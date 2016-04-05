Додано: Чет 06 лип, 2023 14:46

Успіх написав: А кукурікати з диванів, а ще як з-за кордону - то кожен мастак! А кукурікати з диванів, а ще як з-за кордону - то кожен мастак!

Чи не забагато ти на себе береш?В мене є інший прикладНавідник М109 , 6 місяців на фронті, до того два місяці тренувань..Так от він вважає що в порівнянні з піхотою їм переплачують....Він особисто вважає що в порівнянні з піхотою він просто знаходиться на роботі, так важкій, так ризикованій- але на роботіІ це пише людина в якої гармата знаходиться на відстані в 2-3 км від окопів....а не писар 777, які стоять як правило на відстані в 10-20 км від лінії фронту.А для всіх інших поясню наступнеЄ питання -Є питання -...Людина яка за 16 місяців дослужилась до писаря - не є професіоналом.Тому з точки зору справедливості платити 100 000 тому хто був коло гармати але так і не отримав ні старшого солдата, ні сержанті, ні молодшого офіцера - не справедливо до тих хто це все отримав, бо вони тоді точно кращі військові ніж наш писар..Але є питання доцільностіНе доцільно призначати когось хто буде визначати хто/скільки вартує...Тому вирішили в армії наступне100 000 - штурмовій піхоті - це мінімум який можна заплатитиАле щоб не плодити перевіряючих і купу нормативних документів, прийняли рішення заплатити по 100 000 навіть писарям, які точно на цих100 000 не заробляють на фронті і НІКОЛИ не будуть таких грошей заробляти в цивільному житті...Ті хто розуміє , що 100 000 вони отримуютьЗА РАХУНОКпіхотинцязменшеної пенсії батьківдодаткового податкового навантаження братів/сестерТі не вякають по годині на форумі.І останняПропозиція нашому писарюЯкщо тебе тут так ображають , може звернешся за допомогою до старших товаришів? Наприклад підійди до командира батареї і поплачся типуПане капітан , мене на форумі ображають , бо я ВАС захищаю а над мною насміхаються..Може допоможете мені поставити на місце диванних аналітиків..Ось мій нік, ось сторінка де мене ображають...