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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45364537453845394540>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:07

  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:...........
Нище посилання на монобанку, та картки моєї дитини яка зараз у складі 5-й штурмової бригади воює під Бахмутом.
.......

Всього гарного Вашій дитині!


Дуже дякую... Сподіваюсь Ви серед озвучених чисел побачили і розмір свого донату.
Зараз вони йдуть вперед, насправді дуже їм важко, орки також контратакують та сильно насипають. Вони на днях даже порушили приказ залишити позиції та стримали атаку орків, пообіцяли нагороди.
Аренда хати в умовному тилу 10 000 грн, ціни на їжу *2 від Києва.
Багато вбитих і поранених, м"ясорубка... Тримаємось!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:13

  Успіх написав:
  ЛАД написав:.........
Это к вопросу о "його течках".

:mrgreen: "його тєчка" :mrgreen: ще
має час до кінця літа...
.....

Надію втрачати не треба. Але не треба базувати надії на течках Буданова.
По-русски "течка" имеет другое значение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:13

Оце так поліграф. Видав дива.

Про це на своїй сторінці повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль, інформує «Главком».

За даними Коваль, поліграфологи, які тестували кандидатів, встановили, що 17 із 43 претендентів на посади в прокуратурі вживали чи вживають наркотичні засоби.
https://varta1.com.ua/news/skladniy-buv ... 67379.html
Реально неочікувано й фантастично.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:17

  Starikan написав:
  fler написав:Маріуполь, розташований у Донецькій області, не в курсі про "руський мір" з 2014 року в частині їхньої області?

Більш ніж в курсі, вони самі почали цей "руський мир" в 2014 одразу після Криму, коли рашистских військ на Донбасі ще не було.
А почалося з 2005 року, коли їх улюбленця не пустили до влади. Їх справи говорять більше, ніж патетичні слова "не можна розділяти".

Не треба вішати всіх собак на простих людей, яким промивали мізки роками. Ми прекрасно знаємо, як русня організувала всі ті мітинги "путін пріді!" і взагалі вела пропаганду багато років саме на Сході. Скільки пацюків сиділо при владі та у структурах СБУ, МВС та іже з ними? Ще досі всіх не вивели. Але політика для політичної гілки, тому ставлю крапку.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:17

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  ЛАД написав:.........
Это к вопросу о "його течках".

:mrgreen: "його тєчка" :mrgreen: ще
має час до кінця літа...
.....

Надію втрачати не треба. Але не треба базувати надії на течках Буданова.
По-русски "течка" имеет другое значение.

ага, в корів буває
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:17

  Letusrock написав:..........
це буде більш ніж розчаровуюче. Знову партнери жують соплі

Никто ничего не жуёт.
Просто у каждого участника свои цели и приоритеты.
На этом саммите ничего, кроме общих слов и благих пожеланий мы не получим. Почти наверняка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав:Сама постановка питання!
Партнери, визнаючи, що Україна бореться з *світовим лихом* за те, що воно кинуло виклик усьому демократичному світу (і т.д., і т.п.) (по суті за них бореться. Платить життями, кров'ю, руйнуванням домівок), повинні формулювати -- що треба нам зробити, щоб допомогти Україні скоріше стати учасником альянсу.

Тому й Зе біситься... (заяви про не поїду на саміт. Це вже серйозні вибрики).
Бо схоже були якісь домовленності, а тепер отак.

Повторю недавнюю ссылку
https://www.facebook.com/watch/?v=637827168254744
Разговор с Эдвардом Люттваком, консультантом Госдепа и Минобороны США, экс-советником по безопасности Рональда Рейгана

Обратил внимание на другое.
И в тот день, 4 ноября 2021 года в польской армии было 42 тыс. солдат

И это в глубоко антироссийской Польше.
Интересно, как на этом фоне выглядят претензии наших доморощенных экспертов о слабой подготовке к войне Украины.

А скільки треба було?
У Поляків спільний кордон тільки з російським Кенігсбергом, що є ізольованим.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:30

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:detroytred
Вы уже вслед за многими повторяете утверждение "про розмінування Чонгару" как твёрдо установленный факт.
Вот противоположное свидетельство морского пехотинца, который непосредственно служил там, - https://war.obozrevatel.com/ukr/stoyav-na-pershij-linii-vijskovij-rozpoviv-chi-zaminuvali-chongar-u-den-vtorgnennya-rf-i-chomu-vin-ne-zmig-pidirvati-mosti.htm

Неправдоподібно. Треба було 16 місяців шукати чувака який безпосередньо підривав мости? :D :D :D Який є сержант, нічого не знає, не сапер, але точно знає що ті мости були точно заміновані. Звідки він це знає - не зрозуміло.

1. Он был в плену.
Його обміняли 26 квітня.

2. Если они стояли около моста, то разминирование, если не он лично, то сослуживцы заметили бы.

detroytred
А тут мости (стратегічний об'єкт) ... і один боєць сам щось намагається вдіяти. Ще й навіть не сапер

Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров.
Может, freeze уточнит, если будет время и желание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:35

  fler написав:Не треба вішати всіх собак на простих людей, яким промивали мізки роками. Ми прекрасно знаємо, як русня організувала всі ті мітинги "путін пріді!" і взагалі вела пропаганду багато років саме на Сході. Скільки пацюків сиділо при владі та у структурах СБУ, МВС та іже з ними? Ще досі всіх не вивели. Але політика для політичної гілки, тому ставлю крапку.

Ні, ні, ви з простих людей відповідальності не скидайте. Люди самі винуваті що їм промивають мізки, тому що їм так зручніше.

Ось Портніков недавно сказав просто геніальну думку, до якої я також майже додумався:
"В Україні люди не проти корупції! Люди проти щоб крали(брали хабарі) без них."
Тобто "прості люди" не проти корупції "як явища", їм просто обідно що їм нічого не перепадає. І це принципова позиція. Потрібна тільки зміна поколінь щоб ця позиція змінилась.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:36

  ЛАД написав:Я не сапёр, так что судить не могу. Но если мост уже заминирован, то как понимаю, нажать кнопку (или повернуть ручку, или что там ещё) может сделать и один морпех. Нет смысла держать там группу сапёров.
Может, freeze уточнит, если будет время и желание.

Справа навіть не в сапернесапер, а в тому, що це стратегічний об'єкт.
На якому повинна бути відповідальна особа і штат.
А отой підрозділ і те, як його командир головною задачею бачив розставляння бійців по позиціях, а не підрив мосту -- більше схожий на придану охорону.

Ще мабуть повинні бути додаткові незалежні варіанти-ланцюги підриву. Дубляж.
А с-т, який вскрив конверт та з'єднав дроти, --- ну якось малувато для такого об'єкта.
detroytred
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