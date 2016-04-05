ну по перше я бачив не пруфи а просто посилання на сайти і текстом сума. по друге якщо сума не брехня то для кого 22К це дві зарплатні а кому на раз в ресторан. як той чел наприклад що витратив 150К баксів на Еверест. а комусь це зарплата за 50 років. ще й нахабства вистачає пропонувати потягатися не питаючи чи є в людини на хліб взагалі.
Пруфи, будуть після Вашого донату в ПЖ, квитанцію можу надіслати, в особисті одному з наших авторитетних, сумлінних військових, який точно знає що таке гідність і честь, який підтвердить, що квитанція про оплату була, і є впевненість, що наші квитанції никуди далі від нього не підуть. Ви ж також, збережете квитанцію після оплати у фонд "Повернись живим", і відправите тій же людині. Такий третейський суддя особисто Вам підійде? (це буде не Hotab).
Такий собі принцип, всі у виграші, Ви пересвідчуєтеся, що таки є люди, які реально донатять, отримуєте задоволення і відчуття причетності до допомоги війську, прийняли участь у збільшенні швидкості координації роботи ППО з хвилин, до секунд та зменшення кількості прильотів.