Успіх написав:Не тупи! Я по сумісництву(не залишаючи своєї професії) тимчасово ВО(виконуючий обов'язки) ОФІЦЕРА!!!(якого звільнили, а нового ще не дали)
Намекните начальству, что проще Вас произвести в офицеры (боевой стаж позволяет), чем найти нового.
ЛАД написав:И вспомните листовки с объёмами производства разных видов продукции в разных европейских странах, согласно которым мы были на 1-3 местах и объяснением, что мы живём плохо, т.к. центр (Россия) бОльшую часть забирает. Помните рассказы о "второй Франции"?
Есть у меня подозрение, что столь разительное отличие результатов голосования больше обусловлено десятилетиями выработанной привычкой отвечать "да", чем тоннами макулатуры. Результат любого голосования (или опроса) очень сильно зависит от формулировок.
Bobua написав:Втім, маю все-таки сподівання, що якщо фронт дійде до Збруча, то люди масово зрозуміють, що це вже не данбас, на який всім начхати, і за який нема охочих воювати.
З повагою до вас Bobua, прокоментую вище наведене: на мою думку готовність до війни можуть мати макс. 2-5 % населення, з дикою натяжкою це макс. до 10, причин багато - психологічні, суспільні, економічні, цивілізаційні та інші Боюсь що (не дай Бог) навіть якби фронт був біля Львову то кількість бажаючих не зростала б пропорційно площі окупованих територій. За прикладами далеко не ходимо: а) дивимось відсоток тих хто вступив в ТРО/ЗСУ в Києві до загальної кількості населення в дтижні коли була реальна загроза взяття Києва б) скільки прикладів коли десятки/ сотні чоловіків було вбито без спроб боротьби на окупованих територіях, а скільки десятків тисяч або виїхало на Захід або просто старалось вижити не висовуючись лишній раз. Сучасні пересічні українці не таліби й не вєтнамці, чи на жаль чи на щастя (21-сторіччя, в центрі Європи..). Цивілізація розхолождує, балує людей, з кожним поколінням народжується все більше овець і все менше вовків. Думаю плюс/мінус була б подібна ситуація і в тій же Польщі чи Словаччині
тим більше дивують заклики місцевих форумних "вовків" про кордони 1991, але чомусь без їх участі.
Це не зовсім правильно. Не треба все узагальнювали. Між Львом і Маріуполем є все-таки величезна різниця. Якби фронт був і під Львовом і під Маріуполем, то зі Львова було б в рази більше добровольців. І про добробут це також не зовсім вірно. Важливим є не добробут а степінь загрози! Для Маріуполя опинитись під РФ - не така вже й велика загроза, а для Львова - величезна.
Для прикладу, ви в курсі що фіни повністю залишили Виборг! Всі втікли, з домашніми тваринами з песиками і котиками. Залишили червоній армії пусте місто, а Виборг було друге за величиною місто Фінляндії. Ось вони на 100% були готовими до війни і 100% бачили загрозу в руських.
andrijk777 написав:Для Маріуполя опинитись під РФ - не така вже й велика загроза, а для Львова - величезна.
я це не заперечую і аж ніяк не натякаю що в Львові (чи будь-де в центральній чи західній Україні) хтось чекає росіян. добровольці будуть але більшість все ж будуть рятувати себе і рідних пробуючи прорватись за кордон, через неготовність помирати на війні.
andrijk777 написав:Між Львом і Маріуполем є все-таки величезна різниця. Якби фронт був і під Львовом і під Маріуполем, то зі Львова було б в рази більше добровольців. Для Маріуполя опинитись під РФ - не така вже й велика загроза, а для Львова - величезна.
