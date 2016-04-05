Додано: Чет 06 лип, 2023 15:34

Успіх написав: budivelnik написав: Так от він вважає що в порівнянні з піхотою їм переплачують....Він особисто вважає що в порівнянні з піхотою він просто знаходиться на роботі, так важкій, так ризикованій- але на роботі Так от він вважає що в порівнянні з піхотою їм переплачують....Він особисто вважає що в порівнянні з піхотою він просто знаходиться на роботі, так важкій, так ризикованій- але на роботі Так я теж неодноразово схоже казав!

Тільки я казав, що піхоті не доплачують - казав, що треба їм платити 150, а краще всі 200Кгрн! Тобто вдвічі більше.

Так і зробили "вдвічі")) - але просто в нас обрізали)) а їм залишили, майже те, що вони і мали(тобто - піхоті, майже, нічого не покращили!... лише нам погіршили) Так я теж неодноразово схоже казав!Тільки я казав, що піхоті не доплачують - казав, що треба їм платити 150, а краще всі 200Кгрн! Тобто вдвічі більше.Так і зробили "вдвічі")) - але просто в нас обрізали)) а їм залишили, майже те, що вони і мали(тобто - піхоті, майже, нічого не покращили!... лише нам погіршили)

1 Ти про своїх батьків думав?Чи ти думаєш що гроші на базарі ростуть?2 Я також за те щоб платили по 500 000...а Зеленський був за те щоб 400 000 вчителів отримували по 4000 доларів...от тільки гроші ні він ні я знайти не можем3 Чи думав ти хоч колись , що все що тратиш ти - створює хтось іншийІ якщо тобі просто малоТо як тоді тому хто має ще менше..але при цьому тобі СОБОЮ створене - відддає без нарікань?4 Я тобі привів прикладхлопчини з Старого Самбора, який пішов доброволцем, відівчився 2 місяці і працює навідником на М109Він не вважає 100 000 - замалоВін не сидить на форумі пів дняВін просто працює і розрахунок з 6 осіб виконує роботу штатних семи..і ніхто чогось не вякає щоб доплатили.5 І по пропозиції щоб ти звернувся до капітана..Якби ти це зробив , ти ба - отримав 15 діб губи за порушенні інформаційного режимуб - отримав би співбесіду з офіцером особливого відділу який тобі пояснив би наслідки використовування ЗМІ і соціальних мережв - тебе б відправили на перевірку до психолога, щоб визначити доцільність твого перебування в бойовій частині( підозра що в тебе кукуха вже поїхала)