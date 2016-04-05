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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4528452945304531>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:00

  _Mykola_ написав:Тема донатів закрита. :!:

Якщо що, да в принципі і не якщо що, а прямо -- вибачаюсь. Бо вийшло в мене якось однобоко і різкувато у Ваш бік.
Цілком Вас розумію. Болить, тому й Ви так...
Да ще й хочеться, щоб краще, скоріше. Добра справа.


Але встряг чому?
Бо з обивателем (нормальним обивателем (обиватель - це об'єктивна основа суспільства) претензіями, докорами не можна.
Мало того, що не подіє, так ще й в іншу сторону хитнеться.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Пруфи, будуть після Вашого донату в ПЖ, квитанцію можу надіслати, в особисті одному з наших авторитетних, сумлінних військових, який точно знає що таке гідність і честь, який підтвердить, що квитанція про оплату була, і є впевненість, що наші квитанції никуди далі від нього не підуть. Ви ж також, збережете квитанцію після оплати у фонд "Повернись живим", і відправите тій же людині. Такий третейський суддя особисто Вам підійде? (це буде не Hotab та не Успіх )
Такий собі принцип, всі у виграші, Ви пересвідчуєтеся, що таки є люди, які реально донатять, отримуєте задоволення і відчуття причетності до допомоги війську, прийняли участь у збільшенні швидкості координації роботи ППО з хвилин, до секунд та зменшення кількості прильотів.


Доброго дня.
Навіщо далеко ходити?
Нище посилання на монобанку, та картки моєї дитини яка зараз у складі 5-й штурмової бригади воює під Бахмутом.
Якщо є можливість допомогайте, я потім напишу які суми прийшли з согодняшньго дня і ви побачете розмір власних донатів. Їм багато чого треба...

4149499803962552

4441114446055178

Перша приват, друга монобанк.

https://send.monobank.ua/jar/2jXDu4jpSD


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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 06 лип, 2023 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:04

ще помітив таку дивну річ, яку на перший погляд важко обгрунтувати:
а) от пишу я осінню 2022 про масове вручення повісток (наголошую - просто вручення повісток) біля кожного третього перехрестя чи супермаркету. В результаті чую від pesikot і Ко "брехня, наративи, агент кремля, планів мобілізації неіснує"
б) і тут бачу весною 2023 як ті ж форумчани між іншим пишуть щось типу "все ок, бригади формуються/поповняються, тцк авктивно працює - масово пакують в буси, поповнення незабаром буде"
Чому ж з одного боку вписування даних до наперед проштамованих повісток (правопорушення, але не кримінальне) - це наративи, а через декілька місяців викрадення людей це вже цілком ок.
Виходить що мій "наратив" в даний момент часу, через деякий період стає (помноженим на десять) цілком нормальним і навіть необхідним для перемоги.
Чи це вищеназваним колегам просто нові методички скинули))
P.S. Я не обговорюю і не ставлю під сумнів першопричину дій ТЦК (хоч і категорично несхвалюю ці методи), вона всім відома від лютого 2022.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:15

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Я от не раз задумувався, а не дай Бог прилетіло б у ваш, чи мій будинок?
Ваші/мої дії?
1. отписаться на форуме

Не, это последнее, что захочется делать. :mrgreen:

Со своего опыта.
1. Проверить близких на предмет ранения, контузии, разрушающей паники. Успокоить твердым голосом и потом мягкой интонацией указать что кому нужно делать. Если вы не добрались в убежище еще, то начинаем осторожно и с оглядкой выводить семью туда по одному два человеку (не создавая толпу, так как всегда возможен повторный прилет, а снаряд в одну воронку попадает и дважды, и трижды как оказалось). Самостоятельно пытаемся остановить кровь себе, другим раненым и перевязать. Потом начинаем проверять жилье соседей и помогать соседям выбраться в убежище (погреб) пока не прибыла помощь.
2. Добраться до средств пожаротушения, взять их в руки, приготовить для применения. Если пожар сразу не возник, то у вас есть минут 5-20 чтобы его предупредить и залить водой или пеной опасные для возможного возгорания горячие части ракет и снарядов.
3. Если появилась пауза, то вызвать по мобилке скорую, пожарку и полицию. По их приезду слушать их распоряжения и оказывать помощь в определении мест возможного нахождения людей под завалами.
4. Поблагодарить Бога за то, что вы еще живы и что это был не ядерный удар. :!:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:22

  ЛАД написав:Но там есть ещё интересные моменты. В частности об Украине и НАТО:
В ходе моих недавних встреч с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический союз никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, будет 32, тогда вместе со Швецией будем решать вместе с Украиной условия вступления в альянс.

https://www.rp.pl/polityka/art38687171-minister-obrony-niemiec-boris-pistorius-o-ukrainie-w-nato-warunki-ustalimy-po-wojnie

Сама постановка питання!
Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.

Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики).
Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:32

  Starikan написав:Для вас цей "народоволець" є авторитетом :shock: :shock:

В народі він є "авторитетом".
Активний учасник РГ, народний обранець, медійна й популярна особа.
Цього достатньо для звернення уваги на його думки.
Необов'язково їх сприймати. Але враховувати варто.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:37

  fler написав:ПС. Вважаю, що не слід кидатись тапками в тих, хто донатить і говорить про це і закликає інших донатити. Не важливо, хто це - Mykola з форуму чи Порошенко, але вони допомагають рятувати життя військовим і наближати перемогу.


в нього не заклики. у нього вимога-обвинувачення.
нагадує радянський плакат з "а ты записался в добровольцы?"
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:45

  buratinyo написав:2. Добраться до средств пожаротушения, взять их в руки, приготовить для применения.

Чому в нас непопулярне тримати у квартирах маленький вогнегасник?
Нехай хоч і однолітровий.
В машині ж тримають і не тільки з приводу обов'язковості.

Рік тому поставив у комірку собі.
Тепер чухаю репу -- може дуркую?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:59

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Но там есть ещё интересные моменты. В частности об Украине и НАТО:
В ходе моих недавних встреч с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический союз никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, будет 32, тогда вместе со Швецией будем решать вместе с Украиной условия вступления в альянс.

https://www.rp.pl/polityka/art38687171-minister-obrony-niemiec-boris-pistorius-o-ukrainie-w-nato-warunki-ustalimy-po-wojnie

Сама постановка питання!
Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.

Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики).
Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.

Стаття польська. Польща звичайно визнає те що ви написали. Але чи це визнає Німеччина, я сумніваюсь.

Зе біситься тому що і ми всі. Очікувались набагато більші успіхи контрнаступу. Тепер треба знайти крайніх(винуватих). Ну не себе ж призначиш крайніми. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:11

Доброго дня.
Навіщо далеко ходити?
Нище посилання на монобанку, та картки моєї дитини яка зараз у складі 5-й штурмової бригади воює під Бахмутом.
Якщо є можливість допомогайте, я потім напишу які суми прийшли з согодняшньго дня і ви побачете розмір власних донатів. Їм багато чого треба...

4149499803962552

4441114446055178

Перша приват, друга монобанк.

https://send.monobank.ua/jar/2jXDu4jpSD


На данний час одна людина з форуму підтвердила свої слова про донати, сумою 1111 грн.
Дуже йому дякую, та сподіваюсь це не останній донат від дописувачів форуму. Подивитись як збираеться сумма, можно по посиланню на монобанку.
Slon_Nosov
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  #<1 ... 4528452945304531>
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