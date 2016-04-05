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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4527452845294530>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:34

  beee написав:Только в нашей стране нужно разбираться, куда именно донатить. Фильм выбрать проще

Повернись Живим.
Що робив Фонд
Нова система звітності.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:12

  _Mykola_ написав:
  mephala написав:_Mykola_
от мне интересно че тебя так возбудило упоминанние сколько задонатил чел на ЗСУ на фоне того что на восхождение на Эверест потратил этот же персонаж 150К баксов?
камень и в твой огород что ли оказался?

Ні, камінь не у мій, у мене інші трохи принципи.
Просто тригернув підхід щодо допомоги армії на фоні "Крадуть, нічого не допомагають багатії, і я не буду ніяк, поки такі як ось це не допомагають..."

Коли людина починає виляти з того, що я не буду, тому що інші повинні, і поки вони не... то я нізащо... таким чином у нас не буде країни, і якщо був би такий підхід, то вже лінія фронту проходила б десь біля Мукачево.

Негідники це не та категорія людей на яких потрібно рівнятися, особливо зараз. :|

Дві позиції:
1. Інші не роблять, то й і я не повинен робити. Добровільну справу.
2. Я роблю, то й і інші повинні робити. Добровільну справу.

Якщо справа сугубо добровільна, то про які докори і тим паче звинувачення може бути мова.

Імхо. Тут можна тільки пряником...
Бо це і є свобода, демократія.
А дорікали-чморили за відмову добровільності та низьку свідомість де?
Правильно - у совку. Починаючи з жовтнят, піонерських зібрань і т.д.
Там всі повинні))) були бути свідомими, патріотами тощо.

З.и. оскільки не сумніваюсь, що одразу підуть питання "а що ти?", то пояснюю -- доначу; виходжу за весь багатоквартирний будинок на добровільне наведення порядку складом 8-10 осіб, коли інші 100+ тільки пяляться з вікон на чудаків.

Але не дорікаю їм.
Чому?
Бо дорікаю хоча б за те, щоб свої обов'язки виконали -- платили вчасно за квартиру, не шкодили -- сміттям та руйнацією мереж, будинку.
А добровільне є добровільне. А те воно і добровільне. Хіба що попрохати по-доброму.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://курс.ком.юа/novost/1058831-vsju ... rce=ukrnet
зараз в Україні є близько 28,5 млн. осіб. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 мільйонів у нас 16,8 мільйона це економічно неактивне населення - пенсіонери, діти. Економічно активними є десь 11,7 мільйона, майже 2,7 млн. є безробітними, працюють реально з них лише орієнтовно 9-9,3 мільйона Якщо від цієї цифри відібрати ще бюджетників, то залишається 6-7 мільйонів людей, які, по суті, є тією "упряжкою", яка тягне на собі всю економіку
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:20

  Успіх написав:Я от не раз задумувався, а не дай Бог прилетіло б у ваш, чи мій будинок?
Ваші/мої дії?
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee

так з півднем вийшов жорсткий прой...б. Гігантська територія втрачена за пару днів без втрат для росіян, а зараз кожне село повертається надзусиллями
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:29

  Letusrock написав:З цікавих моментів - це несподівана зрада fler про 400тис вбитих..

Не зрада, а прогноз, мій власний. І не вбитих, а загиблих (мирних + військових).

ПС. Вважаю, що не слід кидатись тапками в тих, хто донатить і говорить про це і закликає інших донатити. Не важливо, хто це - Mykola з форуму чи Порошенко, але вони допомагають рятувати життя військовим і наближати перемогу.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:42

  fler написав:
ПС. Вважаю, що не слід кидатись тапками в тих, хто донатить і говорить про це і закликає інших донатити. Не важливо, хто це - Mykola з форуму чи Порошенко, але вони допомагають рятувати життя військовим і наближати перемогу.

Саме так!
Ніяких закидів до закликів донатити (або до тих, хто закликає донатити) не повинно бути. Добра справа!

Але тапки почались-то з чого?
З того, що хтось заговорив про провину "І, пам'ятайте, коли щось долітає, то в цьому є і Ваша вина, що ОСОБИСТО Ви не допомогли покращити ППО і ця ракета/дрон/літак/вертоліт могли б бути додатково збитими, якби Ви витратили на це трохи СВОЇХ грошей."; хтось наполегливо почав "А скільки ОСОБИСТО Ви задонатили?".

Хоча там Флай наче щось про бустер вставив. Потерто багато.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:47

  detroytred написав:З.и. оскільки не сумніваюсь, що одразу підуть питання "а що ти?", то пояснюю -- доначу; виходжу за весь багатоквартирний будинок на добровільне наведення порядку складом 8-10 осіб, коли інші 100+ тільки пяляться з вікон на чудаків.

Але не дорікаю їм.
Чому?
Бо дорікаю хоча б за те, щоб свої обов'язки виконали -- платили вчасно за квартиру, не шкодили -- сміттям та руйнацією мереж, будинку.
А добровільне є добровільне. А те воно і добровільне. Хіба що попрохати по-доброму.

+
Дуже Дякую.
За конструктивну і зважену критику, також.
Тепер тема свідомості і добровільності повністю розкрита, і в цілому зрозуміло хто, чому, і як.
Остаточно, сьогодні неслабо прилетло у Львів, покращення ППО яке може зробити кожен, своїм внеском, могла б завадити долетіти хоча б одній з ракет, цей принцип і був озвучений, допомагаючи ППО, допомагаєш собі.
Все, це остаточний пост, більше відповідати на цю тему не буду.

Тема донатів закрита. :!:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 06 лип, 2023 10:50, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:51

  Water написав:https://курс.ком.юа/novost/1058831-vsju-ukrainskuju-akonomiku-vitjagivajut-ne-bolee-7-mln-chelovek-%E2%80%94-issledovanie?source=ukrnet
зараз в Україні є близько 28,5 млн. осіб. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 мільйонів у нас 16,8 мільйона це економічно неактивне населення - пенсіонери, діти. Економічно активними є десь 11,7 мільйона, майже 2,7 млн. є безробітними, працюють реально з них лише орієнтовно 9-9,3 мільйона Якщо від цієї цифри відібрати ще бюджетників, то залишається 6-7 мільйонів людей, які, по суті, є тією "упряжкою", яка тягне на собі всю економіку

Грає роль навіть не співвідношення працюючих до непрацюючих, а кількість працюючих для даного об'єму ринку.

2,7 млн. безробітних - це явно перекриває природній рівень алкашів, ледацюг тощо.
Тобто проблема мабуть не у недостатності працівників.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:59

  detroytred написав:Грає роль навіть не співвідношення працюючих до непрацюючих, а кількість працюючих для даного об'єму ринку.

Трішечки цікавої інфи від Мінздоху:
https://map.tax.gov.ua/main
Water
 
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