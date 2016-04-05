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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4537453845394540>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:У Поляків спільний кордон тільки з російським Кенігсбергом, що є ізольованим.

У поляків кордон з білорусією, яка член ОДКБ і яку штормить з 2020 року.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:40

  ЛАД написав:2. Если они стояли около моста, то разминирование, если не он лично, то сослуживцы заметили бы.

А що для розмінування потрібно шухер створювати?
Прийшов знаючий чувак і перерізав 2 дротики. Ось і все розмінування.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:непиющого да й оптимістичного вояка Успіха

  Успіх написав:тож я можу дозволити собі, послати тебе на.х.уй, так як трішки випив.

  Успіх написав:не має іпати

  Успіх написав:пистіти з дивану дич

  Успіх написав:Нікуя! Так не буде!

  Успіх написав:Ну не сцуки - продажні повії/давалки за окуляри?

  Успіх написав:Плять, понабирають повій

  Успіх написав:А мені насрати

  Успіх написав:Мені пох

  Успіх написав:Нехай ідуть нах, разом

  Успіх написав:ти і тобі подібні, як глисти в незмитому унітазі))

  Успіх написав:мені зручно срати
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:45

  Letusrock написав:ще помітив таку дивну річ, яку на перший погляд важко обгрунтувати:
а) от пишу я осінню 2022 про масове вручення повісток (наголошую - просто вручення повісток) біля кожного третього перехрестя чи супермаркету. В результаті чую від pesikot і Ко "брехня, наративи, агент кремля, планів мобілізації неіснує"

По-перше, шоби чось обгрунтувати - потрібно не брехати
1) Я ніколи не казав, що планів мобілізації не існує
2) Я ніколи не казав, що планів мобілізації не існує на тому факті, що було масове вручення повісток
3) Це ти казав, що тобі хтось сказав, що потрібно призвати 2000 осіб. Ось про це я тобі і казав - наведи докази, або мовчи про це. Але ти почав базікати
4) наскільки я пам"ятаю ті 2000 були в контексті - а чому наших закарпатських хлопців мобілізують ? Нехай інші воюють

Тому, краще не фантазуй
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:48

Василь
Тоді ж треба уточнювати, що це була реакція на що?
Це ключове.

Ну і підтвердження -- "трішки випив" (пепсі)). Ключове слово - трішки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:48

Експосадовці США вели таємні переговори з близькими до кремля росіянами та лавровим щодо України. Інформацію поширила американська телерадіокомпанія NBC. Джерело стверджує, що президент США знав про ці перемовини.
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,2 ... 2-1080.htm

ТГ канали пишуть цікаві подробиці на цю тему. Напр., що пуйла усунуть до кінця цього літа.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:55

  Denik написав:
  Faceless написав:У Поляків спільний кордон тільки з російським Кенігсбергом, що є ізольованим.

У поляків кордон з білорусією, яка член ОДКБ і яку штормить з 2020 року.

ОДКБ, після Арменії - фактично, немає
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:56

  fler написав:ТГ канали пишуть цікаві подробиці на цю тему. Напр., що пуйла усунуть до кінця цього літа.


Это вряд ли ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Експосадовці США вели таємні переговори з близькими до кремля росіянами та лавровим щодо України. Інформацію поширила американська телерадіокомпанія NBC. Джерело стверджує, що президент США знав про ці перемовини.
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,2 ... 2-1080.htm

ТГ канали пишуть цікаві подробиці на цю тему. Напр., що пуйла усунуть до кінця цього літа.


Якого з двійників? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ну і підтвердження -- "трішки випив" (пепсі)). Ключове слово - трішки.

Цитати привів для розуміння того, що означає трошки пепсі, тут і коню зрозуміло, що загашений як чіп і ледве на ногах стоїть, раз таке пише розуміючи, що це читає вся Україна, але ж воно нагашене і йому пох - це на грані вже білої гарячки, тобто аватар ще той :wink: А як Вам заклики до державного заколоту в Україні, та повалення влади його улюбленого презика, це теж таке на тверезу голову пишеться, га?
  Успіх написав:зразу в Києві ;)

  Успіх написав:Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців :) щоб пішов колонами на...)
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 06 лип, 2023 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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