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Додано: Чет 06 лип, 2023 09:34
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:12
Дві позиції:
1. Інші не роблять, то й і я не повинен робити. Добровільну справу.
2. Я роблю, то й і інші повинні робити. Добровільну справу.
Якщо справа сугубо добровільна, то про які докори і тим паче звинувачення може бути мова.
Імхо. Тут можна тільки пряником...
Бо це і є свобода, демократія.
А дорікали-чморили за відмову добровільності та низьку свідомість де?
Правильно - у совку. Починаючи з жовтнят, піонерських зібрань і т.д.
Там всі повинні))) були бути свідомими, патріотами тощо.
З.и. оскільки не сумніваюсь, що одразу підуть питання "а що ти?", то пояснюю -- доначу; виходжу за весь багатоквартирний будинок на добровільне наведення порядку складом 8-10 осіб, коли інші 100+ тільки пяляться з вікон на чудаків.
Але не дорікаю їм.
Чому?
Бо дорікаю хоча б за те, щоб свої обов'язки виконали -- платили вчасно за квартиру, не шкодили -- сміттям та руйнацією мереж, будинку.
А добровільне є добровільне. А те воно і добровільне. Хіба що попрохати по-доброму.
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
зараз в Україні є близько 28,5 млн. осіб. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 мільйонів у нас 16,8 мільйона це економічно неактивне населення - пенсіонери, діти. Економічно активними є десь 11,7 мільйона, майже 2,7 млн. є безробітними, працюють реально з них лише орієнтовно 9-9,3 мільйона Якщо від цієї цифри відібрати ще бюджетників, то залишається 6-7 мільйонів людей, які, по суті, є тією "упряжкою", яка тягне на собі всю економіку
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:20
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
beee
так з півднем вийшов жорсткий прой...б. Гігантська територія втрачена за пару днів без втрат для росіян, а зараз кожне село повертається надзусиллями
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:29
Не зрада, а прогноз, мій власний. І не вбитих, а загиблих (мирних + військових).
ПС. Вважаю, що не слід кидатись тапками в тих, хто донатить і говорить про це і закликає інших донатити. Не важливо, хто це - Mykola з форуму чи Порошенко, але вони допомагають рятувати життя військовим і наближати перемогу.
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:42
Саме так!
Ніяких закидів до закликів донатити (або до тих, хто закликає донатити) не повинно бути. Добра справа!
Але тапки почались-то з чого?
З того, що хтось заговорив про провину "І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей."; хтось наполегливо почав "А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?".
Хоча там Флай наче щось про бустер вставив. Потерто багато.
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:47
+
Дуже Дякую.
За конструктивну і зважену критику, також.
Тепер тема свідомості і добровільності повністю розкрита, і в цілому зрозуміло хто, чому, і як.
Остаточно, сьогодні неслабо прилетло у Львів, покращення ППО яке може зробити кожен, своїм внеском, могла б завадити долетіти хоча б одній з ракет, цей принцип і був озвучений, допомагаючи ППО, допомагаєш собі.
Все, це остаточний пост, більше відповідати на цю тему не буду.
Тема донатів закрита.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 06 лип, 2023 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:51
Грає роль навіть не співвідношення працюючих до непрацюючих, а кількість працюючих для даного об'єму ринку.
2,7 млн. безробітних - це явно перекриває природній рівень алкашів, ледацюг тощо.
Тобто проблема мабуть не у недостатності працівників.
Додано: Чет 06 лип, 2023 10:59
Трішечки цікавої інфи від Мінздоху:
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