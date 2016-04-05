Будівельник
Да жарт то був. Жарт.
Вибачай, що недоречний.
Адже занадто ти загнув про мій вплив з дивану на вояка, який вже 16 міс. в отих умовах. Як в гуморесці.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:48
Будівельник
Да жарт то був. Жарт.
Вибачай, що недоречний.
Адже занадто ти загнув про мій вплив з дивану на вояка, який вже 16 міс. в отих умовах. Як в гуморесці.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 лип, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:52
В 1991, если помните, было 2 голосования.
Первое ещё общесоюзное с вопросом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».
В Украине одновременно был ещё один вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?»
На первый было 70,2 "за", на второй - 80,2 "за".
Второй референдум был уже чисто украинский 1.12.91 с вопросом: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Это было уже после августовского путча. И вспомните листовки с объёмами производства разных видов продукции в разных европейских странах, согласно которым мы были на 1-3 местах и объяснением, что мы живём плохо, т.к. центр (Россия) бОльшую часть забирает. Помните рассказы о "второй Франции"?
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:53
1 Здурі можна й мягке зломати
2 Жодного з наших волонтерів ніхто не змушує робити те що вони роблять...
У волонтерів це стиль життя і ї десятки тисяч активних( офіційно зареєстрованихяк волонтери - 3500+/- осіб) і мільйони співчуваючих...
То що ризикнете заявити що волонтери працюють/донатять/допомагають/заміняють і від цього недалеко до безправних рабів?
Деколи краще жувати ніж говорити.
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
З повагою до вас Bobua, прокоментую вище наведене:
на мою думку готовність до війни можуть мати макс. 2-5 % населення, з дикою натяжкою це макс. до 10, причин багато - психологічні, суспільні, економічні, цивілізаційні та інші
Боюсь що (не дай Бог) навіть якби фронт був біля Львову то кількість бажаючих не зростала б пропорційно площі окупованих територій. За прикладами далеко не ходимо: а) дивимось відсоток тих хто вступив в ТРО/ЗСУ в Києві до загальної кількості
населення в дтижні коли була реальна загроза взяття Києва
б) скільки прикладів коли десятки/ сотні чоловіків було вбито без спроб боротьби на окупованих територіях, а скільки десятків тисяч або виїхало на Захід або просто старалось вижити не висовуючись лишній раз.
Сучасні пересічні українці не таліби й не вєтнамці, чи на жаль чи на щастя (21-сторіччя, в центрі Європи..).
Цивілізація розхолождує, балує людей, з кожним поколінням народжується все більше овець і все менше вовків. Думаю плюс/мінус була б подібна ситуація і в тій же Польщі чи Словаччині
тим більше дивують заклики місцевих форумних "вовків" про кордони 1991, але чомусь без їх участі.
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:59
budivelnik Якщо Україна - це Європа і хоче жити як Європа, то 6 осіб, які виконують обов'язки 7 штатних повинні ділити сьому ставку між собою по заміні. А також начальство повинні задовбувати щодня рапортами про необхідність надання 7.
Додано: Чет 06 лип, 2023 16:11
Таких мест нет.
Поэтому и писал, что объяснять отсутствие производства военной техники в Харькове опасностью того, что предприятие будет уничтожено обстрелом со стороны врага, не обосновано.
И, кстати, позавчера обстреляли Первомайский Харьковской области. 80 км от Харькова. Насколько знаю, никаких оборонных предприятий там нет и не было. 43 раненых, из них 12 детей, в т.ч. 2 младенца. К счастью, без летальных.
Здесь об этом никто и не заикнулся. Понимаю, уже привычно, но о других обстрелах писали. Или опять кто-то напишет, что это нам "за русский язык"?
Ну и, конечно, никакой "гуманітарної кризи (а тим більше, гуманітарної катастрофи) в нас немає".
Додано: Чет 06 лип, 2023 16:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
все ж якщо абстрагуватись від наявності чи відсутності виробничих потужностей то умовний завод в Харкові суттєво легше знищити ніж такий же завод за 5 км від польської границі (час на перехоплення близький до нуля, більший вибір озброєння для обстрілу через близьку відстань і т.д.)
Додано: Чет 06 лип, 2023 16:19
Додано: Чет 06 лип, 2023 16:22
Та ніхто цього не пам'ятає і пам'ятати не хоче. Люди то стадо баранів, народ - це маса.
Розказують казки про якусь 20-річну пропаганду в РФ.
А тут(в Україні) за 9 місяців змінили думку людей КАРДИНАЛЬНО без всякої пропаганди, просто трішки збрехавши і трішки зманіпулювавши.
Додано: Чет 06 лип, 2023 16:24
Навряд чи були домовленності, скоріше сподівання. Багато країн підтримують, принаймні на словах, прийом України до НАТО, сподівались, що вдасться умовити і інших.
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