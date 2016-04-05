V2 написав:Спочатку ти саботуєш реформи, не помічаєшь зростання коррупції і призначаєш людину на відповідальну посаду, яка співпрацювала із російською розвідкою в рамках дискредитації президента США, а потім раптово лунає заява, що у Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У когось може з явитися ілюзія, що війна дозволяє робити все що завгодно, адже наші союзники все рівно приречені нас підтримувати. І дійсно, Захід не може собі дозволити щоб Україна програла, адже це буде програш і самого Заходу. І тому у нас буде підтримка. Але Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. В тому числі і ті, коли Україну не запрошують у НАТО через корупцію і відсутність верховенство права. І в такому варіанті, коли в Білому Домі будуть постійно бачити, що в Україні трішкі не йдуть реформи і партнерам плюють в очі, навряд чи можна навіть мріяти про ВВП у трильйон доларів.
Сергій Фурса
Тут питання хто кого поставить на шпагат. В НАТО (колись потім), але із територіальними уступками спочатку (піпл тоді спитає, а для чого тоді то все було? чому не Мінськ-1/2/3?), або вибори осінню, але підтримка партнерами вже новообрану демократичну владу. Або-або. В то й же час, теперішня влада намагається партнерів взяти на слабо або поставити на шпагат. Тільки я думаю, що в більш досвічених більше досвіду в таких справах.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 06 лип, 2023 14:31, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Я от не раз задумувався, а не дай Бог прилетіло б у ваш, чи мій будинок? Ваші/мої дії?
1. отписаться на форуме
Та як прилитить на голову, то вже і не буде кому відписувати...
Але в мене питання до всіх відкрите - якщо не дай Боже ракета прилітає у ваш будинок і всі найближчі/найрідніші родичі загинули... а ви залишились живими - ваші дії? 1. Втікаю з країни будь-якою ціною/способом! 2. Вступаю до лав ЗСУ будь-якою ціною! 3. Нічого кардинального не роблю! 4. Ваш варіант?
Цікаво, скільки форумчан на це відгукнеться, а головне - дасть конкретну відповідь?
Щоб не наврочити... Тому відповідей, гадаю, не буде.
Успіх написав:А кукурікати з диванів, а ще як з-за кордону - то кожен мастак!
Чи не забагато ти на себе береш?
В мене є інший приклад Навідник М109 , 6 місяців на фронті, до того два місяці тренувань.. Так от він вважає що в порівнянні з піхотою їм переплачують....Він особисто вважає що в порівнянні з піхотою він просто знаходиться на роботі, так важкій, так ризикованій- але на роботі І це пише людина в якої гармата знаходиться на відстані в 2-3 км від окопів....а не писар 777, які стоять як правило на відстані в 10-20 км від лінії фронту.
А для всіх інших поясню наступне Є питання - справедливо Є питання - доцільно...
Людина яка за 16 місяців дослужилась до писаря - не є професіоналом. Тому з точки зору справедливості платити 100 000 тому хто був коло гармати але так і не отримав ні старшого солдата, ні сержанті, ні молодшого офіцера - не справедливо до тих хто це все отримав, бо вони тоді точно кращі військові ніж наш писар..
Але є питання доцільності Не доцільно призначати когось хто буде визначати хто/скільки вартує...
Тому вирішили в армії наступне 100 000 - штурмовій піхоті - це мінімум який можна заплатити Але щоб не плодити перевіряючих і купу нормативних документів, прийняли рішення заплатити по 100 000 навіть писарям, які точно на цих100 000 не заробляють на фронті і НІКОЛИ не будуть таких грошей заробляти в цивільному житті...
Ті хто розуміє , що 100 000 вони отримують ЗА РАХУНОК піхотинця зменшеної пенсії батьків додаткового податкового навантаження братів/сестер
Ті не вякають по годині на форумі.
І остання Пропозиція нашому писарю Якщо тебе тут так ображають , може звернешся за допомогою до старших товаришів? Наприклад підійди до командира батареї і поплачся типу Пане капітан , мене на форумі ображають , бо я ВАС захищаю а над мною насміхаються..Може допоможете мені поставити на місце диванних аналітиків.. Ось мій нік, ось сторінка де мене ображають...
buratinyo написав:Искать ценную информацию из рашистских каналов, vitaliian, не приведет к успеху. Там ложь и дезинформация на 100%. Во время войны по другому не может быть.
Там є трохи інформація, бо вони змішують якусь частину правди з дезінформацією і пропагандою переважно. Але відфільтрована інформація є тут: На карті ISW. https://storymaps.arcgis.com/stories/36 ... 1cf64bd375 Там чітко є, що звільнене від орків. Те, що орки "заявляють" своїм - це скоріш за все зони активних бойових дій. Те що перевірено - дійсно під контролем орків...
Подивіться на ці карти - війсьвого рішення лобового контр-наступу без тотальної мобілізації не існує. АТО №2. Фактично фронт нав'язаний і рашою і заходом. Але цей фронт програшний, навіть якщо дадуть літаки. Без відкриття інших "заборонених" фронтів - це фактично корейський сценарій, коли менш чисельні комуністи за підтримки китаю не змогли закидати м'ясом південну корею і американців.
