Неправдоподібно. Треба було 16 місяців шукати чувака який безпосередньо підривав мости? Який є сержант, нічого не знає, не сапер, але точно знає що ті мости були точно заміновані. Звідки він це знає - не зрозуміло.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 06 лип, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:1. Сомневаюсь, что он их действительно бачив. Это всё же не переписка частных лиц и не посты на форуме. 2. Если даже правда, то начальник разведки не должен об этом заявлять. Это способствует раскрытию источников информации.
це буде більш ніж розчаровуюче. Знову партнери жують соплі
fler написав:Тобто понад 68 тисяч загиблих мирних маріупольців - це "нічого страшного"? Ви обізнані про те, що отримали мешканці Маріуполя, коли опинилися під рф? Так можна жити? На відміну від мешканців Львова, які без напруги першими перетнули кордон з ЄС та отримали всілякі "плюшки", маріупольцям тікати було фактично нікуди
Вата Маріуполя чекала на повторення кримського сценарію, що місто швидко захоплять, ніхто з них такого жаху непрогнозував (що "освободители" будуть розносити житлові квартали). Навіть якби замість шашликів була оголошена евакуація то кількість виїхавших була б незначною. А от Львів би воював + евакуювався
Вдумайтеся "глобальніше", що пише andrijk777 і до чого це.
andrijk777 написав:Між Львом і Маріуполем є все-таки величезна різниця. Для Маріуполя опинитись під РФ - не така вже й велика загроза, а для Львова - величезна.
Я принципово проти того, щоб сіяли розбрат між Сходом і Заходом України. Це прямий шлях під рф. Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?
Неправдоподібно. Треба було 16 місяців шукати чувака який безпосередньо підривав мости? Який є сержант, нічого не знає, не сапер, але точно знає ті мости були точно заміновані. Звідки він це знає - не зрозуміло.
У серпні минулого року я викладала тут інсайд від одного заступника Залужного про те, що Чонгар дійсно не був розмінований. Але саме вам, andrijk777, так скажу:
andrijk777 написав:Киньте мене в бан або не читайте мої пости, ваш КУРЯчий розум не здатен їх правильно розуміти.
fler написав:Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?
Більш ніж в курсі, вони самі почали цей "руський мир" в 2014 одразу після Криму, коли рашистских військ на Донбасі ще не було. А почалося з 2005 року, коли їх улюбленця не пустили до влади. Їх справи говорять більше, ніж патетичні слова "не можна розділяти".
"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", – сказав Буданов.
Керівник Головного управління розвідки висловив думку, що на саміті будуть просто "оголошені деякі слова" без подальших конкретних дій або зобов'язань.
"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов", – зазначив Буданов.
1. Сомневаюсь, что он их действительно бачив. Это всё же не переписка частных лиц и не посты на форуме. 2. Если даже правда, то начальник разведки не должен об этом заявлять. Это способствует раскрытию источников информации.
fler написав:Я принципово проти того, щоб сіяли розбрат між Сходом і Заходом України. Це прямий шлях під рф. Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?
Про це потрібно було думати 30 років. Під час війни ваша принциповість всім вже до одного місця. В окопі вже не має значення чи ти з Маріуполя чи зі Львова. Я розбрат не сію, не потрібно мені приписувати свої фантазії.
Starikan написав:При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн (пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу). У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.
Саме тому основна гойда сьогодні - це похід рубля на 93,5. Тобто оркостан ковбасить раз на 2 тижні. То в них необхідність підриву ГЕС, то в них переворот, то в них політ рубля 3 84 до 92 за 2 тижні. За 2 тижні якась херня на фронті трапиться і так по колу. Найцікавіше, що орки в обговоренні на investing.com не згадують війну як ключову причину того, що відбувається. А по факту на бунт прігожина ЗСУ відповіли удрарами з метою охоплення Бахмуту, а на підрив ГЕС - висадкою в Олешках. На двома причинами польоту курса рубля стали як поїздка прігожина трасою Дон так і посилення контроля при в'їзді в Крим, через що утворилися кілометрові затори і я думаю, що багато хто з орків в кого ще лишилися гроші вирішили полетіти відпочивати за кордон, спровокувавши додатковий попит на валюту...
Востаннє редагувалось Denik в Чет 06 лип, 2023 19:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Сама постановка питання! Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.
Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики). Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.