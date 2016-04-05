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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:24
detroytred написав:
Проти дорікань з дивану, що він забагато отримує.
Правильно поставлена умова задачі - вже половину правильного її рішення
1 Якщо 90 % тих хто служить перебуває в більш небезпечній ситуації(піхотинці/....) , або володіє кращими професійними навиками(танкісти/льотне обслуговування/оператори дронів....) , або отримало підвищення по службі
То чи можна заявляти тому хто в ці категорії не потрапив , що йому платять справедливо?
Адже якщо йому справедливо 100 000
То вищеперечисленим не справедливо всього по 100 000
2 Розглядаючи п1
Чи варто писарю задуматись САМОСТІЙНО чи йому не переплачують в порівнянні з категорією описаною в п1
3 Якщо він зрозуміє , подумає і зробить висновок що ВІН НЕПРАВИЙ - чи не створить це умови для його кращого професійного розвитку і як наслідок кращого життя його і його сімї в майбутньому...
А тепер нехай адвокати дурників разом з дурниками подумавють
Що вони хочуть?
Щоб дурник так дурником і залишився?
Чи щоб порозумнішав.
Так для того щоб порозумнішати треба читати тих хто критикує, а не тих хто оправдує дурість.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:33
budivelnik написав:
А тепер нехай адвокати дурників разом з дурниками подумавють
Що вони хочуть?
Щоб дурник так дурником і залишився?
Чи щоб порозумнішав.
Так для того щоб порозумнішати треба читати тих хто критикує, а не тих хто оправдує дурість.
По-перше, Успіх нормальний вояк, а не дурник.
По-друге, я його і не захищаю (він і сам це успішно робить. Дорослий сформований чоловік).
Вважайте, що я рокладаю по полицях, що є, а не те, як ви це перекручуюте.
У вас з дивану є один єдиний варіант відповіді Успіху: да! визнаю, що ти отримуєш незабагато, але, звиняй, грошей (у країни, мене)) нема.
Якщо з другою частиною у вас ще більш-менш вийшло.
То з першою ви чомусь!!!????)))) бикуєте -- що Успіх й так занадто отримує.
Невже це не видно-то?
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:34
Успіх написав: budivelnik написав:
Так от він вважає що в порівнянні з піхотою їм переплачують....Він особисто вважає що в порівнянні з піхотою він просто знаходиться на роботі, так важкій, так ризикованій- але на роботі
Так я теж неодноразово схоже казав!
Тільки я казав, що піхоті не доплачують - казав, що треба їм платити 150, а краще всі 200Кгрн! Тобто вдвічі більше.
Так і зробили "вдвічі")) - але просто в нас обрізали)) а їм залишили, майже те, що вони і мали(тобто - піхоті, майже, нічого не покращили!... лише нам погіршили)
1 Ти про своїх батьків думав?
Чи ти думаєш що гроші на базарі ростуть?
2 Я також за те щоб платили по 500 000...а Зеленський був за те щоб 400 000 вчителів отримували по 4000 доларів...от тільки гроші ні він ні я знайти не можем
3 Чи думав ти хоч колись , що все що тратиш ти - створює хтось інший
І якщо тобі просто мало
То як тоді тому хто має ще менше..але при цьому тобі СОБОЮ створене - відддає без нарікань?
4 Я тобі привів прикладхлопчини з Старого Самбора, який пішов доброволцем, відівчився 2 місяці і працює навідником на М109
Він не вважає 100 000 - замало
Він не сидить на форумі пів дня
Він просто працює і розрахунок з 6 осіб виконує роботу штатних семи..і ніхто чогось не вякає щоб доплатили.
5 І по пропозиції щоб ти звернувся до капітана..
Якби ти це зробив , ти б
а - отримав 15 діб губи за порушенні інформаційного режиму
б - отримав би співбесіду з офіцером особливого відділу який тобі пояснив би наслідки використовування ЗМІ і соціальних мереж
в - тебе б відправили на перевірку до психолога, щоб визначити доцільність твого перебування в бойовій частині( підозра що в тебе кукуха вже поїхала)
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:36
detroytred написав:
По-друге, я його і не захищаю
Ти робиш гірше
Ти його розбещуєш.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:37
budivelnik написав:
5 І по пропозиції щоб ти звернувся до капітана..
