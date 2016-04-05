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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4530453145324533>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:29

  V2 написав:Спочатку ти саботуєш реформи, не помічаєшь зростання коррупції і призначаєш людину на відповідальну посаду, яка співпрацювала із російською розвідкою в рамках дискредитації президента США, а потім раптово лунає заява, що у Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У когось може з явитися ілюзія, що війна дозволяє робити все що завгодно, адже наші союзники все рівно приречені нас підтримувати. І дійсно, Захід не може собі дозволити щоб Україна програла, адже це буде програш і самого Заходу. І тому у нас буде підтримка. Але Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. В тому числі і ті, коли Україну не запрошують у НАТО через корупцію і відсутність верховенство права. І в такому варіанті, коли в Білому Домі будуть постійно бачити, що в Україні трішкі не йдуть реформи і партнерам плюють в очі, навряд чи можна навіть мріяти про ВВП у трильйон доларів.

Сергій Фурса

Тут питання хто кого поставить на шпагат.
В НАТО (колись потім), але із територіальними уступками спочатку (піпл тоді спитає, а для чого тоді то все було? чому не Мінськ-1/2/3?), або вибори осінню, але підтримка партнерами вже новообрану демократичну владу. Або-або.
В то й же час, теперішня влада намагається партнерів взяти на слабо або поставити на шпагат.
Тільки я думаю, що в більш досвічених більше досвіду в таких справах.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 06 лип, 2023 14:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:40

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Я от не раз задумувався, а не дай Бог прилетіло б у ваш, чи мій будинок?
Ваші/мої дії?
1. отписаться на форуме

Та як прилитить на голову, то вже і не буде кому відписувати...

Але в мене питання до всіх відкрите - якщо не дай Боже ракета прилітає у ваш будинок і всі найближчі/найрідніші родичі загинули... а ви залишились живими - ваші дії?
1. Втікаю з країни будь-якою ціною/способом!
2. Вступаю до лав ЗСУ будь-якою ціною!
3. Нічого кардинального не роблю!
4. Ваш варіант?

Цікаво, скільки форумчан на це відгукнеться, а головне - дасть конкретну відповідь?

Щоб не наврочити...
Тому відповідей, гадаю, не буде.

А так в інтерв'ю фронтовиків не рідко лунає п.2.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А кукурікати з диванів, а ще як з-за кордону - то кожен мастак!
Чи не забагато ти на себе береш?

В мене є інший приклад
Навідник М109 , 6 місяців на фронті, до того два місяці тренувань..
Так от він вважає що в порівнянні з піхотою їм переплачують....Він особисто вважає що в порівнянні з піхотою він просто знаходиться на роботі, так важкій, так ризикованій- але на роботі
І це пише людина в якої гармата знаходиться на відстані в 2-3 км від окопів....а не писар 777, які стоять як правило на відстані в 10-20 км від лінії фронту.

А для всіх інших поясню наступне
Є питання - справедливо
Є питання - доцільно...

Людина яка за 16 місяців дослужилась до писаря - не є професіоналом.
Тому з точки зору справедливості платити 100 000 тому хто був коло гармати але так і не отримав ні старшого солдата, ні сержанті, ні молодшого офіцера - не справедливо до тих хто це все отримав, бо вони тоді точно кращі військові ніж наш писар..

Але є питання доцільності
Не доцільно призначати когось хто буде визначати хто/скільки вартує...

Тому вирішили в армії наступне
100 000 - штурмовій піхоті - це мінімум який можна заплатити
Але щоб не плодити перевіряючих і купу нормативних документів, прийняли рішення заплатити по 100 000 навіть писарям, які точно на цих100 000 не заробляють на фронті і НІКОЛИ не будуть таких грошей заробляти в цивільному житті...

Ті хто розуміє , що 100 000 вони отримують
ЗА РАХУНОК
піхотинця
зменшеної пенсії батьків
додаткового податкового навантаження братів/сестер

Ті не вякають по годині на форумі.

І остання
Пропозиція нашому писарю
Якщо тебе тут так ображають , може звернешся за допомогою до старших товаришів? Наприклад підійди до командира батареї і поплачся типу
Пане капітан , мене на форумі ображають , бо я ВАС захищаю а над мною насміхаються..Може допоможете мені поставити на місце диванних аналітиків..
Ось мій нік, ось сторінка де мене ображають...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:03

  Denik написав:
  buratinyo написав:Искать ценную информацию из рашистских каналов, vitaliian, не приведет к успеху. Там ложь и дезинформация на 100%. Во время войны по другому не может быть.

Там є трохи інформація, бо вони змішують якусь частину правди з дезінформацією і пропагандою переважно.
Але відфільтрована інформація є тут:
На карті ISW.
https://storymaps.arcgis.com/stories/36 ... 1cf64bd375
Там чітко є, що звільнене від орків. Те, що орки "заявляють" своїм - це скоріш за все зони активних бойових дій. Те що перевірено - дійсно під контролем орків...

https://storymaps.arcgis.com/stories/36 ... 1cf64bd375

Подивіться на ці карти - війсьвого рішення лобового контр-наступу без тотальної мобілізації не існує. АТО №2. Фактично фронт нав'язаний і рашою і заходом. Але цей фронт програшний, навіть якщо дадуть літаки. Без відкриття інших "заборонених" фронтів - це фактично корейський сценарій, коли менш чисельні комуністи за підтримки китаю не змогли закидати м'ясом південну корею і американців.