Із цього місця детальніше, б-ласка Тобто понад 68 тисяч загиблих мирних маріупольців - це "нічого страшного"? Ви обізнані про те, що отримали мешканці Маріуполя, коли опинилися під рф? Так можна жити? На відміну від мешканців Львова, які без напруги першими перетнули кордон з ЄС та отримали всілякі "плюшки", маріупольцям тікати було фактично нікуди, бо дістатись до того кордону треба було мати гроші+автівку+паливо та після тривалого небезпечного переїзду (під обстрілами) витримати ще пару діб у черзі.
andrijk777 написав:Між Львом і Маріуполем є все-таки величезна різниця. Якби фронт був і під Львовом і під Маріуполем, то зі Львова було б в рази більше добровольців. Для Маріуполя опинитись під РФ - не така вже й велика загроза, а для Львова - величезна.
Із цього місця детальніше, б-ласка Тобто понад 68 тисяч загиблих мирних маріупольців - це "нічого страшного"? Ви обізнані про те, що отримали мешканці Маріуполя, коли опинилися під рф? Так можна жити? На відміну від мешканців Львова, які без напруги першими перетнули кордон з ЄС та отримали всілякі "плюшки", маріупольцям тікати було фактично нікуди, бо дістатись до того кордону треба було мати гроші+автівку+паливо та після тривалого небезпечного переїзду (під обстрілами) витримати ще пару діб у черзі.
Почитайте значення слова "загроза" для загального розвитку. Загиблі - це не "загроза" це вже реальність(тобто втілення загрози). Киньте мене в бан або не читайте мої пости, ваш жіночий розум не здатен їх правильно розуміти.
Дюрі-бачі написав:budivelnik Якщо Україна - це Європа і хоче жити як Європа, то 6 осіб, які виконують обов'язки 7 штатних повинні ділити сьому ставку між собою по заміні. А також начальство повинні задовбувати щодня рапортами про необхідність надання 7.
В мирний час -навіть не треба нікого рапортами задовбувати. В мене посаду бухгалтера, фінансового директора, кадровика, інвестора - займає одна людина=я, і однозначно що ця ж людина забирає всі зарплати цих чотирьох осіб.
А от у військовий час Якщо волнтер виконує функції податкової(збирає десь гроші) , шофера, вантажника,логіста ..і за це не отримує жодної копійки, то не дивно що хлопці на фронті бачать як волонтер паше за чотирьох - перекривають відсутність сьомого - безкоштовно. Фронт це не те місце де в першу чергу думають про гроші...гроші там навіть в першу трійку проблем не потрапляють.
Успіх написав:Не тупи! Я по сумісництву(не залишаючи своєї професії) тимчасово ВО(виконуючий обов'язки) ОФІЦЕРА!!!(якого звільнили, а нового ще не дали)
Намекните начальству, что проще Вас произвести в офицеры (боевой стаж позволяет), чем найти нового.
ЛАД написав:И вспомните листовки с объёмами производства разных видов продукции в разных европейских странах, согласно которым мы были на 1-3 местах и объяснением, что мы живём плохо, т.к. центр (Россия) бОльшую часть забирает. Помните рассказы о "второй Франции"?
Есть у меня подозрение, что столь разительное отличие результатов голосования больше обусловлено десятилетиями выработанной привычкой отвечать "да", чем тоннами макулатуры. Результат любого голосования (или опроса) очень сильно зависит от формулировок.
Не спорю, повлияло и это. "Да" чисто психологически сказать проще, чем "нет". Но и "вторая Франция" тоже. И очень сильно. Помню обсуждения таких листовок простыми людьми. Ещё потом было "золото Полуботка" и пр. сказки.
fler написав:Тобто понад 68 тисяч загиблих мирних маріупольців - це "нічого страшного"? Ви обізнані про те, що отримали мешканці Маріуполя, коли опинилися під рф? Так можна жити? На відміну від мешканців Львова, які без напруги першими перетнули кордон з ЄС та отримали всілякі "плюшки", маріупольцям тікати було фактично нікуди
Вата Маріуполя чекала на повторення кримського сценарію, що місто швидко захоплять, ніхто з них такого жаху непрогнозував (що "освободители" будуть розносити житлові квартали). Навіть якби замість шашликів була оголошена евакуація то кількість виїхавших була б незначною. А от Львів би воював + евакуювався
detroytred написав:Сама постановка питання! Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.
Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики). Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.