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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 лип, 2023 18:26
Неправдоподібно. Треба було 16 місяців шукати чувака який безпосередньо підривав мости?
Який є сержант, нічого не знає, не сапер, але точно знає що ті мости були точно заміновані. Звідки він це знає - не зрозуміло.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 06 лип, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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andrijk777
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Додано: Чет 06 лип, 2023 18:26
ЛАД написав:
1. Сомневаюсь, что он их действительно бачив. Это всё же не переписка частных лиц и не посты на форуме.
2. Если даже правда, то начальник разведки не должен об этом заявлять. Это способствует раскрытию источников информации.
це буде більш ніж розчаровуюче. Знову партнери жують соплі
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Letusrock
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Додано: Чет 06 лип, 2023 18:37
Letusrock написав:
Вата Маріуполя чекала на повторення
fler написав:
Тобто понад 68 тисяч загиблих мирних маріупольців - це "нічого страшного"?
Ви обізнані про те, що отримали мешканці Маріуполя, коли опинилися під рф? Так можна жити? На відміну від мешканців Львова, які без напруги першими перетнули кордон з ЄС та отримали всілякі "плюшки", маріупольцям тікати було фактично нікуди
кримського сценарію, що місто швидко захоплять, ніхто з них такого жаху непрогнозував (що "освободители" будуть розносити житлові квартали).
Навіть якби замість шашликів була оголошена евакуація то кількість виїхавших була б незначною.
А от Львів би воював + евакуювався
Вдумайтеся "глобальніше", що пише andrijk777 і до чого це.
andrijk777 написав:
Між Львом і Маріуполем є все-таки величезна різниця. Для Маріуполя опинитись під РФ - не така вже й велика загроза, а для Львова - величезна
.
Я принципово проти того, щоб сіяли розбрат між Сходом і Заходом України. Це прямий шлях під рф. Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?
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Додано: Чет 06 лип, 2023 18:43
У серпні минулого року я викладала тут інсайд від одного заступника Залужного про те, що Чонгар дійсно не був розмінований. Але саме вам, andrijk777, так скажу:
andrijk777 написав:
Киньте мене в бан або не читайте мої пости, ваш КУРЯчий розум не здатен їх правильно розуміти.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 18:48
fler написав:
Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?
Більш ніж в курсі, вони самі почали цей "руський мир" в 2014 одразу після Криму, коли рашистских військ на Донбасі ще не було.
А почалося з 2005 року, коли їх улюбленця не пустили до влади. Їх справи говорять більше, ніж патетичні слова "не можна розділяти".
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Starikan
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