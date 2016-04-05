Додано: Чет 06 лип, 2023 18:05

Starikan написав: Повторю недавнюю ссылку

https://www.facebook.com/watch/?v=637827168254744

Разговор с Эдвардом Люттваком, консультантом Госдепа и Минобороны США, экс-советником по безопасности Рональда Рейгана Повторю недавнюю ссылкуРазговор с Эдвардом Люттваком, консультантом Госдепа и Минобороны США, экс-советником по безопасности Рональда Рейгана

Прикольний чувак, але в мене враження що хто йому платить для того він і говорить. А хто йому платить зараз - очевидно.Монголія з 3,3 мільйонами населення для нього це дуже цінна країна з ресурсами, а Україна з 30 мільйонами ні?Україну не можна бо РФ буде контролювати Європу.А в 1991 році чомусь не було такої загрози і Україні махали пальчиком - ніякої незалежності!І чого цей чувак в упор не бачить що це РФ є фактично залежна від Китаю і ніяким балансом сил в регіоні вже і не пахне - там вже все під контролем Китаю. І та сама Монголія вже давно під Китаєм. А Казахстан і Середня Азія активно дрейфують і у випадку ослаблення РФ(а це неминуче) впливу на них з боку РФ не буде вже ніякого, якщо його вже не має.І про Пригожина також чисто про-кремлівський норматив що це фігня, що це майже нормально.