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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4526452745284529
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:21

За крок до перевороту думок©

Я от не раз задумувався, а не дай Бог прилетіло б у ваш, чи мій будинок?
Ваші/мої дії? :twisted:

Це ж можна озвіріти! :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:25

  mephala написав:
  Hotab написав:Так вище ж були пруфи..


ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума.
по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років.
ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.

Пруфи, будуть після Вашого донату в ПЖ, квитанцію можу надіслати, в особисті одному з наших авторитетних, сумлінних військових, який точно знає що таке гідність і честь, який підтвердить, що квитанція про оплату була, і є впевненість, що наші квитанції никуди далі від нього не підуть. Ви ж також, збережете квитанцію після оплати у фонд "Повернись живим", і відправите тій же людині. Такий третейський суддя особисто Вам підійде? (це буде не Hotab).

Такий собі принцип, всі у виграші, Ви пересвідчуєтеся, що таки є люди, які реально донатять, отримуєте задоволення і відчуття причетності до допомоги війську, прийняли участь у збільшенні швидкості координації роботи ППО з хвилин, до секунд та зменшення кількості прильотів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:27

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:.........
всі без виключення, відчули на собі, відчувають досі, і будуть відчувати поки йде війна, у будь-якому місці країни.......

Ви в цьому впевнені?

Так, будь-яка частина України знаходиться під ударом, будь куди може прилетіти.
Чи Ви знаєте місця де на 100% не буде ракет/дронів?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:32

  beee написав:
_Mykola_ написав:
  mephala написав:прикольно. виявляється заслуга зєлі а не ЗСУ і народу.
зєлєні вже до виборів чи що готуються?

Прикольно, але, евакуюйся Зеленський з Києва, та не труси всіх і вся цілодобово на предмет допомоги і координації, є дуже великі сумніви, що ми б встояли.
Вже б перемогли. А якщо б він евакуювався на пару років раніше, не втратили південь і київську область

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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:34

  beee написав:Только в нашей стране нужно разбираться, куда именно донатить. Фильм выбрать проще

Повернись Живим.
Що робив Фонд
Нова система звітності.
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  beee написав:
_Mykola_ написав:
  mephala написав:прикольно. виявляється заслуга зєлі а не ЗСУ і народу.
зєлєні вже до виборів чи що готуються?

Прикольно, але, евакуюйся Зеленський з Києва, та не труси всіх і вся цілодобово на предмет допомоги і координації, є дуже великі сумніви, що ми б встояли.
Вже б перемогли. А якщо б він евакуювався на пару років раніше, не втратили південь і київську область

це був хитрий план заманити вглиб території, а потім як каже Успіх: "вжух",
"я ваш вирок" і "на шашлики".
томущо послідовний
flyman
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  #<1 ... 4526452745284529
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