Slon_Nosov написав:........... Нище посилання на монобанку, та картки моєї дитини яка зараз у складі 5-й штурмової бригади воює під Бахмутом. .......
Всього гарного Вашій дитині!
Дуже дякую... Сподіваюсь Ви серед озвучених чисел побачили і розмір свого донату. Зараз вони йдуть вперед, насправді дуже їм важко, орки також контратакують та сильно насипають. Вони на днях даже порушили приказ залишити позиції та стримали атаку орків, пообіцяли нагороди. Аренда хати в умовному тилу 10 000 грн, ціни на їжу *2 від Києва. Багато вбитих і поранених, м"ясорубка... Тримаємось!
fler написав:Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?
Більш ніж в курсі, вони самі почали цей "руський мир" в 2014 одразу після Криму, коли рашистских військ на Донбасі ще не було. А почалося з 2005 року, коли їх улюбленця не пустили до влади. Їх справи говорять більше, ніж патетичні слова "не можна розділяти".
Не треба вішати всіх собак на простих людей, яким промивали мізки роками. Ми прекрасно знаємо, як русня організувала всі ті мітинги "путін пріді!" і взагалі вела пропаганду багато років саме на Сході. Скільки пацюків сиділо при владі та у структурах СБУ, МВС та іже з ними? Ще досі всіх не вивели. Але політика для політичної гілки, тому ставлю крапку.
detroytred написав:Сама постановка питання! Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.
Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики). Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.
Неправдоподібно. Треба було 16 місяців шукати чувака який безпосередньо підривав мости? Який є сержант, нічого не знає, не сапер, але точно знає що ті мости були точно заміновані. Звідки він це знає - не зрозуміло.
1. Он был в плену.
Його обміняли 26 квітня.
2. Если они стояли около моста, то разминирование, если не он лично, то сослуживцы заметили бы.
detroytred
А тут мости (стратегічний об'єкт) ... і один боєць сам щось намагається вдіяти. Ще й навіть не сапер
Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров. Может, freeze уточнит, если будет время и желание.
fler написав:Не треба вішати всіх собак на простих людей, яким промивали мізки роками. Ми прекрасно знаємо, як русня організувала всі ті мітинги "путін пріді!" і взагалі вела пропаганду багато років саме на Сході. Скільки пацюків сиділо при владі та у структурах СБУ, МВС та іже з ними? Ще досі всіх не вивели. Але політика для політичної гілки, тому ставлю крапку.
Ні, ні, ви з простих людей відповідальності не скидайте. Люди самі винуваті що їм промивають мізки, тому що їм так зручніше.
Ось Портніков недавно сказав просто геніальну думку, до якої я також майже додумався: "В Україні люди не проти корупції! Люди проти щоб крали(брали хабарі) без них." Тобто "прості люди" не проти корупції "як явища", їм просто обідно що їм нічого не перепадає. І це принципова позиція. Потрібна тільки зміна поколінь щоб ця позиція змінилась.
ЛАД написав:Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров. Может, freeze уточнит, если будет время и желание.
Справа навіть не в сапернесапер, а в тому, що це стратегічний об'єкт. На якому повинна бути відповідальна особа і штат. А отой підрозділ і те, як його командир головною задачею бачив розставляння бійців по позиціях, а не підрив мосту -- більше схожий на придану охорону.
Ще мабуть повинні бути додаткові незалежні варіанти-ланцюги підриву. Дубляж. А с-т, який вскрив конверт та з'єднав дроти, --- ну якось малувато для такого об'єкта.