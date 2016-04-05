ЛАД написав:Таких мест нет. Поэтому и писал, что объяснять отсутствие производства военной техники в Харькове опасностью того, что предприятие будет уничтожено обстрелом со стороны врага, не обосновано.
все ж якщо абстрагуватись від наявності чи відсутності виробничих потужностей то умовний завод в Харкові суттєво легше знищити ніж такий же завод за 5 км від польської границі (час на перехоплення близький до нуля, більший вибір озброєння для обстрілу через близьку відстань і т.д.)
Не спорю. Легче. И бОльший выбор. Но заводы уже стоят в Харькове и перевезти их куда-то возможности нет. В 5 км от польской границы их нет. Так что выбирать не приходится.
Letusrock написав:.......... Вата Маріуполя чекала на повторення кримського сценарію, що місто швидко захоплять, ніхто з них такого жаху непрогнозував (що "освободители" будуть розносити житлові квартали). Навіть якби замість шашликів була оголошена евакуація то кількість виїхавших була б незначною. А от Львів би воював + евакуювався
Мариуполь тоже воевал. И очень неплохо. "Ваты", вероятно, в Мариуполе больше, чем во Львове. Но Вы сами чуть раньше написали:
добровольці будуть але більшість все ж будуть рятувати себе і рідних пробуючи прорватись за кордон, через неготовність помирати на війні.
Прикольний чувак, але в мене враження що хто йому платить для того він і говорить. А хто йому платить зараз - очевидно. Монголія з 3,3 мільйонами населення для нього це дуже цінна країна з ресурсами, а Україна з 30 мільйонами ні? Україну не можна бо РФ буде контролювати Європу. А в 1991 році чомусь не було такої загрози і Україні махали пальчиком - ніякої незалежності! І чого цей чувак в упор не бачить що це РФ є фактично залежна від Китаю і ніяким балансом сил в регіоні вже і не пахне - там вже все під контролем Китаю. І та сама Монголія вже давно під Китаєм. А Казахстан і Середня Азія активно дрейфують і у випадку ослаблення РФ(а це неминуче) впливу на них з боку РФ не буде вже ніякого, якщо його вже не має. І про Пригожина також чисто про-кремлівський норматив що це фігня, що це майже нормально.
Серйозно, не пам'ятаю, щоб хоча б жодного разу від мене було хоч щось. Може з ким сплутали?
Дивно в статті... На ЛА роботу виконує технік групи обслуговування, начальник групи перевіряє, технік ЛА контролює, інженер за спеціальністю вибірково ще. А тут мости (стратегічний об'єкт) ... і один боєць сам щось намагається вдіяти. Ще й навіть не сапер.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 лип, 2023 18:28, всього редагувалось 2 разів.
"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", – сказав Буданов.
Керівник Головного управління розвідки висловив думку, що на саміті будуть просто "оголошені деякі слова" без подальших конкретних дій або зобов'язань.
"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов", – зазначив Буданов.
1. Сомневаюсь, что он их действительно бачив. Это всё же не переписка частных лиц и не посты на форуме. 2. Если даже правда, то начальник разведки не должен об этом заявлять. Это способствует раскрытию источников информации.
V2 написав:Спочатку ти саботуєш реформи, не помічаєшь зростання коррупції і призначаєш людину на відповідальну посаду, яка співпрацювала із російською розвідкою в рамках дискредитації президента США, а потім раптово лунає заява, що у Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У когось може з явитися ілюзія, що війна дозволяє робити все що завгодно, адже наші союзники все рівно приречені нас підтримувати. І дійсно, Захід не може собі дозволити щоб Україна програла, адже це буде програш і самого Заходу. І тому у нас буде підтримка. Але Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. В тому числі і ті, коли Україну не запрошують у НАТО через корупцію і відсутність верховенство права. І в такому варіанті, коли в Білому Домі будуть постійно бачити, що в Україні трішкі не йдуть реформи і партнерам плюють в очі, навряд чи можна навіть мріяти про ВВП у трильйон доларів. Сергій Фурса
Как-то во время 2МВ не особо обращали внимание на действия Усатого Вождя во внутренней политике, и даже отдали ему на растерзание Восточную Европу - а в то же время ленд-лизом активно помогали.