Чому північний В'єтнам переміг південь і США? Бо він закидав м'ясом демократію.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:06

все читали?

https://edition.cnn.com/2023/07/05/euro ... index.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:09

AC/DC vs Wagner

  vitaliian написав:https://edition.cnn.com/2023/07/05/europe/zelensky-counteroffensive-ukraine-erin-burnett-interview-2-intl-cmd/index.html

Залужний же недавно сказав, "контрнаструп не відповідає стандартам НАТО", і хто прийняв рішення?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 06 лип, 2023 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:09

  mephala написав:
  Hotab написав:Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию.
Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?
я написал новость что бы страна знала своих "героев" в лицо.
а ваши виводы - это ваше дело.
Якщо Ви дозволяєте робити висновки-то я скористаюсь Вашим дозволом
1 Розповсюдження новин , які деморалізують вигідне тільки ворогу.
Навіть при умові що новини мали місце - Ви повинні або повідомити органи( якщо органам про це невідомо) , або зупинити злочинця самостійно - цим ви ДОПОМАГАЄТЕ НАБЛИЗИТИ ПЕРЕМОГУ
Якщо ж Ви просто множите негатив - цим ви допомагаєте ворогу, не залежно від ваших міркувань по цьому питанню
2 Тепер приклад з сьогоднішнього ракетного обстрілу...
Ракета прийшла в точку яка знаходиться на відстані в 200+/-50 метрів від попереднього приходу шахедів двохтижневої давності
2 Я припускаю , що через пару годин який анонімний телеграм канал почне розганяти інформацію про те , що хтось в наших ППО прошляпив-бо ракета йшла тим самим маршрутом що й шахед
Так само , я припускаю що після цього парочка журнашлюшок підніме це питання з патріотичним закликом
Давайте захистимо наші міста...
Після цього почнеться срач, в який буде змушена втрутитись прокуратура з розслідуванням на тему
Чому маршрут по якому пройшли шахеди не був перекритий ППО і хто несе за це відповідальність

А тепер пояснення
1 Кількість засобів ППО - обмежена
2 Ворог робить все , щоб ми прорідили ППО на фронті і укріпили ППО в тилу
3 Якщо загинули цивільні, то той хто приймав рішення де розміщувати батареї ППО - повинен буде щось пояснювати
Але журнашлюхи з корисних ідіотів розженуть інформаційну хвилю , після чого керівник ППО буде засуджений, а його наступник забере десяток ППО з фронту , щоб прикрити тил...
Цей забраний десяток систем ППО з фронту дасть можливість москалям краще використовувати авіацію і наші збройні сили будуть зупинені...

Але хіба це підстава думати коли розганяєш срач?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:2. Вступаю до лав ЗСУ будь-якою ціною!


для мене відповідь очевидна
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:16

  budivelnik написав:І остання
Пропозиція нашому писарю
Якщо тебе тут так ображають , може звернешся за допомогою до старших товаришів? Наприклад підійди до командира батареї і поплачся типу
Пане капітан , мене на форумі ображають , бо я ВАС захищаю а над мною насміхаються..Може допоможете мені поставити на місце диванних аналітиків..
Ось мій нік, ось сторінка де мене ображають...

Не можу не запитати: а навіщо Успіху це робити?
Невже в самого не виходить?))

Про те навіщо це комбату й питати не буду.

Стосовно першої частини --- Успіх виступав проти чого і за що?
Проти дорікань з дивану, що він забагато отримує. За те, що нехай ті, хто це робить, його замінять і будуть багато отримувати.
Роз'яснив?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:19

...в журналі "Єралаш"))

  budivelnik написав:Так от він вважає що в порівнянні з піхотою їм переплачують....Він особисто вважає що в порівнянні з піхотою він просто знаходиться на роботі, так важкій, так ризикованій- але на роботі
Так я теж неодноразово схоже казав!
Тільки я казав, що піхоті не доплачують - казав, що треба їм платити 150, а краще всі 200Кгрн! Тобто вдвічі більше.
Так і зробили "вдвічі")) - але просто в нас обрізали)) а їм залишили, майже те, що вони і мали(тобто - піхоті, майже, нічого не покращили!... лише нам погіршили)
  budivelnik написав:Людина яка за 16 місяців дослужилась до писаря - не є професіоналом
Не тупи! Я по сумісництву(не залишаючи своєї професії) тимчасово ВО(виконуючий обов'язки) ОФІЦЕРА!!!(якого звільнили, а нового ще не дали)
  budivelnik написав:Тому з точки зору справедливості платити 100 000 тому хто був коло гармати але так і не отримав ні старшого солдата, ні сержанті, ні молодшого офіцера - не справедливо до тих хто це все отримав, бо вони тоді точно кращі військові ніж наш писар..
Сам щось придумав і зі своєї ж видумки робиш висновки?))
Читай ще раз вище виділене!☝️
  budivelnik написав:по годині на форумі
А треба вміти поміж роботою/на перекурах - заходити на форум і читати єралашника ;) )))
  budivelnik написав:Якщо тебе тут так ображають
- то вони добре знають, що можна записатись у штурмові бригади і показати мені, "як треба воювати". А не пистіти з диванів десь під кондиціонером, коли сьогодні/на моменті в нас тут +40 в тіні!!!
Успіх
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