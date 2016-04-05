fler написав:Експосадовці США вели таємні переговори з близькими до кремля росіянами та лавровим щодо України. Інформацію поширила американська телерадіокомпанія NBC. Джерело стверджує, що президент США знав про ці перемовини. https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,2 ... 2-1080.htm
ТГ канали пишуть цікаві подробиці на цю тему. Напр., що пуйла усунуть до кінця цього літа.
Якого з двійників?
Точно - двійники ж є. То чому не залишити умовно нормального (підконтрольного потім отим усувателям)
detroytred написав:Ну і підтвердження -- "трішки випив" (пепсі)). Ключове слово - трішки.
Цитати привів для розуміння того, що означає трошки пепсі, тут і коню зрозуміло, що загашений як чіп і ледве на ногах стоїть, раз таке пише розуміючи, що це читає вся Україна, але ж воно нагашене і йому пох - це на грані вже білої гарячки, тобто аватар ще той
Тоді б тремтячими руками з осоловілими очима в кнопки не попав. Да і думки не зформулював.
fler написав:Експосадовці США вели таємні переговори з близькими до кремля росіянами та лавровим щодо України. Інформацію поширила американська телерадіокомпанія NBC. Джерело стверджує, що президент США знав про ці перемовини. https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,2 ... 2-1080.htm
ТГ канали пишуть цікаві подробиці на цю тему. Напр., що пуйла усунуть до кінця цього літа.
Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема? І всюди поробити технікою глибокі-преглибокі бліндажі, аби солдати не вмирали від бомбардувань. І вирізати чи випалити оглядову смугу. І крихітні відеокамери на неї спрямувати, аби могли і знизу стежити чи не лізе хтось. І стугни виготовляти... (дозволяють стріляти в танки безпечно для стрільця). А всім в Україні хто люто за кордони 91р. -- обов`язково надати місце в штурмових бригадах -- хай морочать голови одне іншому, а не країні і ЗСУ.
Дуже хочу, щоб побільше форумчан саме оце☝️ прокоментували!
Покищо, лише двоє, чи троє прокоментували - а решта?
Не ігноруйте, будь ласка
Цікаво, що наші тутешні панянки напишуть? Чи проігнорують? А всього лиш потрібно прокоментувати по двох підкреслених абзацах...
І, зауважте - не мої слова вгорі☝️(хоч я повністю з ними погоджуюсь)
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 06 лип, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.