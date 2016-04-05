Додано: Чет 06 лип, 2023 19:05

Starikan написав: При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн (пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).

У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є. При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн (пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.

Тобто оркостан ковбасить раз на 2 тижні. То в них необхідність підриву ГЕС, то в них переворот, то в них політ рубля 3 84 до 92 за 2 тижні. За 2 тижні якась херня на фронті трапиться і так по колу.Найцікавіше, що орки в обговоренні на investing.com не згадують війну як ключову причину того, що відбувається. А по факту на бунт прігожина ЗСУ відповіли удрарами з метою охоплення Бахмуту, а на підрив ГЕС - висадкою в Олешках.На двома причинами польоту курса рубля стали як поїздка прігожина трасою Дон так і посилення контроля при в'їзді в Крим, через що утворилися кілометрові затори і я думаю, що багато хто з орків в кого ще лишилися гроші вирішили полетіти відпочивати за кордон, спровокувавши додатковий попит на валюту...