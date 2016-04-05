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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4528452945304531
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  buratinyo написав:2. Добраться до средств пожаротушения, взять их в руки, приготовить для применения.

Чому в нас непопулярне тримати у квартирах маленький вогнегасник?
Нехай хоч і однолітровий.
В машині ж тримають і не тільки з приводу обов'язковості.

Рік тому поставив у комірку собі.
Тепер чухаю репу -- може дуркую?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:36

  detroytred написав:
  buratinyo написав:2. Добраться до средств пожаротушения, взять их в руки, приготовить для применения.

Чому в нас непопулярне тримати у квартирах маленький вогнегасник?
Нехай хоч і однолітровий.
В машині ж тримають і не тільки з приводу обов'язковості.

Рік тому поставив у комірку собі.
Тепер чухаю репу -- може дуркую?

Після того як у нас в сусідній будинок прилетіли уламки шахеда и згоріло 2 квартири, а кілька квартир поруч затопили пожежники
купив 3 вогнегасники по 9кг (в кожну кімнату по одному) + протигази кожному члену родини
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