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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45324533453445354536>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:48

Будівельник
Да жарт то був. Жарт.
Вибачай, що недоречний.

Адже занадто ти загнув про мій вплив з дивану на вояка, який вже 16 міс. в отих умовах. Як в гуморесці.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 лип, 2023 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:52

  Shaman написав:
  Starikan написав:.............
Так я именно это и подчеркиваю! Никаких идей в 90-х еще не было. Обычные гастарбайтеры, такие же, как среднеазиаты.

Поэтому меня всегда удивляло возмущение "Почему не Чорновил, а Кравчук?" Многие уже забыли, как в том же 91м массово проголосовали за сохранение СССР. Большинству прежде всего нужна стабильность, а не политические идеи. Как и бизнесу, кстати :wink:

На "Запад" в 90-х уехало значительно меньше (имхо). В основном в еврейскую эмиграцию, порядка миллиона. Часть евреев уехала несколько раньше, но то были самые пассионарные, среди моих знакомых таких не было.

як я пам'ятаю в 91 в Україні голосували за незалежну країну.

Так бізнесу потрібна стабільність, але не за умови політічної ідеї що твій бізнес можуть легко віджати. тому в Раші є або іноземний бізнес (ефективний), або бізнес біля державних грошей (неефективний). приватний ефективний давно зник, починаючи з ЮКОСу.

В 1991, если помните, было 2 голосования.
Первое ещё общесоюзное с вопросом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».
В Украине одновременно был ещё один вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?»
На первый было 70,2 "за", на второй - 80,2 "за".

Второй референдум был уже чисто украинский 1.12.91 с вопросом: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Это было уже после августовского путча. И вспомните листовки с объёмами производства разных видов продукции в разных европейских странах, согласно которым мы были на 1-3 местах и объяснением, что мы живём плохо, т.к. центр (Россия) бОльшую часть забирает. Помните рассказы о "второй Франции"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:53

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Він просто працює і розрахунок з 6 осіб виконує роботу штатних семи..і ніхто чогось не вякає щоб доплатили.

так недовго дійти до стану безправних рабів, як москалі
1 Здурі можна й мягке зломати
2 Жодного з наших волонтерів ніхто не змушує робити те що вони роблять...
У волонтерів це стиль життя і ї десятки тисяч активних( офіційно зареєстрованихяк волонтери - 3500+/- осіб) і мільйони співчуваючих...
То що ризикнете заявити що волонтери працюють/донатять/допомагають/заміняють і від цього недалеко до безправних рабів?

Деколи краще жувати ніж говорити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Втім, маю все-таки сподівання, що якщо фронт дійде до Збруча, то люди масово зрозуміють, що це вже не данбас, на який всім начхати, і за який нема охочих воювати.


З повагою до вас Bobua, прокоментую вище наведене:
на мою думку готовність до війни можуть мати макс. 2-5 % населення, з дикою натяжкою це макс. до 10, причин багато - психологічні, суспільні, економічні, цивілізаційні та інші
Боюсь що (не дай Бог) навіть якби фронт був біля Львову то кількість бажаючих не зростала б пропорційно площі окупованих територій. За прикладами далеко не ходимо: а) дивимось відсоток тих хто вступив в ТРО/ЗСУ в Києві до загальної кількості
населення в дтижні коли була реальна загроза взяття Києва
б) скільки прикладів коли десятки/ сотні чоловіків було вбито без спроб боротьби на окупованих територіях, а скільки десятків тисяч або виїхало на Захід або просто старалось вижити не висовуючись лишній раз.
Сучасні пересічні українці не таліби й не вєтнамці, чи на жаль чи на щастя (21-сторіччя, в центрі Європи..).
Цивілізація розхолождує, балує людей, з кожним поколінням народжується все більше овець і все менше вовків. Думаю плюс/мінус була б подібна ситуація і в тій же Польщі чи Словаччині

тим більше дивують заклики місцевих форумних "вовків" про кордони 1991, але чомусь без їх участі.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:59

budivelnik Якщо Україна - це Європа і хоче жити як Європа, то 6 осіб, які виконують обов'язки 7 штатних повинні ділити сьому ставку між собою по заміні. А також начальство повинні задовбувати щодня рапортами про необхідність надання 7.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:11

  _Mykola_ написав:ЛАД
Так, будь-яка частина України знаходиться під ударом, будь куди може прилетіти.
Чи Ви знаєте місця де на 100% не буде ракет/дронів?

Таких мест нет.
Поэтому и писал, что объяснять отсутствие производства военной техники в Харькове опасностью того, что предприятие будет уничтожено обстрелом со стороны врага, не обосновано.
И, кстати, позавчера обстреляли Первомайский Харьковской области. 80 км от Харькова. Насколько знаю, никаких оборонных предприятий там нет и не было. 43 раненых, из них 12 детей, в т.ч. 2 младенца. К счастью, без летальных.
Здесь об этом никто и не заикнулся. Понимаю, уже привычно, но о других обстрелах писали. Или опять кто-то напишет, что это нам "за русский язык"?
Ну и, конечно, никакой "гуманітарної кризи (а тим більше, гуманітарної катастрофи) в нас немає".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Таких мест нет.
Поэтому и писал, что объяснять отсутствие производства военной техники в Харькове опасностью того, что предприятие будет уничтожено обстрелом со стороны врага, не обосновано.

все ж якщо абстрагуватись від наявності чи відсутності виробничих потужностей то умовний завод в Харкові суттєво легше знищити ніж такий же завод за 5 км від польської границі (час на перехоплення близький до нуля, більший вибір озброєння для обстрілу через близьку відстань і т.д.)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:19

  Slon_Nosov написав:...........
Нище посилання на монобанку, та картки моєї дитини яка зараз у складі 5-й штурмової бригади воює під Бахмутом.
.......

Всього гарного Вашій дитині!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:22

  ЛАД написав:В 1991, если помните, было 2 голосования.
Первое ещё общесоюзное с вопросом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».
В Украине одновременно был ещё один вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?»
На первый было 70,2 "за", на второй - 80,2 "за".

Второй референдум был уже чисто украинский 1.12.91 с вопросом: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Это было уже после августовского путча. И вспомните листовки с объёмами производства разных видов продукции в разных европейских странах, согласно которым мы были на 1-3 местах и объяснением, что мы живём плохо, т.к. центр (Россия) бОльшую часть забирает. Помните рассказы о "второй Франции"?

Та ніхто цього не пам'ятає і пам'ятати не хоче. Люди то стадо баранів, народ - це маса.
Розказують казки про якусь 20-річну пропаганду в РФ. :D :D :D
А тут(в Україні) за 9 місяців змінили думку людей КАРДИНАЛЬНО без всякої пропаганди, просто трішки збрехавши і трішки зманіпулювавши.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:24

  detroytred написав:...........
Сама постановка питання!
Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.

Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики).
Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.

Навряд чи були домовленності, скоріше сподівання. Багато країн підтримують, принаймні на словах, прийом України до НАТО, сподівались, що вдасться умовити і інших.
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