Чому північний В'єтнам переміг південь і США? Бо він закидав м'ясом демократію.
Hotab написав:Новости о том, что кто-то вор и тридарас не должны противопоставляться новостям, что кто-то задонатил на армию. Что вы хотите показать этим противопоставлением? Что не надо донатить, потому что в мире есть тридарасы на липовой инвалидности и тратящие громадные суммы на развлечение? ? Не надо защищать страну, потому что есть ухылянты? Не надо платить налоги, потому что есть те, кто не платит?
я написал новость что бы страна знала своих "героев" в лицо. а ваши виводы - это ваше дело.
Якщо Ви дозволяєте робити висновки-то я скористаюсь Вашим дозволом 1 Розповсюдження новин , які деморалізують вигідне тільки ворогу. Навіть при умові що новини мали місце - Ви повинні або повідомити органи( якщо органам про це невідомо) , або зупинити злочинця самостійно - цим ви ДОПОМАГАЄТЕ НАБЛИЗИТИ ПЕРЕМОГУ Якщо ж Ви просто множите негатив - цим ви допомагаєте ворогу, не залежно від ваших міркувань по цьому питанню 2 Тепер приклад з сьогоднішнього ракетного обстрілу... Ракета прийшла в точку яка знаходиться на відстані в 200+/-50 метрів від попереднього приходу шахедів двохтижневої давності 2 Я припускаю , що через пару годин який анонімний телеграм канал почне розганяти інформацію про те , що хтось в наших ППО прошляпив-бо ракета йшла тим самим маршрутом що й шахед Так само , я припускаю що після цього парочка журнашлюшок підніме це питання з патріотичним закликом Давайте захистимо наші міста... Після цього почнеться срач, в який буде змушена втрутитись прокуратура з розслідуванням на тему Чому маршрут по якому пройшли шахеди не був перекритий ППО і хто несе за це відповідальність
А тепер пояснення 1 Кількість засобів ППО - обмежена 2 Ворог робить все , щоб ми прорідили ППО на фронті і укріпили ППО в тилу 3 Якщо загинули цивільні, то той хто приймав рішення де розміщувати батареї ППО - повинен буде щось пояснювати Але журнашлюхи з корисних ідіотів розженуть інформаційну хвилю , після чого керівник ППО буде засуджений, а його наступник забере десяток ППО з фронту , щоб прикрити тил... Цей забраний десяток систем ППО з фронту дасть можливість москалям краще використовувати авіацію і наші збройні сили будуть зупинені... Але хіба це підстава думати коли розганяєш срач?
budivelnik написав:І остання Пропозиція нашому писарю Якщо тебе тут так ображають , може звернешся за допомогою до старших товаришів? Наприклад підійди до командира батареї і поплачся типу Пане капітан , мене на форумі ображають , бо я ВАС захищаю а над мною насміхаються..Може допоможете мені поставити на місце диванних аналітиків.. Ось мій нік, ось сторінка де мене ображають...
Не можу не запитати: а навіщо Успіху це робити? Невже в самого не виходить?))
Про те навіщо це комбату й питати не буду.
Стосовно першої частини --- Успіх виступав проти чого і за що? Проти дорікань з дивану, що він забагато отримує. За те, що нехай ті, хто це робить, його замінять і будуть багато отримувати. Роз'яснив?
budivelnik написав:Так от він вважає що в порівнянні з піхотою їм переплачують....Він особисто вважає що в порівнянні з піхотою він просто знаходиться на роботі, так важкій, так ризикованій- але на роботі
Так я теж неодноразово схоже казав! Тільки я казав, що піхоті не доплачують - казав, що треба їм платити 150, а краще всі 200Кгрн! Тобто вдвічі більше. Так і зробили "вдвічі")) - але просто в нас обрізали)) а їм залишили, майже те, що вони і мали(тобто - піхоті, майже, нічого не покращили!... лише нам погіршили)
budivelnik написав:Людина яка за 16 місяців дослужилась до писаря - не є професіоналом
Не тупи! Я по сумісництву(не залишаючи своєї професії) тимчасово ВО(виконуючий обов'язки) ОФІЦЕРА!!!(якого звільнили, а нового ще не дали)
budivelnik написав:Тому з точки зору справедливості платити 100 000 тому хто був коло гармати але так і не отримав ні старшого солдата, ні сержанті, ні молодшого офіцера - не справедливо до тих хто це все отримав, бо вони тоді точно кращі військові ніж наш писар..
Сам щось придумав і зі своєї ж видумки робиш висновки?)) Читай ще раз вище виділене!☝️
budivelnik написав:по годині на форумі
А треба вміти поміж роботою/на перекурах - заходити на форум і читати єралашника )))
budivelnik написав:Якщо тебе тут так ображають
- то вони добре знають, що можна записатись у штурмові бригади і показати мені, "як треба воювати". А не пистіти з диванів десь під кондиціонером, коли сьогодні/на моменті в нас тут +40 в тіні!!!