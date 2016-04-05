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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 453545364537453845394540>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:26

  ЛАД написав:detroytred
Вы уже вслед за многими повторяете утверждение "про розмінування Чонгару" как твёрдо установленный факт.
Вот противоположное свидетельство морского пехотинца, который непосредственно служил там, - https://war.obozrevatel.com/ukr/stoyav-na-pershij-linii-vijskovij-rozpoviv-chi-zaminuvali-chongar-u-den-vtorgnennya-rf-i-chomu-vin-ne-zmig-pidirvati-mosti.htm

Неправдоподібно. Треба було 16 місяців шукати чувака який безпосередньо підривав мости? :D :D :D Який є сержант, нічого не знає, не сапер, але точно знає що ті мости були точно заміновані. Звідки він це знає - не зрозуміло.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 06 лип, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1. Сомневаюсь, что он их действительно бачив. Это всё же не переписка частных лиц и не посты на форуме.
2. Если даже правда, то начальник разведки не должен об этом заявлять. Это способствует раскрытию источников информации.


це буде більш ніж розчаровуюче. Знову партнери жують соплі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:37

  Letusrock написав:
  fler написав:Тобто понад 68 тисяч загиблих мирних маріупольців - це "нічого страшного"?
Ви обізнані про те, що отримали мешканці Маріуполя, коли опинилися під рф? Так можна жити? На відміну від мешканців Львова, які без напруги першими перетнули кордон з ЄС та отримали всілякі "плюшки", маріупольцям тікати було фактично нікуди


Вата Маріуполя чекала на повторення кримського сценарію, що місто швидко захоплять, ніхто з них такого жаху непрогнозував (що "освободители" будуть розносити житлові квартали).
Навіть якби замість шашликів була оголошена евакуація то кількість виїхавших була б незначною.
А от Львів би воював + евакуювався

Вдумайтеся "глобальніше", що пише andrijk777 і до чого це.
  andrijk777 написав:Між Львом і Маріуполем є все-таки величезна різниця.
Для Маріуполя опинитись під РФ - не така вже й велика загроза, а для Львова - величезна.

Я принципово проти того, щоб сіяли розбрат між Сходом і Заходом України. Це прямий шлях під рф. Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:detroytred
Вы уже вслед за многими повторяете утверждение "про розмінування Чонгару" как твёрдо установленный факт.
Вот противоположное свидетельство морского пехотинца, который непосредственно служил там, - https://war.obozrevatel.com/ukr/stoyav-na-pershij-linii-vijskovij-rozpoviv-chi-zaminuvali-chongar-u-den-vtorgnennya-rf-i-chomu-vin-ne-zmig-pidirvati-mosti.htm

Неправдоподібно. Треба було 16 місяців шукати чувака який безпосередньо підривав мости? :D :D :D Який є сержант, нічого не знає, не сапер, але точно знає ті мости були точно заміновані. Звідки він це знає - не зрозуміло.

У серпні минулого року я викладала тут інсайд від одного заступника Залужного про те, що Чонгар дійсно не був розмінований. Але саме вам, andrijk777, так скажу:
  andrijk777 написав:Киньте мене в бан або не читайте мої пости, ваш КУРЯчий розум не здатен їх правильно розуміти.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:48

  fler написав:Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?

Більш ніж в курсі, вони самі почали цей "руський мир" в 2014 одразу після Криму, коли рашистских військ на Донбасі ще не було.
А почалося з 2005 року, коли їх улюбленця не пустили до влади. Їх справи говорять більше, ніж патетичні слова "не можна розділяти".
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:55

Ще 1,5-2 тижні і "вжух"!)))

  ЛАД написав:Буданов.
"Я бачив чернетки промов": Буданов заявив, що саміт НАТО не виправдає очікувань українців" - https://war.obozrevatel.com/ukr/ya-bachiv-chernetki-promov-budanov-zayaviv-scho-samit-nato-ne-vipravdae-ochikuvan-ukraintsiv.htm
"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", – сказав Буданов.

Керівник Головного управління розвідки висловив думку, що на саміті будуть просто "оголошені деякі слова" без подальших конкретних дій або зобов'язань.

"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов", – зазначив Буданов.

1. Сомневаюсь, что он их действительно бачив. Это всё же не переписка частных лиц и не посты на форуме.
2. Если даже правда, то начальник разведки не должен об этом заявлять. Это способствует раскрытию источников информации.

Это к вопросу о "його течках".

:mrgreen: "його тєчка" :mrgreen: ще
має час до кінця літа...

Тому, живемо надією і заспокоюємо стреси Світаном :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:55

  fler написав:Я принципово проти того, щоб сіяли розбрат між Сходом і Заходом України. Це прямий шлях під рф. Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?

Про це потрібно було думати 30 років. Під час війни ваша принциповість всім вже до одного місця.
В окопі вже не має значення чи ти з Маріуполя чи зі Львова.
Я розбрат не сію, не потрібно мені приписувати свої фантазії.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:01

  fler написав:У серпні минулого року я викладала тут інсайд від одного заступника Залужного про те, що Чонгар дійсно не був розмінований.

А Залужний хіба не зацікавлена особа?
Інсайд від Залужного, що Залужний не винен. Прикольний інсайд.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:При цьому дуже багато рвонули в рашку, завдяки чому від 52 млн к 2001 залишилося 41 млн (пам'ятаю, як Харків водночас залишився без водіїв громадського транспорту, як тікали у рашку сусіди по моїй садовій ділянці з заводського кооперативу).
У рашці теж було спочатку щось подібне, але завдяки тому, що вони забрали на себе всі фінанси СРСР та більшість ресурсів, вони швидко вийшли із занепаду, а при пуйлі, коли хлинули зарубіжні інвестиції та почала зростати ціна на нафту - взагалі відірвалися своїми доходами від України. Тому в нас стільки ждунів та зрадників; а з іншого боку - рашистське населення молиться на путіна, боячись втратити хоча б те, що є.

Саме тому основна гойда сьогодні - це похід рубля на 93,5. Тобто оркостан ковбасить раз на 2 тижні. То в них необхідність підриву ГЕС, то в них переворот, то в них політ рубля 3 84 до 92 за 2 тижні. За 2 тижні якась херня на фронті трапиться і так по колу.
Найцікавіше, що орки в обговоренні на investing.com не згадують війну як ключову причину того, що відбувається. А по факту на бунт прігожина ЗСУ відповіли удрарами з метою охоплення Бахмуту, а на підрив ГЕС - висадкою в Олешках.
На двома причинами польоту курса рубля стали як поїздка прігожина трасою Дон так і посилення контроля при в'їзді в Крим, через що утворилися кілометрові затори і я думаю, що багато хто з орків в кого ще лишилися гроші вирішили полетіти відпочивати за кордон, спровокувавши додатковий попит на валюту...
Востаннє редагувалось Denik в Чет 06 лип, 2023 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:06

  Starikan написав:
  detroytred написав:Сама постановка питання!
Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.

Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики).
Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.

Повторю недавнюю ссылку
https://www.facebook.com/watch/?v=637827168254744
Разговор с Эдвардом Люттваком, консультантом Госдепа и Минобороны США, экс-советником по безопасности Рональда Рейгана

Обратил внимание на другое.
И в тот день, 4 ноября 2021 года в польской армии было 42 тыс. солдат

И это в глубоко антироссийской Польше.
Интересно, как на этом фоне выглядят претензии наших доморощенных экспертов о слабой подготовке к войне Украины.
ЛАД
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