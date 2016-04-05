Якщо що, да в принципі і не якщо що, а прямо -- вибачаюсь. Бо вийшло в мене якось однобоко і різкувато у Ваш бік. Цілком Вас розумію. Болить, тому й Ви так... Да ще й хочеться, щоб краще, скоріше. Добра справа.
Але встряг чому? Бо з обивателем (нормальним обивателем (обиватель - це об'єктивна основа суспільства) претензіями, докорами не можна. Мало того, що не подіє, так ще й в іншу сторону хитнеться.
_Mykola_ написав:Пруфи, будуть після Вашого донату в ПЖ, квитанцію можу надіслати, в особисті одному з наших авторитетних, сумлінних військових, який точно знає що таке гідність і честь, який підтвердить, що квитанція про оплату була, і є впевненість, що наші квитанції никуди далі від нього не підуть. Ви ж також, збережете квитанцію після оплати у фонд "Повернись живим", і відправите тій же людині. Такий третейський суддя особисто Вам підійде? (це буде не Hotab та не Успіх ) Такий собі принцип, всі у виграші, Ви пересвідчуєтеся, що таки є люди, які реально донатять, отримуєте задоволення і відчуття причетності до допомоги війську, прийняли участь у збільшенні швидкості координації роботи ППО з хвилин, до секунд та зменшення кількості прильотів.
Доброго дня. Навіщо далеко ходити? Нище посилання на монобанку, та картки моєї дитини яка зараз у складі 5-й штурмової бригади воює під Бахмутом. Якщо є можливість допомогайте, я потім напишу які суми прийшли з согодняшньго дня і ви побачете розмір власних донатів. Їм багато чого треба...
ще помітив таку дивну річ, яку на перший погляд важко обгрунтувати: а) от пишу я осінню 2022 про масове вручення повісток (наголошую - просто вручення повісток) біля кожного третього перехрестя чи супермаркету. В результаті чую від pesikot і Ко "брехня, наративи, агент кремля, планів мобілізації неіснує" б) і тут бачу весною 2023 як ті ж форумчани між іншим пишуть щось типу "все ок, бригади формуються/поповняються, тцк авктивно працює - масово пакують в буси, поповнення незабаром буде" Чому ж з одного боку вписування даних до наперед проштамованих повісток (правопорушення, але не кримінальне) - це наративи, а через декілька місяців викрадення людей це вже цілком ок. Виходить що мій "наратив" в даний момент часу, через деякий період стає (помноженим на десять) цілком нормальним і навіть необхідним для перемоги. Чи це вищеназваним колегам просто нові методички скинули)) P.S. Я не обговорюю і не ставлю під сумнів першопричину дій ТЦК (хоч і категорично несхвалюю ці методи), вона всім відома від лютого 2022.
Успіх написав:Я от не раз задумувався, а не дай Бог прилетіло б у ваш, чи мій будинок? Ваші/мої дії?
1. отписаться на форуме
Не, это последнее, что захочется делать.
Со своего опыта. 1. Проверить близких на предмет ранения, контузии, разрушающей паники. Успокоить твердым голосом и потом мягкой интонацией указать что кому нужно делать. Если вы не добрались в убежище еще, то начинаем осторожно и с оглядкой выводить семью туда по одному два человеку (не создавая толпу, так как всегда возможен повторный прилет, а снаряд в одну воронку попадает и дважды, и трижды как оказалось). Самостоятельно пытаемся остановить кровь себе, другим раненым и перевязать. Потом начинаем проверять жилье соседей и помогать соседям выбраться в убежище (погреб) пока не прибыла помощь. 2. Добраться до средств пожаротушения, взять их в руки, приготовить для применения. Если пожар сразу не возник, то у вас есть минут 5-20 чтобы его предупредить и залить водой или пеной опасные для возможного возгорания горячие части ракет и снарядов. 3. Если появилась пауза, то вызвать по мобилке скорую, пожарку и полицию. По их приезду слушать их распоряжения и оказывать помощь в определении мест возможного нахождения людей под завалами. 4. Поблагодарить Бога за то, что вы еще живы и что это был не ядерный удар.
ЛАД написав:Но там есть ещё интересные моменты. В частности об Украине и НАТО:
В ходе моих недавних встреч с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический союз никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, будет 32, тогда вместе со Швецией будем решать вместе с Украиной условия вступления в альянс.
Сама постановка питання! Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.
Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики). Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.
fler написав:ПС. Вважаю, що не слід кидатись тапками в тих, хто донатить і говорить про це і закликає інших донатити. Не важливо, хто це - Mykola з форуму чи Порошенко, але вони допомагають рятувати життя військовим і наближати перемогу.
в нього не заклики. у нього вимога-обвинувачення. нагадує радянський плакат з "а ты записался в добровольцы?"
ЛАД написав:Но там есть ещё интересные моменты. В частности об Украине и НАТО:
В ходе моих недавних встреч с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический союз никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, будет 32, тогда вместе со Швецией будем решать вместе с Украиной условия вступления в альянс.
Сама постановка питання! Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.
Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики). Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.
Стаття польська. Польща звичайно визнає те що ви написали. Але чи це визнає Німеччина, я сумніваюсь.
Зе біситься тому що і ми всі. Очікувались набагато більші успіхи контрнаступу. Тепер треба знайти крайніх(винуватих). Ну не себе ж призначиш крайніми.
Доброго дня. Навіщо далеко ходити? Нище посилання на монобанку, та картки моєї дитини яка зараз у складі 5-й штурмової бригади воює під Бахмутом. Якщо є можливість допомогайте, я потім напишу які суми прийшли з согодняшньго дня і ви побачете розмір власних донатів. Їм багато чого треба...
На данний час одна людина з форуму підтвердила свої слова про донати, сумою 1111 грн. Дуже йому дякую, та сподіваюсь це не останній донат від дописувачів форуму. Подивитись як збираеться сумма, можно по посиланню на монобанку.