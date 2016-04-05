Letusrock написав:ще помітив таку дивну річ, яку на перший погляд важко обгрунтувати: а) от пишу я осінню 2022 про масове вручення повісток (наголошую - просто вручення повісток) біля кожного третього перехрестя чи супермаркету. В результаті чую від pesikot і Ко "брехня, наративи, агент кремля, планів мобілізації неіснує"
По-перше, шоби чось обгрунтувати - потрібно не брехати 1) Я ніколи не казав, що планів мобілізації не існує 2) Я ніколи не казав, що планів мобілізації не існує на тому факті, що було масове вручення повісток 3) Це ти казав, що тобі хтось сказав, що потрібно призвати 2000 осіб. Ось про це я тобі і казав - наведи докази, або мовчи про це. Але ти почав базікати 4) наскільки я пам"ятаю ті 2000 були в контексті - а чому наших закарпатських хлопців мобілізують ? Нехай інші воюють
fler написав:Експосадовці США вели таємні переговори з близькими до кремля росіянами та лавровим щодо України. Інформацію поширила американська телерадіокомпанія NBC. Джерело стверджує, що президент США знав про ці перемовини. https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,2 ... 2-1080.htm
ТГ канали пишуть цікаві подробиці на цю тему. Напр., що пуйла усунуть до кінця цього літа.
detroytred написав:Ну і підтвердження -- "трішки випив" (пепсі)). Ключове слово - трішки.
Цитати привів для розуміння того, що означає трошки пепсі, тут і коню зрозуміло, що загашений як чіп і ледве на ногах стоїть, раз таке пише розуміючи, що це читає вся Україна, але ж воно нагашене і йому пох - це на грані вже білої гарячки, тобто аватар ще той А як Вам заклики до державного заколоту в Україні, та повалення влади його улюбленого презика, це теж таке на тверезу голову пишеться, га?
Успіх написав:зразу в Києві
Успіх написав:Нема організатора/лідера(типу, як пригожина у вагнерівців щоб пішов колонами на...)
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 06 лип, 2023 20:08, всього редагувалось 2 разів.