Додано: Чет 06 лип, 2023 15:57

Bobua написав: Втім, маю все-таки сподівання, що якщо фронт дійде до Збруча, то люди масово зрозуміють, що це вже не данбас, на який всім начхати, і за який нема охочих воювати. Втім, маю все-таки сподівання, що якщо фронт дійде до Збруча, то люди масово зрозуміють, що це вже не данбас, на який всім начхати, і за який нема охочих воювати.

З повагою до вас Bobua, прокоментую вище наведене:на мою думку готовність до війни можуть мати макс. 2-5 % населення, з дикою натяжкою це макс. до 10, причин багато - психологічні, суспільні, економічні, цивілізаційні та іншіБоюсь що (не дай Бог) навіть якби фронт був біля Львову то кількість бажаючих не зростала б пропорційно площі окупованих територій. За прикладами далеко не ходимо: а) дивимось відсоток тих хто вступив в ТРО/ЗСУ в Києві до загальної кількостінаселення в дтижні коли була реальна загроза взяття Києваб) скільки прикладів коли десятки/ сотні чоловіків було вбито без спроб боротьби на окупованих територіях, а скільки десятків тисяч або виїхало на Захід або просто старалось вижити не висовуючись лишній раз.Сучасні пересічні українці не таліби й не вєтнамці, чи на жаль чи на щастя (21-сторіччя, в центрі Європи..).Цивілізація розхолождує, балує людей, з кожним поколінням народжується все більше овець і все менше вовків. Думаю плюс/мінус була б подібна ситуація і в тій же Польщі чи Словаччинітим більше дивують заклики місцевих форумних "вовків" про кордони 1991, але чомусь без їх участі.