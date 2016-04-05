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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4527452845294530
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:00

  _Mykola_ написав:Тема донатів закрита. :!:

Якщо що, да в принципі і не якщо що, а прямо -- вибачаюсь. Бо вийшло в мене якось однобоко і різкувато у Ваш бік.
Цілком Вас розумію. Болить, тому й Ви так...
Да ще й хочеться, щоб краще, скоріше. Добра справа.


Але встряг чому?
Бо з обивателем (нормальним обивателем (обиватель - це об'єктивна основа суспільства) претензіями, докорами не можна.
Мало того, що не подіє, так ще й в іншу сторону хитнеться.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Пруфи, будуть після Вашого донату в ПЖ, квитанцію можу надіслати, в особисті одному з наших авторитетних, сумлінних військових, який точно знає що таке гідність і честь, який підтвердить, що квитанція про оплату була, і є впевненість, що наші квитанції никуди далі від нього не підуть. Ви ж також, збережете квитанцію після оплати у фонд "Повернись живим", і відправите тій же людині. Такий третейський суддя особисто Вам підійде? (це буде не Hotab та не Успіх )
Такий собі принцип, всі у виграші, Ви пересвідчуєтеся, що таки є люди, які реально донатять, отримуєте задоволення і відчуття причетності до допомоги війську, прийняли участь у збільшенні швидкості координації роботи ППО з хвилин, до секунд та зменшення кількості прильотів.


Доброго дня.
Навіщо далеко ходити?
Нище посилання на монобанку, та картки моєї дитини яка зараз у складі 5-й штурмової бригади воює під Бахмутом.
Якщо є можливість допомогайте, я потім напишу які суми прийшли з согодняшньго дня і ви побачете розмір власних донатів. Їм багато чого треба...

4149499803962552

4441114446055178

Перша приват, друга монобанк.

https://send.monobank.ua/jar/2jXDu4jpSD


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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 06 лип, 2023 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:04

ще помітив таку дивну річ, яку на перший погляд важко обгрунтувати:
а) от пишу я осінню 2022 про масове вручення повісток (наголошую - просто вручення повісток) біля кожного третього перехрестя чи супермаркету. В результаті чую від pesikot і Ко "брехня, наративи, агент кремля, планів мобілізації неіснує"
б) і тут бачу весною 2023 як ті ж форумчани між іншим пишуть щось типу "все ок, бригади формуються/поповняються, тцк авктивно працює - масово пакують в буси, поповнення незабаром буде"
Чому ж з одного боку вписування даних до наперед проштамованих повісток (правопорушення, але не кримінальне) - це наративи, а через декілька місяців викрадення людей це вже цілком ок.
Виходить що мій "наратив" в даний момент часу, через деякий період стає (помноженим на десять) цілком нормальним і навіть необхідним для перемоги.
Чи це вищеназваним колегам просто нові методички скинули))
P.S. Я не обговорюю і не ставлю під сумнів першопричину дій ТЦК (хоч і категорично несхвалюю ці методи), вона всім відома від лютого 2022.
Letusrock
 
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