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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45384539454045414542>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:06

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Ну і підтвердження -- "трішки випив" (пепсі)). Ключове слово - трішки.

Цитати привів для розуміння того, що означає трошки пепсі, тут і коню зрозуміло, що загашений як чіп і ледве на ногах стоїть, раз таке пише розуміючи, що це читає вся Україна, але ж воно нагашене і йому пох - це на грані вже білої гарячки, тобто аватар ще той :wink:

Тоді б тремтячими руками з осоловілими очима в кнопки не попав. Да і думки не зформулював.

В тему:
http://anek.ws/anekdot.php?a=5284
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:10

  Faceless написав:
fler написав:Експосадовці США вели таємні переговори з близькими до кремля росіянами та лавровим щодо України. Інформацію поширила американська телерадіокомпанія NBC. Джерело стверджує, що президент США знав про ці перемовини.
https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183471,2 ... 2-1080.htm

ТГ канали пишуть цікаві подробиці на цю тему. Напр., що пуйла усунуть до кінця цього літа.


Якого з двійників? :mrgreen:

НА ПРАВАХ ОБС :D :
https://t.me/evpatoriyachat2/254608

Багато експертів кажуть про різне, але у всіх "до кінця літа". Співпадіння?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:11

  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
І всюди поробити технікою глибокі-преглибокі бліндажі, аби солдати не вмирали від бомбардувань.
І вирізати чи випалити оглядову смугу.
І крихітні відеокамери на неї спрямувати, аби могли і знизу стежити чи не лізе хтось.
І стугни виготовляти... (дозволяють стріляти в танки безпечно для стрільця).
А всім в Україні хто люто за кордони 91р. -- обов`язково надати місце в штурмових бригадах -- хай морочать голови одне іншому, а не країні і ЗСУ.

Дуже хочу, щоб побільше форумчан саме оце☝️ прокоментували!

Покищо, лише двоє, чи троє прокоментували - а решта?

Не ігноруйте, будь ласка :D

Цікаво, що наші тутешні панянки напишуть? Чи проігнорують? ;)
А всього лиш потрібно прокоментувати по двох підкреслених абзацах...

І, зауважте - не мої слова вгорі☝️(хоч я повністю з ними погоджуюсь)
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 06 лип, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:15

  fler написав:Багато експертів кажуть про різне, але у всіх "до кінця літа". Співпадіння?

Ну да, в минулому році "єксперти" писали, що Пуйло хворий і скоро йому дерев"яний макінтош. Не склалось

Зараз пишуть "єксперти", що відсторонять

Та не буде такого. Не чекайте
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:29

Успіх А що коментувати: вихід на кордон - необхідна умова припинення війни. Не буде виходу на кордон і вступу в НАТО - будь-яке інше перемир'я тільки дасть час для підготовки москалями більш ефективного нападу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:38

Бундесвер відмовляє Україні в постачанні винищувачів, але планує поставити Eurofighter до Саудівської Аравії.

Незважаючи на те, що бундесвер має 138 бойових літаків Eurofighter, а німецькі компанії беруть участь у консорціумі виробників європейських бойових літаків, уряд ФРН відмовляється створювати навіть програму навчання українських пілотів. Не кажучи вже про можливі майбутні постачання в Україну, пише Bild.

Натомість канцелярія Олафа Шольца планує експорт 48 винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії, заявив голова Європейського комітету Антон Хофрейтер.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:39

  Zebra написав:Чому північний В'єтнам переміг південь і США? Бо він закидав м'ясом демократію.

Тому що в США з'явились популісти й телебачення
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

підари попали за 1 км від мене
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:50

  yama написав:підари попали за 1 км від мене

І як відчуття ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:52

  Успіх написав:
  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
І всюди поробити технікою глибокі-преглибокі бліндажі, аби солдати не вмирали від бомбардувань.
І вирізати чи випалити оглядову смугу.
І крихітні відеокамери на неї спрямувати, аби могли і знизу стежити чи не лізе хтось.
І стугни виготовляти... (дозволяють стріляти в танки безпечно для стрільця).
А всім в Україні хто люто за кордони 91р. -- обов`язково надати місце в штурмових бригадах -- хай морочать голови одне іншому, а не країні і ЗСУ.

Дуже хочу, щоб побільше форумчан саме оце☝️ прокоментували!

Покищо, лише двоє, чи троє прокоментували - а решта?

Не ігноруйте, будь ласка :D

Цікаво, що наші тутешні панянки напишуть? Чи проігнорують? ;)
А всього лиш потрібно прокоментувати по двох підкреслених абзацах...

І, зауважте - не мої слова вгорі☝️(хоч я повністю з ними погоджуюсь)

Есть 2 действенных вида армии: 1) Контрактная, берут молодых, активных, заинтересованных, обучают долго и разно, бросают в горячие точки и служат всю жизнь - это США.
2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль

Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.
stm
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