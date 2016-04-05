RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4539454045414542>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:56

  Дюрі-бачі написав:Успіх А що коментувати: вихід на кордон - необхідна умова припинення війни. Не буде виходу на кордон і вступу в НАТО - будь-яке інше перемир'я тільки дасть час для підготовки москалями більш ефективного нападу.

ага, а як вийдем на кордон, то "країна не повинна мати територіальних спорів із сусідами", і "тогда понімає, что снова пролєтає"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31770
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:58

  stm написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?
І всюди поробити технікою глибокі-преглибокі бліндажі, аби солдати не вмирали від бомбардувань.
І вирізати чи випалити оглядову смугу.
І крихітні відеокамери на неї спрямувати, аби могли і знизу стежити чи не лізе хтось.
І стугни виготовляти... (дозволяють стріляти в танки безпечно для стрільця).
А всім в Україні хто люто за кордони 91р. -- обов`язково надати місце в штурмових бригадах -- хай морочать голови одне іншому, а не країні і ЗСУ.

Дуже хочу, щоб побільше форумчан саме оце☝️ прокоментували!

Покищо, лише двоє, чи троє прокоментували - а решта?

Не ігноруйте, будь ласка :D

Цікаво, що наші тутешні панянки напишуть? Чи проігнорують? ;)
А всього лиш потрібно прокоментувати по двох підкреслених абзацах...

І, зауважте - не мої слова вгорі☝️(хоч я повністю з ними погоджуюсь)

Есть 2 действенных вида армии: 1) Контрактная, берут молодых, активных, заинтересованных, обучают долго и разно, бросают в горячие точки и служат всю жизнь - это США.
2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль

Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.

вам щоб не тяжко служилося, Успіх навчить (не задурно, а за пепсі) як однією рукою дуло піднімати по вертикалі, а іншою вести по горизонталі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31770
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:19

  flyman написав:вам щоб не тяжко служилося, Успіх навчить (не задурно, а за пепсі) як однією рукою дуло піднімати по вертикалі, а іншою вести по горизонталі

Определенно именно этому я и научусь. Для визы К1 самое оно.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3868
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:19

  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?

Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.

Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.
До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).

І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.

Що скажуть командири середньої ланки, можна спрогнозувати, наприклад, по словам командира в Парасюка. Він сказав підлеглим: раз вже попали сюди, то ніхто за вас це робити не буде, уперед...

Ця ж ланка (командирів середнього рівня) не буде по схемі раз на 12 років?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 06 лип, 2023 21:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27008
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:23

  detroytred написав:
  Bobua написав:Тому й пишу, що оптимально було би 1міс тренувань в тилах, 1міс на тихому кордоні (північ) -- теж можна вважати тренуванням, і 1міс на гарячих лініях розмежування. Раз на 12 років -- де тут є хоч якась проблема?

Тоді все рівно виникнуть претензії: чому я місяць під "Бахмутом", а хтось місяць на спокійній ділянці.

Знайти справедливість важко. А під час війни й подавно.
До того ж бажано б почути погляд на це тих, хто приймає рішення, воєначальників (вони ж академії закінчували) і влади (бо політики керують).

І тоді всі оці вектори намагатися привести до конценцусу.

Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.
Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12097
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1809 раз.
Подякували: 2630 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:25

  Zebra написав:Жереб. Мобілізаційний жереб за ІПН.
Ніякі броні, ніякі посади. Потрапив під жереб - пакуєш рюкзак.

Проблема, що можновладці на це не погодяться.

Скласти треба хотєлки усіх...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27008
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:27

Ні, синку, це - фантастика!

  stm написав:2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль

Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.

Гроші на вітер. Рік готувати (витрачати ресурси), щоб 2 місяці людина застосовувала знання та вміння :? Потім за 11 років людина "все забула" і потім знов в активну фазу? :D І звідки впевненість, що Україна витримає 12 років війни (= партнери будуть постачати необхідні ресурси у достатній кількості)?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1133 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:30

  fler написав:
  stm написав:2) Есть военная обязанность для всех женщин и мужчин достигших 18 лет. Обучают как держать автомат и стрелять всех год. Комбинация с контрактной. Пример Израиль

Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.

Гроші на вітер. Рік готувати (витрачати ресурси), щоб 2 місяці людина застосовувала знання та вміння :? Потім за 11 років людина "все забула" і потім знов в активну фазу? :D І звідки впевненість, що Україна витримає 12 років війни (= партнери будуть постачати необхідні ресурси у достатній кількості)?

Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3868
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:33

  stm написав:Флер, Израиль воюет с превосходящей по численности армией. Это вынужденный способ. Все Израильтяне знают как воевать. Все дети в Японии знают что делать при землетрясении 8 баллов.

Ето другоє (с) У них є гроші (сильніша економіка), а в нас нема.(((
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1133 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Бобуа предлагает всех по 2 месяца раз на 12 лет в активную фазу войны? Отличный план. Никто не утомится.

Це якщо задіяти всіх від новонароджених до +100 р. незалежно від статі і т.д., то цей план чисельно здійснений, коли 1/48 частина населення дає раду по всьому фронту, але якщо реально оцінити ситуацію, то незадіяний моб. резерв суттєво менший. Ну а як на практиці реалізовується обов'язок, то красномовний приклад:
Вперед, депутатський взвод!
Депутати Львівської облради розповіли про відвідини військкоматів
https://zaxid.net/statti_tag50974/
На сьогодні 12 депутатів Львівської облради мають стосунок до війська. Дев’ять з теперішніх обранців пішли на військову службу після початку великої війни. Це – представники «Європейської солідарності» ..., рухівці ..., а також обраний від УГП та ... від «Самопомочі».
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4539454045414542>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118259
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5849
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.