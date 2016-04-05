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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4534453545364537>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:21

  mephala написав:в нього не заклики. у нього вимога-обвинувачення.
нагадує радянський плакат з "а ты записался в добровольцы?"

Аналогичный американский плакат не хотите припомнить, "нормальный обыватель"?
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:24

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Таких мест нет.
Поэтому и писал, что объяснять отсутствие производства военной техники в Харькове опасностью того, что предприятие будет уничтожено обстрелом со стороны врага, не обосновано.

все ж якщо абстрагуватись від наявності чи відсутності виробничих потужностей то умовний завод в Харкові суттєво легше знищити ніж такий же завод за 5 км від польської границі (час на перехоплення близький до нуля, більший вибір озброєння для обстрілу через близьку відстань і т.д.)

Не спорю. Легче. И бОльший выбор.
Но заводы уже стоят в Харькове и перевезти их куда-то возможности нет. В 5 км от польской границы их нет.
Так что выбирать не приходится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:. Якби фронт був і під Львовом і під Маріуполем, то зі Львова було б в рази більше добровольців.

перебігти в Польщу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:58

  Letusrock написав:..........
Вата Маріуполя чекала на повторення кримського сценарію, що місто швидко захоплять, ніхто з них такого жаху непрогнозував (що "освободители" будуть розносити житлові квартали).
Навіть якби замість шашликів була оголошена евакуація то кількість виїхавших була б незначною.
А от Львів би воював + евакуювався

Мариуполь тоже воевал. И очень неплохо.
"Ваты", вероятно, в Мариуполе больше, чем во Львове.
Но Вы сами чуть раньше написали:
добровольці будуть але більшість все ж будуть рятувати себе і рідних пробуючи прорватись за кордон, через неготовність помирати на війні.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:05

  Starikan написав:Повторю недавнюю ссылку
https://www.facebook.com/watch/?v=637827168254744
Разговор с Эдвардом Люттваком, консультантом Госдепа и Минобороны США, экс-советником по безопасности Рональда Рейгана

Прикольний чувак, але в мене враження що хто йому платить для того він і говорить. А хто йому платить зараз - очевидно.
Монголія з 3,3 мільйонами населення для нього це дуже цінна країна з ресурсами, а Україна з 30 мільйонами ні? :D
Україну не можна бо РФ буде контролювати Європу. :D А в 1991 році чомусь не було такої загрози і Україні махали пальчиком - ніякої незалежності!
І чого цей чувак в упор не бачить що це РФ є фактично залежна від Китаю і ніяким балансом сил в регіоні вже і не пахне - там вже все під контролем Китаю. І та сама Монголія вже давно під Китаєм. А Казахстан і Середня Азія активно дрейфують і у випадку ослаблення РФ(а це неминуче) впливу на них з боку РФ не буде вже ніякого, якщо його вже не має.
І про Пригожина також чисто про-кремлівський норматив що це фігня, що це майже нормально. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:07

detroytred
Вы уже вслед за многими повторяете утверждение "про розмінування Чонгару" как твёрдо установленный факт.
Вот противоположное свидетельство морского пехотинца, который непосредственно служил там, - https://war.obozrevatel.com/ukr/stoyav-na-pershij-linii-vijskovij-rozpoviv-chi-zaminuvali-chongar-u-den-vtorgnennya-rf-i-chomu-vin-ne-zmig-pidirvati-mosti.htm
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:13

  ЛАД написав:detroytred
Вы уже вслед за многими повторяете утверждение "про розмінування Чонгару" как твёрдо установленный факт.
Вот противоположное свидетельство морского пехотинца, который непосредственно служил там, - https://war.obozrevatel.com/ukr/stoyav-na-pershij-linii-vijskovij-rozpoviv-chi-zaminuvali-chongar-u-den-vtorgnennya-rf-i-chomu-vin-ne-zmig-pidirvati-mosti.htm

"Поднимите мне веки!" (С)

Серйозно, не пам'ятаю, щоб хоча б жодного разу від мене було хоч щось.
Може з ким сплутали?

Дивно в статті...
На ЛА роботу виконує технік групи обслуговування, начальник групи перевіряє, технік ЛА контролює, інженер за спеціальністю вибірково ще.
А тут мости (стратегічний об'єкт) ... і один боєць сам щось намагається вдіяти. Ще й навіть не сапер.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 лип, 2023 18:28, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:21

Буданов.
"Я бачив чернетки промов": Буданов заявив, що саміт НАТО не виправдає очікувань українців" - https://war.obozrevatel.com/ukr/ya-bachiv-chernetki-promov-budanov-zayaviv-scho-samit-nato-ne-vipravdae-ochikuvan-ukraintsiv.htm
"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", – сказав Буданов.

Керівник Головного управління розвідки висловив думку, що на саміті будуть просто "оголошені деякі слова" без подальших конкретних дій або зобов'язань.

"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов", – зазначив Буданов.

1. Сомневаюсь, что он их действительно бачив. Это всё же не переписка частных лиц и не посты на форуме.
2. Если даже правда, то начальник разведки не должен об этом заявлять. Это способствует раскрытию источников информации.

Это к вопросу о "його течках".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:23

  detroytred написав:
  ЛАД написав:detroytred
Вы уже вслед за многими повторяете утверждение "про розмінування Чонгару" как твёрдо установленный факт.
Вот противоположное свидетельство морского пехотинца, который непосредственно служил там, - https://war.obozrevatel.com/ukr/stoyav-na-pershij-linii-vijskovij-rozpoviv-chi-zaminuvali-chongar-u-den-vtorgnennya-rf-i-chomu-vin-ne-zmig-pidirvati-mosti.htm

"Поднимите мне веки!" (С)

Серйозно, не пам'ятаю, щоб хоча б жодного разу від мене було хоч щось.
Може з ким сплутали?

Может быть.
Но недавно обратил внимание на фразу об этом. Ещё и удивился, увидев такое от Вас. Почему и запомнил.
Если ошибаюсь, прошу прошения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:24

  V2 написав:Спочатку ти саботуєш реформи, не помічаєшь зростання коррупції і призначаєш людину на відповідальну посаду, яка співпрацювала із російською розвідкою в рамках дискредитації президента США, а потім раптово лунає заява, що у Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. У когось може з явитися ілюзія, що війна дозволяє робити все що завгодно, адже наші союзники все рівно приречені нас підтримувати. І дійсно, Захід не може собі дозволити щоб Україна програла, адже це буде програш і самого Заходу. І тому у нас буде підтримка. Але Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. В тому числі і ті, коли Україну не запрошують у НАТО через корупцію і відсутність верховенство права. І в такому варіанті, коли в Білому Домі будуть постійно бачити, що в Україні трішкі не йдуть реформи і партнерам плюють в очі, навряд чи можна навіть мріяти про ВВП у трильйон доларів.
Сергій Фурса

Как-то во время 2МВ не особо обращали внимание на действия Усатого Вождя во внутренней политике, и даже отдали ему на растерзание Восточную Европу - а в то же время ленд-лизом активно помогали.
Starikan
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