Якби ти це зробив , ти б
а - отримав 15 діб губи за порушенні інформаційного режиму
б - отримав би співбесіду з офіцером особливого відділу який тобі пояснив би наслідки використовування ЗМІ і соціальних мереж
в - тебе б відправили на перевірку до психолога, щоб визначити доцільність твого перебування в бойовій частині( підозра що в тебе кукуха вже поїхала)
А хто тоді такого універсального непиющого да й оптимістичного вояка Успіха замінить?
Ви?))))))))))!)
Чи отой особіст?))))
Чи сам капітан?)))))
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:40
detroytred написав: budivelnik написав:
5 І по пропозиції щоб ти звернувся до капітана..
Якби ти це зробив , ти б
а - отримав 15 діб губи за порушенні інформаційного режиму
б - отримав би співбесіду з офіцером особливого відділу який тобі пояснив би наслідки використовування ЗМІ і соціальних мереж
в - тебе б відправили на перевірку до психолога, щоб визначити доцільність твого перебування в бойовій частині( підозра що в тебе кукуха вже поїхала)
А хто тоді такого універсального непиющого да й оптимістичного вояка Успіха замінить?
Ви?))))))))))!)
Чи отой особіст?))))
Чи сам капітан?)))))
Незамінимих немає
Як не як 1 млн служить...Якось заміну незамінному знайдуть...
Я навіть переконаний що зроблять трошки по іншому
Незамінимого відправлять на кухню чистити картоплю за 20 000 в місяць для бригади , а когось з кухні який мріє повоювати -відправлять в батарею
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:40
budivelnik написав: detroytred написав:
По-друге, я його і не захищаю
Ти робиш гірше
Ти його розбещуєш.
Ага. Вигадай ще щось.
Це ти все робиш, щоб він забив і подався до отих, хто поруч майже нічого не робить або бухає.
Ти здорового сформованого мужика, який 16 міс. на фронті, з дівчинкою переплутав.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:43
budivelnik написав:
Незамінимих немає
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В точку.
Але нюанс -- чому саме Успіха обрали на нагороду і на заміну отого офіцера?
Замінять звісно.
Але не таким же...
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:45
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
По-друге, я його і не захищаю
Ти робиш гірше
Ти його розбещуєш.
Ага. Вигадай ще щось.
Це ти все робиш, щоб він забив і подався до отих, хто поруч майже нічого не робить або бухає.
Ти здорового сформованого мужика, який 16 міс. на фронті, з дівчинкою переплутав.
В тебе проблеми сексуального характеру
Чи ти в кіосакі не читав що розбещувати можна не тільки сексуально?
Читай словник української
РОЗБЕ́ЩУВАТИ, ую, уєш, недок., РОЗБЕ́СТИТИ, ещу, естиш, док., перех.
1. Привчати кого-небудь до поганих, аморальних звичок, робити аморальним; псувати. — Ви проповідували крамолу! Ви розбещували нашу молодь! Хто вам дав на це право? (Петро Колесник, Терен.., 1959, 276);
// Робити нестійким у поглядах, збивати з правильного шляху. Лівонародники повторюють на ділі вчення буржуазії, розбещуючи дрібних селян «хазяйськими» ілюзіями (Ленін, 25, 1972, 61).
2. Потураючи кому-небудь, робити його недисциплінованим, свавільним; розпускати. — Розбестив вас ваш хлопський пан! Розлінилися! Та я вас підтягну! (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 156); — До речі, про твоїх дітей. Розбестив їх так, що вони тільки шкоду людям роблять (Анатолій Шиян, Баланда, 1957, 102);
// Надмірною увагою псувати кого-небудь, робити неслухняним, вередливим. — Ми страшенно розбестили нашу сучасну молодь. Вона зовсім не знає, що таке труднощі (Василь Козаченко, Листи.., 1967, 103).
Хоч щось повязане з сексом - бачиш?
чи в кого що болить - той про те й думає?
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