Додано: Чет 06 лип, 2023 13:23

sashaqbl написав: Bobua написав: А на передову -- вже слати добряче вживані дрони, якими вже вдосталь політали і потренувались.

Який не так жаль було би загубити в перший день/тиждень, щойно зв'язок заглушать... А на передову -- вже слати добряче вживані дрони, якими вже вдосталь політали і потренувались.Який не так жаль було би загубити в перший день/тиждень, щойно зв'язок заглушать...

Геніально. От тільки є один момент. Добряче вживаний може здохнути сам по собі - десь контакт в дощ замкнуло, наприклад. І він ліг десь в сірій зоні при першому ж вильоті, не принісши жодної користі. Або акумулятор здох.

Ще чув про турнікети, надруковані на 3D принтерах, магазини, теж друковані на принтерах. Проблема в тому, що потім заміна людей втрачених внаслідок такої економії обходиться на кілька порядків дорожче.

Вчитися літати можна й на дешевих дронах, що адекватні люди успішно роблять. Але Геніально. От тільки є один момент. Добряче вживаний може здохнути сам по собі - десь контакт в дощ замкнуло, наприклад. І він ліг десь в сірій зоні при першому ж вильоті, не принісши жодної користі. Або акумулятор здох.Ще чув про турнікети, надруковані на 3D принтерах, магазини, теж друковані на принтерах. Проблема в тому, що потім заміна людей втрачених внаслідок такої економії обходиться на кілька порядків дорожче.Вчитися літати можна й на дешевих дронах, що адекватні люди успішно роблять. Але



ЄВГЕН ДИКИЙ

громадський активіст, політичний і військовий аналітик



Час говорити по-поганому?



, 02 липня 2023, 10:45



...

Спершу ми вичерпали ресурс емпатії та співчуття.

...

Далі ми мобілізували всіх тих, хто сприймає нас не так емоційно, натомість раціонально розуміє і ...

...

І от лишилась далека заокеанська країна, яка допомагає нам більше за всіх, але водночас ...

...



Варто пояснити нашому другові Борелю (друг без лапок, він реально робить все, що може), що він не зовсім правий, коли каже, що без поставок західної зброї ми "за кілька днів програємо війну та перетворимось на нову Білорусь". Так, програємо, але не за дні, а за довгі місяці. За ці місяці загинуть сотні тисяч, а ще мільйонів 15-20 поповнять табори біженців у Європі. А потому ми станемо не "другою Білоруссю", а "другим Афганістаном", де прямо біля кордону ЄС роками та навіть десятиліттями не стихатиме кривава партизанська війна, з усіма "зручностями" для сусідів.



Варто передати нашому ворогові Орбану, що якщо його зусилля допомогти перемозі росії раптом таки виявляться успішними, і ми, відповідно до його прогнозу, програємо війну, то останнім наказом нашій мільйонній армії, загартованій у боях із другою армією світу, буде відступити до нейтральних країн Європи з усією зброєю та технікою, і там інтернуватись. І що маршрут цього відступу пролягатиме не через ті країни, які нам допомагали, а виключно через Угорщину.



А ще дорогою ця армія матиме завдання забезпечити гуманітарний коридор для виїзду мільйонів цивільних біженців, так само через Угорщину. Зрештою, чи не мадярам знати, як це виглядає – тисячокілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі у пошуках "обітованої землі" 🙂 Історія інколи робить парадоксальні кульбіти, і їм варто про це замислитись. 🙂





detroytred написав: sashaqbl написав: Успіх написав: Тому треба було з самого початку робити щось на кшталт того, як пише Бобюа!

Всіх по конвеєру - 3міс на фронт, а тоді додому на 12р(та нехай, навіть, на 6р.), а тоді знову на 3міс. на фронт, якщо до цього часу він ще буде.

І поки ти на фронті - за тобою зберігається робоче місце 👍 Тому треба було з самого початку робити щось на кшталт того, як пише Бобюа!Всіх по конвеєру - 3міс на фронт, а тоді додому на 12р(та нехай, навіть, на 6р.), а тоді знову на 3міс. на фронт, якщо до цього часу він ще буде.І поки ти на фронті - за тобою зберігається робоче місце 👍

Я не знаю, що я скажу ще через 12 місяців, але поки що звучить як маячня.

