из каких-то "идейных соображений", а из-за заметно более высоких заработков.

Так я именно это и подчеркиваю! Никаких идей в 90-х еще не было. Обычные гастарбайтеры, такие же, как среднеазиаты.

Поэтому меня всегда удивляло возмущение "Почему не Чорновил, а Кравчук?" Многие уже забыли, как в том же 91м массово проголосовали за сохранение СССР. Большинству прежде всего нужна стабильность, а не политические идеи. Как и бизнесу, кстати :wink:

На "Запад" в 90-х уехало значительно меньше (имхо). В основном в еврейскую эмиграцию, порядка миллиона. Часть евреев уехала несколько раньше, но то были самые пассионарные, среди моих знакомых таких не было.

як я пам'ятаю в 91 в Україні голосували за незалежну країну.

Так бізнесу потрібна стабільність, але не за умови політічної ідеї що твій бізнес можуть легко віджати. тому в Раші є або іноземний бізнес (ефективний), або бізнес біля державних грошей (неефективний). приватний ефективний давно зник, починаючи з ЮКОСу.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:03

  mephala написав:
  _Mykola_ написав:А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?

Є фонди, які звітують, і мають документи, про те що, коли і скільки передали ЗСУ, і машини передають не просто, з рук в руки, а через акти прийому-передачі до частини. Кошти які попадають да ПЖ, повністю прослідковуються.

Так як?
Донат ОСОБИСТО від Вас буде? :?:


а ваші де донати?

Мої у різних фондах, та зборах, а Ваші? :?:

Крайній був вчора у фонд "Повернись Живим" на проект "Запакуй небо - прокачай ППО"

Зі вчора, цей проект зібрав майже 2 мільйони гривень, а з 01.06 майже 52 мільйони...
Але для його повної реалізації ще треба зібрати 278 мільйонів. :|
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:09

  mephala написав:_Mykola_
от мне интересно че тебя так возбудило упоминанние сколько задонатил чел на ЗСУ на фоне того что на восхождение на Эверест потратил этот же персонаж 150К баксов?
камень и в твой огород что ли оказался?

Ні, камінь не у мій, у мене інші трохи принципи.
Просто тригернув підхід щодо допомоги армії на фоні "Крадуть, нічого не допомагають багатії, і я не буду ніяк, поки такі як ось це не допомагають..."

Коли людина починає виляти з того, що я не буду, тому що інші повинні, і поки вони не... то я нізащо... таким чином у нас не буде країни, і якщо був би такий підхід, то вже лінія фронту проходила б десь біля Мукачево.

Негідники це не та категорія людей на яких потрібно рівнятися, особливо зараз. :|
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:11

  mephala написав:прикольно. виявляється заслуга зєлі а не ЗСУ і народу.
зєлєні вже до виборів чи що готуються?

Прикольно, але, евакуюйся Зеленський з Києва, та не труси всіх і вся цілодобово на предмет допомоги і координації, є дуже великі сумніви, що ми б встояли.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  mephala написав:прикольно. виявляється заслуга зєлі а не ЗСУ і народу.
зєлєні вже до виборів чи що готуються?

Прикольно, але, евакуюйся Зеленський з Києва, та не труси всіх і вся цілодобово на предмет допомоги і координації, є дуже великі сумніви, що ми б встояли.
Вже б перемогли. А якщо б він евакуювався на пару років раніше, не втратили південь і київську область
beee
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