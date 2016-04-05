detroytred написав: buratinyo написав:
2. Добраться до средств пожаротушения, взять их в руки, приготовить для применения.
Чому в нас непопулярне тримати у квартирах маленький вогнегасник?
Нехай хоч і однолітровий.
В машині ж тримають і не тільки з приводу обов'язковості.
Рік тому поставив у комірку собі.
Тепер чухаю репу -- може дуркую?
Після того як у нас в сусідній будинок прилетіли уламки шахеда и згоріло 2 квартири, а кілька квартир поруч затопили пожежники
купив 3 вогнегасники по 9кг (в кожну кімнату по одному) + протигази кожному члену родини