З 3.5 місяців в мене було 2 місяці чисто навчання(навчальний центр, потім ППД). Та й досі дофіга вчуся, багато не знаю по матчастині, багато не вмію, багато не розумію.

І якщо зараз забрати всіх, хто був у взводі до мене, і накидати мобілізованих, то наша ефективність просто помножиться на нуль. Я не знаю, що я скажу ще через 12 місяців, але поки що звучить як маячня.З 3.5 місяців в мене було 2 місяці чисто навчання(навчальний центр, потім ППД). Та й досі дофіга вчуся, багато не знаю по матчастині, багато не вмію, багато не розумію.І якщо зараз забрати всіх, хто був у взводі до мене, і накидати мобілізованих, то наша ефективність просто помножиться на нуль.

Бобуа писав про свої приклади.

І підкреслював, що для цього фахових особливих знань-вмінь не треба.

Де треба було копати, тягати, сидіти під обстрілами, пострілювати у бік ворога тощо. Бобуа писав про свої приклади.І підкреслював, що для цього фахових особливих знань-вмінь не треба.Де треба було копати, тягати, сидіти під обстрілами, пострілювати у бік ворога тощо.

В дощ на мавіках?!? Дивно...У техніки зазвичай є гарант.строк.Не знаю скільки у мавіків, але чомусь є стійке відчуття, що навіть на іграшку, але аж за 100тис.грв -- мали би давати хоча би (щонайменше) -- рік (в т.ч. і на знос механіки).Середній строк життя таких дрончиків на передовій (де лютують РЕБи) -- 1тиждень. Брит.інститут дослідження війни якось вирахував. І у мене так і було. 1тиждень.А у році 52тижні...Кому ми робимо добре, коли засіваємо використані лише на 1/50 дрони в поля? Крім виробників...Тобто, зі 100тис.грв ціни використали 2тис. і списали решту... Ще сумка лишиться, запасні акуми і пропелери.Чи не краще було би поганяти ці 100тис в тилу, хоч пів року, використати хоч половину ціни, натренувати купи людей, знайти багато талантів?Крім того, потрібно усвідомлювати, що:1) воювати у країні майже й нікому (навіть і за гроші), людський військ.ресурс дедалі меншає, радикальних заходів впливу проти мас.ухиляння -- ніяких...,2) боротись з дикою корупцією в тилах і розкраданням допомоги -- теж чомусь нікому..., а фронтовики, у яких можливо не піднялась би рука красти у фронтів -- зв`язані військами,3) все це злить Захід, і колись може статись навіть і таке...:І попри дивну озлобленість пана Дикого на Захід (складається навіть враження ніби він особисто щось втратив від недонаданості допомоги), але відступ треба продумувати наперед...Бо так -- країна де понад 99%!? населення без реал.військ.досвіду на 9!(1?)рік війни за виживання і ще й активно уникає можливості його набути -- має сумні перспективи. Я це прогнозував навіть без припинення постач.зброї. Досить путлєру вирішити, що з ракетами й танчиками він вдосталь награвся, і піти традиційно -- закрити нарешті кордони (всі небезпечні для нього вже виїхали), відновити сталін.терор (бо як писав Бабченко -- “рейх кристалізується”), мобілізувати кілька(десят) млн своїх рабів та рівномірно їх розподілити (аби хаймарси втратили сенс) -- і що ми зробимо? Це ж вам не кореї, розділені вузесенькою смужкою.От які реал.причини путлєру не півн.кореїзувати своє царство?Втішаєте себе думками, що “путлєр зассал”, “ми тут влада”... ой не те. Це опозиція в московії була така десятиліття тому. Вже нема. Лідера прилюдно розстріляли в масквє. Вони теж не хотіли силових дій...Ну-ну... Таварісчь лєнін аплодував би стоячи і казав “правільним путьом ідьотє...”, дивлячись як ви всі розслабились, особливо після неправильного тлумачення пригожинських пригод.І розкрию велику військ.“таємницю” -- в тепловізори нічорта не видно в лісосмузі (моделей зо 5 перепробував). Там все біле. І дерева, і галузки, і люди в формі. Лише миші червоні на гілках. А якщо орда намазюкає чимось мордяки, то і їх мабуть теплик не підсвітить червоним. А посеред поля (де помітні тіла і де зручно їх вбивати) вони не підуть... Та й теплик ми вмикали раз на чверть години. А вітри на рівнинах бувають страшні і не буде чути як хтось повзе і шарудить... І ще врахуйте що вночі в лісосмузі на передовій чергує 4-5люд. І це на 750м фронту. Люди, які перед 3год нічного чатування “виспались” аж 3год. І так вже 4ту добу. Або й більше, для п`яниць-штрафників, але “добродії” їм принесуть напитись і на передову, і це буде -1вартовий... І все це, напр., 7й міс поспіль, і вже кожен мабуть виносив когось зі своїх, вбитих мінами чи ще чимось... І ще от тиловики натякнули після лютого 23р., що все оце на довічно, що демобілізації щороку не буде -- це завершальний штрих, особливо надихаючий.Але й далі не переймайтесь там у тилах. Повісьте собі плакатики типу “кордон на замку” з суворими і добре відпочилими дядьками і матимете спокій.Втім, маю все-таки сподівання, що якщо фронт дійде до Збруча, то люди масово зрозуміють, що це вже не данбас, на який всім начхати, і за який нема охочих воювати.Та й фронт там коротший. Буде легше. Мали би втримати.Що прикро -- москвини повторюють геноцид укрів, як то робили у другу світову. “Звільняли” території, потім примусово мобілізовували всіх “винних” у перебуванні на окупованій німцями території, і гнали їх беззбройних на кулемети. Так є і буде і в цьому столітті. Всі ті млн, що нині відчувають себе “непридатними воювати за Україну” і “перечікують”, будуть потім живим щитом для москвинів. І от сидітимемо ми на правому березі Збруча з кулеметами, а натовпи неозброєних людей вплав долатимуть ріку... Чи здригнеться рука, от в чому питання?Так вже були здебільшо винищені укри з лднрій. Всі ті, напр., що з прізвищами на “-ко” (прадавній укр. суфікс, що позначав власника худоби в стаді, див. статтю “досанскритські ознаки укр.мови”), але втратили коріння, омоскалились, та все одно, звісно ж, були послані на смерть. Чи будуть. Де там нині “захарчен-ко”?От не розумів я чому у другу світову укри не пішли в німец.військо (на будь-яких умовах). Свіжі ж були згадки про 1933. І чітко видно було різницю. Москвини відібрали всю їжу у мирний час -- а Німці не відібрали навіть під час війни.І зараз не розумію чому укри (хай навіть і змосковщені) готові до окупації і подальшої смерті, але не воювати за свободу.Прикро...Але подумайте як сумно буде під час відступу (і спроб закріпитись західніше) сумно за всіма тими втраченими 49/50 ресурсу дронів, що іржавіють на полях...А власникам багато-млн бізнесів -- жаль буде ті покинуті бізнеси і хутра разом із одягнутими в них жінками...Власникам нерухомостей -- жаль буде нерухомість...Власникам банк.вкладів -- жаль буде вклади. Цікаво чи ж хоч дочки зах.банків щось віддадуть? Чи скажуть, що все закинули в овдп, і все пропало?І радітимуть тільки “коучі” типу “інвествуйте в себе”, та любителі білих доларів зі знижкою.Але якщо не буде дронів прикривати відступ, то навіть на жалощі я радощі часу не вистачатиме.Тому я за якнайдовше збереження дронів!Я вже давно писав, що нас тренували 3тижні і аж 57патронів. Хотіли і більше стрельнути (і крупнішим калібром), але влада сусіднього містечка сказала, що люди “висловлють занепокоєння” і ми передчасно згорнулись.А на донбасі після двох місяців вже було багато зламаних і потім купу їх відібрали й повезли кудись в тили.Хоча активність і смертність була ніби і невелика.Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?І всюди поробити технікою глибокі-преглибокі бліндажі, аби солдати не вмирали від бомбардувань.І вирізати чи випалити оглядову смугу.І крихітні відеокамери на неї спрямувати, аби могли і знизу стежити чи не лізе хтось.І стугни виготовляти... (дозволяють стріляти в танки безпечно для стрільця).А всім в Україні хто люто за кордони 91р. -- обов`язково надати місце в штурмових бригадах -- хай морочать голови одне іншому, а не країні і ЗСУ.Звісно ж, що пілотів F16 чи лікарів і т.д. готують довше.Ви от на кого хочете готуватись якомога довший строк?